Первый тест Lada Granta

Новый народныйПервый тест Lada Granta
Мы ждали этой встречи с нетерпением, как и вся наша страна. Lada Granta должна дать ответ на вопрос: могут ли в России вообще, и на АвтоВАЗе в частности, разработать и запустить в производство качественный автомобиль? Остались ли еще на крупнейшем российском автозаводе головы и руки, способные создать нормальную машину, для людей?
Я ждал этой встречи с нетерпением, как и вся наша страна. Lada Granta должна была дать ответ на очень важный вопрос: могут ли в России вообще, и на "АвтоВАЗе" в частности, разработать и запустить в производство качественный автомобиль? Остались ли еще на крупнейшем российском автозаводе головы и руки, способные создать нормальную машину, для людей?
Представлять новинки Волжского автозавода в Сочи стало уже традицией. В 2007 году практически по тому же маршруту я ездил на новой Lada Priora, а еще пару лет до этого здесь же показывали новую «Калину». Теперь в Сочи привезли «Гранту».
Но в отличие от предыдущих мероприятий, на этот раз атмосфера была деловой – без пафоса и пиршеств. На лицах создателей «Гранты» читались одновременно и уверенность за будущее своего детища, и вопрос, адресованный нам, журналистам: «Ну как? Все ли у нас получилось? Нравится ли машина?». Даже природа, похоже, почувствовала это напряжение: все два дня презентации в окрестностях Сочи бушевали дожди и грозы, затопившие центральные улицы города.
Важно и то, что Lada Granta – это первый опыт создания "АвтоВАЗом" нового автомобиля в столь сжатые сроки. От первого эскиза, изготовленного в марте 2009 года, до начала производства прошло меньше двух лет!
«Калиновская» платформа для новой машины была выбрана по несколькими причинам. Во-первых, эта «тележка» изначально создавалась в цифровом варианте, что позволило ускорить все процессы, связанные с математическим моделированием и расчетами на ранних стадиях проектирования "Гранты". Испытания «живых» автомобилей использовались, фактически, только для подтверждения расчетных показателей. Соответственно, удалось не только сократить время, но и расходы на инжиниринг.
Во-вторых, Lada Granta будет производиться на современном оборудовании – на конвейере "Калины", который был запущен в 2004 году и до сих пор не работает на полную мощность. В следующем году "АвтоВАЗ" собирается продать около 150 тысяч новых седанов, из которых 100 тысяч будут выпущены в Тольятти, а еще 50 тысяч – в Ижевске.
Седан Lada Granta – это первая модель, построенная на модернизированной платформе "Калины". В 2013 году в семействе Granta появится «большой хэтчбек», идеологический преемник "девятки": уже разработан его дизайн, ведется проработка конструкции и производственной стратегии. Одновременно с этим запланирована и модернизация нынешней Lada Kalina, которая останется в модельном ряду в виде компактного хэтчбека и компактного универсала.
Но не случится ли так, что на фоне «Гранты» продажи «Калины» и «Приоры» начнут падать? Ведь по сути все эти автомобили относятся к B-классу, у которых схожее оснащение и техническая «начинка». "Для этого нам важно четко развести покупателей автомобилей по разным ценовым сегментам, – поясняет Олег Груненков, директор проектов Lada Granta и Lada Kalina. – Мы это будем делать за счет пересмотра комплектаций и потребительских свойств".
Это значит, что «Гранта» будет выполнять роль утилитарного автомобиля эконом-класса, а «Калина» в кузове хэтчбек станет позиционироваться как небольшой городской молодежный автомобиль с более современным и агрессивным дизайном. И ему очень пригодится автоматическая коробка передач – в будущем таковая появится и у «Гранты», и у «Калины». А вот универсал Lada Kalina пойдет другим путем – создатели поставят акцент на «внедорожных» возможностях легковушки, за счет приличного дорожного просвета и неплохой геометрической проходимости. Получится что-то вроде универсала для туристов.
В любом случае, «Калина» в базовых версиях будет укомплектована лучше «Гранты». Как и Lada Priora, которая также претерпит глубокую модернизацию, – обновленный «вазовский» флагман получит еще больше дорогих опций.
В итоге, ценовой диапазон, покрываемый продукцией "АвтоВАЗа" получается очень широким: от 229 тысяч рублей за базовую «Гранту» до, примерно, 450 тысяч рублей за люксовую «Приору». Экономическая выгода для завода состоит, с одной стороны, в уплотнении данного ценового сегмента – ведь для покупателей "Лад" разница в цене даже в 20-30 тысяч рублей иногда оказывается значительной, а с другой – в укреплении собственных позиций в "B-классе" за счет большого количества предложений и максимальной загруженности существующих мощностей.
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Первые прототипы Lada Granta появились в 2010 году – они участвовали в испытаниях прочности кузова, включая оценку коррозионной стойкости и аэродинамики, деталей шасси, подвески, двигателя и его калибровок. На них же проводились климатические тесты.
Кстати, часть испытаний пришлись на период аномально жаркого лета – опытные образцы с полной нагрузкой и прицепом массой 900 килограмм обкатывали в Жигулевских горах, на равнине, на булыжнике. Как говорят «вазовцы», техника выдерживала нагрузки, а вот люди – нет, поэтому работа была организована в третью, вечерне-ночную смену. Позднее на тех же прототипах проводились испытания элементов активной и пассивной безопасности.
Кстати, производство опытных образцов «Гранты» было развернуто на той же конвейерной нитке, где выпускалась «Калина». От этого выиграли все: разработчики сразу получили данные по производству, а испытатели – более точные результаты в ходе тестов.
И хотя Lada Granta уже прошла все сертификационные испытания, тесты автомобилей продолжаются до сих пор. Специальная методика, эквивалентная 50 тысячам километрам пробега, позволит к декабрю получить дополнительные результаты по надежности автомобиля. Даже те машины, на которых мы ездили в Сочи, отправятся на дальнейшие тесты опционального оборудования, которое появится в дорогих комплектациях в 2012 году.
Скажу сразу – в этой поездке мне повезло. В одном экипаже со мной ехал Сергей Мединец, главный конструктор и ведущий испытатель проекта Lada Granta, который также занимался доводкой Lada Kalina и других переднеприводных моделей Волжского автозавода. Поэтому ответы на многие интересующие вопросы я получал моментально, «не вылезая из-за руля».
Но сначала знакомимся с "Грантой" на парковке. Открываю дверь машины и щупаю обивку. Это совсем другой материал, с иной фактурой – не тот "кирзач", что раньше был в «Калине» или «Приоре». По качеству пластик напоминает... Renault Logan! Под сильным нажимом он не хрустит, а гнется. И дышится внутри теперь легче – в салоне уже не так сильно чувствуются «химические ароматы» пластмассы.
Подгонка деталей также приятно удивила: панели аккуратно состыкованы друг с другом, без зазоров и перекосов. Ничего не гремит и не шатается. Невольно начинаю улыбаться: неужели это «Лада»? Или спецсерия для журналистов?
— Работы по интерьеру длились больше года, — рассказывает Сергей Мединец. — Он разрабатывался в сотрудничестве с итальянской фирмой АЕ. На АвтоВАЗе были созданы стилевые математические модели и дизайн-проект, а также просчитаны компоновочные размеры. Конструкция интерьера, создание оснастки, пресс-форм и отработка технологии — за все это отвечали специалисты АЕ. Однако детали интерьера изготавливаются в собственном цеху пластмассовых изделий в Тольятти.
По компоновке и вместимости салон «Гранты» такой же, как и у «Калины», но пользоваться им стало удобнее и приятнее – появилось больше полочек, ниш и подстаканников. Сзади за водителем ростом 180 сантиметров спокойно усаживается человек того же роста и комплекции, при этом между спинкой водительского кресла и коленями пассажира остается еще несколько сантиметров. И для ступней места хоть отбавляй. Причем на «галерке» можно разместиться даже втроем, разве что среднему пассажиру придется мириться с высоким центральным тоннелем.
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Посадка за рулем по-прежнему вертикальная. Сохранились и некоторые эргономические недочеты, вроде ограниченного диапазона регулировки рулевой колонки по наклону — ведь это узел практически без изменений достался от «Калины». Зато появились новые сиденья с иной геометрией спинки и подушки. Изготавливает их в России словенская фирма TPV. Кресло стало более упругим и получило простой проволочный каркас вместо штампованного металлического листа. Уменьшился и размер подголовника, однако все эти меры по упрощению и удешевлению конструкции не ухудшили функциональные свойства «сидушек». Но окончательно решить еще одну «родовую болезнь» — недостаточную жесткость набивки подушки — пока не удалось.
– Замечания по жесткости набивки были и раньше, – говорит Сергей Мединец. – Мы отправляли кресла на доработку и получили новые опытные образцы. То, что вы сегодня видите на тестовых машинах – это последнее состояние поставок «ТПВ Рус». Мы еще не успели завершить стендовые испытания этой партии сидений, так как поставки были сделаны параллельно и для сочинских автомобилей, и для тестов. Если проверка покажет, что отклонения все же присутствуют, то они будут исправляться поставщиком.
Чтобы сделать «Гранту» максимально вместительной, ее задний свес удлинили на 150 миллиметров. Подобная «растяжка» потребовала перекроить весь пол в багажнике вместе с отделением для «запаски». На заводе решили штамповать цельный пол с нишей из одного металлического листа – пришлось заново проводить расчеты по геометрии, по жесткости, устраивать новые испытания для снижения уровня вибраций на кузове. Кстати, в этом году "АвтоВАЗ" перешел на использование новых металлических листов с двухсторонней оцинковкой, что также должно повысить защиту кузова от коррозии: в первую очередь это касается лонжеронов, пола, щитка передка и внутренних панелей дверей.
А что с безопасностью? Пока Lada Granta успешно выдержала все сертификационные испытания по Правилам ЕЭК ООН №94 и №95 (краш-тесты на скорости 56 километров в час). Более жесткие краш-тесты по методике Euro NCAP «Гранта» пока не проходила, так как машины с боковыми подушками безопасности еще не запущены в серию – они еще проходят доводку. Однако цель «вазовцев» – заработать крепкие четыре звезды и в европейских тестах.
По поводу жесткости кузова своей самой современной модели тольяттинцы говорят неохотно. Известно лишь то, что «Гранта» после модернизации стала на 12 процентов жестче, чем «Калина». Это позволило снизить массу автомобиля приблизительно на 40 килограммов и улучшить поведение машины на дороге, а также избавиться от многих функциональных шумов и скрипов, которые были у прародителя.
Действительно, на ходу ничего не скрипит, не трясется и не гремит даже при езде по ухабам. Но назвать конкретные цифры жесткости кузова на кручение создатели отказываются, ссылаясь на то, что по этому показателю они пока не дотягивают до конкурентов. Согласно нашим прикидкам, жесткость кузова «Гранты» должна составлять около 10800 Нм/град. Немного. Такой результат сравним с универсалом Lada Priora или трехдверными хэтчбеками Daewoo Lanos, Fiat Bravo, Opel Astra или Toyota Corolla середины 1990-х. Но еще раз подчеркнем, что это лишь наши предположения.
В любом случае, «Гранта» кажется немного комфортнее «Калины» в плане шумо- и виброизоляции. Общий уровень шума снизился всего на два децибела, поэтому на магистральных скоростях в салоне по-прежнему царит не самый приятный низкочастотный гул. Тем не менее, двигатель теперь работает тише и плавнее, а в салон не так активно проникает шум от покрышек. При этом места укладки «шумки» практически не изменились: оптимизация коснулась в первую очередь свойств самого материала. На снижение уровня вибронагруженности повлияла и облегченная шатунно-поршневая группа (ШПГ) фирмы Federal Mogul 1,6-литрового 8-клапанного мотора, и новые опоры силового агрегата.
Но это все мелочи по сравнению с «десяточной» трансмиссией с нечетким механизмом переключения передач, огромными ходами и вибрациями рычага. О традиционных «подвываниях» шестерен в коробке я умолчу. Но заднюю передачу мне удалось включить лишь с третьей попытки! Сидящий рядом главный конструктор «Гранты» поделился секретом удачного переключения: «Сначала доведи рычаг до конца влево и только потом утапливай его, тогда задняя передача легко включится». Но когда же, наконец, появится нормальная коробка с тросовым приводом? Ведь «вазовцы» обещали запустить ее в производство еще три-четыре года назад.
– Действительно, вопрос по коробке стоит давно, – говорит Олег Груненков, директор проекта Lada Granta и, по совместительству, директор программы бюджетных автомобилей. – Однако потом случился кризис, и нам пришлось свернуть ряд проектов, в том числе и программу внедрения новой трансмиссии. Сейчас у нас запланирован плавный переход на новую конструкцию с тросовым приводом.
– Однако «десяточная» трансмиссия останется в комплектации «Стандарт», дабы сохранить приемлемую цену на автомобиль, – добавляет Сергей Мединец. – А новая коробка появится на исполнениях «Норма» и «Люкс». Верхнее расположение механизма выбора передач у новой коробки позволит решить проблему тугого включения передач зимой. Ведь у нынешних трансмиссий тяговый привод находится в нижней части, поэтому в морозы из-за загустевшего масла передачи включаются туго. Сейчас мы только запускаемся, поэтому вынуждены некоторое время комплектовать автомобили в исполнении «Норма» прежней трансмиссией, но по мере освоения нового агрегата мы сразу произведем замену. Параллельно мы также работаем над совершенствованием синхронизаторов и профилем зубьев шестерен, чтобы снизить уровень шумов. В этом нам помогают специалисты из немецкой фирмой Schaeffler.
Облегченная ШПГ не только повысила комфортность, но и улучшила силовые характеристики нового двигателя: теперь он развивает 90 лошадиных сил и максимальный крутящий момент в 143 Нм. Так что жаловаться на динамику владельцу «Гранты» не придется: мотор неплохо тянет с самых низов и уверенно крутится до «красной зоны» на тахометре. Разгон до «сотни» занимает 11,8 секунды – это всего на две десятых секунды дольше, чем у нынешней «Калины» с 98-сильным «приоровским» двигателем.
При спокойной езде четвертую передачу можно смело включать уже с 40 километров в час, а на пятой «Гранта» спокойно «вытягивает» и с 60 километров в час. Правда, в процессе езды я заметил, что педаль сцепления при резком нажатии издает щелчок.
– Это срабатывает механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, встроенный в привод сцепления, – комментирует Сергей Мединец. – Мы специально еще в руководстве по эксплуатации «Калины» пометили, что данное явление не считается дефектом.
К тому, как едет "Гранта" по неплохим сочинским магистралям, претензий не возникло. Однако ради эксперимента мы нашли пару участков разбитого асфальта и грунтовки... Эх, а я уже и позабыл о том, что на легковушках можно носиться, не разбирая ям. Плавность хода и энергоемкость подвески у «Гранты» отменная! В плане аналогов на память приходит только Renault Logan с его невероятно живучим шасси. Впрочем, подвеска обычной «Калины» тоже славилась своим безразличием к качеству дорог, но "Гранта" кажется еще более собранной.
А вот на относительно ровной дороге проявляются незначительные, но частые вертикальные колебания, которые передаются на кузов и сиденья. Особенно от них страдают пассажиры, сидящие на «галерке»: начинает укачивать, особенно если едешь по извилистой трассе.
– Да. Мы знаем об этой особенности, – соглашается Мединец. – Работы над подвеской мы продолжаем и сейчас, в содружестве со специалистами компании Renault, куда уже направлен автомобиль Lada Granta и куда поедут наши специалисты для совместной работы. Также мы хотим привлечь специалистов фирмы Mando для корректировки характеристик электроусилителя руля. Постараемся решить все проблемы до запуска модернизированной «Калины» и с обратной унификацией внесем доработки на «Гранту».
Но стоит признать, что поведение машины в штатных режимах улучшилось. Во-первых, руль с новой, короткой рейкой и перепрограммированным электроусилителем делает всего 3,1 оборота от упора до упора, вместо прежних четырех. Увеличился кастор передних колес, а в задней балке, как на гоночной версии Lada Granta Sport, завод устанавливает отрицательный угол развала (-1°) и положительное (+10’) схождение колес, которые не требуют регулировки в процессе эксплуатации.
Грубо говоря, задние колеса теперь слегка стоят «домиком», что улучшило устойчивость автомобиля на трассе и снизило склонность задней оси к заносу. Изменились характеристики задних амортизаторов СААЗ, дабы повысить плавность хода и уменьшить вибрации при проезде единичных неровностей. Уменьшились и крены в поворотах, благодаря более толстому переднему стабилизатору поперечной устойчивости с другой геометрией.
Правда, в комплектации «Стандарт», рулевая рейка и кастор останутся прежними – с четырьмя оборотами «баранки» от упора до упора.
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Увы, сполна вкусить все прелести «грантовского» шасси нам не удалось из-за дождя. Штатные покрышки AmtelPlanet-2P размерности 175/65 R14 на мокром асфальте проявили себя плохо, слишком рано сдаваясь в поворотах. Стоило слегка превысить разумную скорость на входе, и машина тут же выплывала мордой наружу. Довернуть автомобиль посредством резкого сброса тяги тоже не получалось – задняя ось неплохо сопротивляется заносу. По словам главного конструктора, в такой ситуации помогли бы более «породистые» шины, но выбор «резины» обусловлен экономическими соображениями.
На трассе М-27 «Джубга – Сочи» – теперь уже традиционные многокилометровые пробки. Самое время обратить внимание на мелочи. «Клик!», – раздался знакомый щелчок реле в монтажном блоке, моргнуло освещение, а вольтметр показал скачок напряжения – это заработал вентилятор системы охлаждения. Ой, я только теперь заметил, что на приборной доске исчез указатель температуры охлаждающей жидкости!
– Новый дизайн передней панели предусматривал установку более современной и компактной комбинации приборов, – продолжает рассказывать Мединец. – Точный шаговый электромотор для этого указателя – слишком дорого, поэтому мы решили заменить его сигнальной лампочкой, которая срабатывает превентивно, заранее предупреждая о повышении температуры двигателя.
Хорошо, но ведь есть дисплей на комбинации приборов со шкалой уровня топлива. Почему бы ее не адаптировать под показания «термометра»? Возникли и другие вопросы, решение которых, как мне кажется, не потребует серьезных вложений в производство.
Почему бы в топовых версиях «Гранты» опционально не разместить вторую розетку на 12 вольт? А в монтажном блоке штатно не установить реле стеклоочистителей с программированием паузы между взмахами «дворников» – это же копейки? Почему у комбинации приборов нет регулятора подсветки, хотя он был даже на «Жигулях»? Почему не нашлось место для задних подстаканников? Или почему в версии «Стандарт» отсутствует ABS и задние подголовники – ведь это вопрос безопасности!
Правда, ответ на все эти вопросы я уже знаю – цена. Чтобы удержать ее на заданном уровне, приходится экономить на мелочах. А "небюджетное" допоборудование появится либо в дорогих версиях «Гранты», либо на будущей «Калине», которая адресована более требовательным покупателям.
Кстати, с комплектациями и их наполнением тоже еще нет однозначной ясности. Пока существуют две фиксированных версии: «Стандарт» за 229 тысяч рублей и «Норма» за 256 тысяч рублей. Затем на рынок выведут новые модификации версий «Норма» и «Люкс» с допоборудованием. Но какие именно дополнительные опции появятся в той же "Норме" – пока не известно. Этот вопрос все еще обсуждается. Известно лишь, что в ряде комплектаций "Норма" будет и кондиционер, и ABS с функцией Brake Assist, и подушка безопасности переднего пассажира, и аудиосистема, и даже навигационная система!
Версия "Люкс" также может претерпеть изменения, поскольку она появится на рынке лишь к середине 2012 года. По прикидкам, цена люксовой версии «Гранты» вряд ли опустится ниже отметки 300 тысяч рублей, а в варианте с «автоматом» – ниже 350 тысяч рублей. Однако уровень цен будет зависеть от общего состояния рынка и экономической ситуации в стране.
Все наши замечания по недоделкам и пожелания по комплектациям «вазовцы», по традиции, пообещали передать на рассмотрение в дирекцию автозавода. Но даже несмотря на недостатки новый тольяттинский автомобиль понравился. Честно! "Гранта" – это достойный и вполне качественный продукт в своем ценовом сегменте. Считайте, что это почти Renault Logan, если судить по размерам, динамике и оснащению, только чуть более шумный и тесный. И, что важно, более дешевый.
Купил бы я такой автомобиль за 250 тысяч рублей? Однозначно! А еще хочется верить, что Granta станет примером для других автопроизводителей, в первую очередь для китайских, метящих в тот же ценовой сегмент. Выпустив "Гранту", "АвтоВАЗ" показал, что за 250 тысяч рублей можно сделать не разваливающееся «корыто с погремушками», а нормальный и, хочется верить, надежный и безопасный автомобиль с приемлемой динамикой и небольшими затратами на эксплуатацию.
Можем же, когда захотим!
@Реабилитация качества @71838 @Lada Granta обещает стать не только самым современным, но и самым качественным российским автомобилем. Для этого «вазовцы» решились на пересмотр принципов работы в первую очередь с поставщиками комплектующих. Компоненты, производимые "на стороне", а это около 260 деталей, проанализировали на наличие потенциальных дефектов, а самих изготовителей – на качество производства и управления этим производством. На этом этапе заводу пригодились знания и методология альянса Renault-Nissan. @Кроме того специалисты альянса выезжали к потенциальным партнерам "АвтоВАЗа" и проводили аудит, по результатам которого принималось решение о дальнейшем сотрудничестве. В результате этой работы, многие узлы «Гранты», связанные в первую очередь с системами безопасности и электромеханическими устройствами, было решено закупать у иностранных фирм. А так как проект был интересен зарубежным компаниям благодаря своей массовости, тольяттинцам удалось договориться о приемлемой стоимости компонентов. Свои плоды принесла и "Академия качества" альянса, открытая весной этого года, где прошли обучение сотрудники 40 компаний-производителей комплектующих. Сейчас идет второй этап обучения, в котором задействованы уже около сотни фирм-поставщиков. @Реабилитация имиджа бренда Lada в глазах покупателей – это не только повышение качества продукции, но и работа с дилерской сетью и с клиентом. Теперь каждый дилер должен проходить проверку на соблюдение корпоративных стандартов не реже двух раз в месяц. Один из популярных методов контроля у «вазовцев» – это программа «тайный покупатель», когда под видом обычного клиента в салон обращаются сотрудники завода и проверяют, добросовестно ли продавцы, менеджеры и сервисмены выполняют свою работу. @– Мы добились того, что сегодня на территории России 90 процентов дилеров соблюдают рекомендованные розничные цены, – говорит вице-президент по продажам и маркетингу Артем Федосов. – В этом году мы закрыли 30 дилеров, которые не соответствуют нашим стандартам, и открыли 60 новых. @Сейчас завод пытается цивилизовать и мелких «частников». Например, для небольших автомастерских есть особая программа, называемая «дилерская СТО 4 категории», которая занимается только ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей. Для получения лицензии нужно, чтобы инженер по гарантии прошел обучение на АвтоВАЗе, в ремзоне имелся необходимый специнструмент и была установлена информационная система, в которой фиксируются все этапы технического обслуживания. Сейчас по России насчитывается 50 авторизованных автомастерских. @Lada Granta – это еще и первый опыт работы с покупателями через интернет! Теперь клиенты могут заказать конкретную модель и комплектацию самостоятельно. Пока на заводе "интернетом" довольны: на данный момент поступило более 10 тысяч заявок на "Гранту" и заключено восемь тысяч предварительных договоров. На основе этого опыта "АвтоВАЗ" рассчитывает в 2012 году адаптировать систему сбора заказов и для всей остальной модельной линейки. @– Мы разработали специальные программы для клиентов, которые помогают продвигать системы безопасности, – говорит Федосов. – В прошлом году мы занимались популяризацией системы ABS на «Ладах». Сначала они появились только на люксовых версиях машин. А спустя некоторое время количество продаваемых автомобилей с антиблокировочной системой увеличилось с 25 до 65 процентов, и теперь ABS предлагается не только в комплектации «Люкс», но и в «Норме» с дополнительными опциями, а в будущем она появится для всех автомобилей в комплектации «Норма». В следующем году мы хотим подробнее рассказывать о подушках безопасности.
Технические характеристики Lada Granta
|1.6 МКПП
|1.6 МКПП
|1.6 МКПП
|Длина, мм
|4260
|4260
|4260
|Ширина, мм
|1700
|1700
|1700
|Высота, мм
|1500
|1500
|1500
|Колесная база, мм
|2470
|2476
|2476
|Снаряженная масса, кг
|1040
|1055
|1085
|Объем двигателя, см3
|1596
|1596
|1596
|Мощность, л. с/об-мин
|81/5200
|90/5100
|98/5600
|Крутящий момент, Нм/об-мин
|120/2500
|143/3800
|145/4000
|Максимальная скорость, км/ч
|167
|167,3
|175,2
|Разгон от 0 до 100 км/ч, с
|11,8
|11,3
|11,6