Первый тест Lada Granta

Все наши замечания по недоделкам и пожелания по комплектациям «вазовцы», по традиции, пообещали передать на рассмотрение в дирекцию автозавода. Но даже несмотря на недостатки новый тольяттинский автомобиль понравился. Честно! "Гранта" – это достойный и вполне качественный продукт в своем ценовом сегменте. Считайте, что это почти Renault Logan, если судить по размерам, динамике и оснащению, только чуть более шумный и тесный. И, что важно, более дешевый.

Купил бы я такой автомобиль за 250 тысяч рублей? Однозначно! А еще хочется верить, что Granta станет примером для других автопроизводителей, в первую очередь для китайских, метящих в тот же ценовой сегмент. Выпустив "Гранту", "АвтоВАЗ" показал, что за 250 тысяч рублей можно сделать не разваливающееся «корыто с погремушками», а нормальный и, хочется верить, надежный и безопасный автомобиль с приемлемой динамикой и небольшими затратами на эксплуатацию.

Можем же, когда захотим!

@Реабилитация качества @71838 @Lada Granta обещает стать не только самым современным, но и самым качественным российским автомобилем. Для этого «вазовцы» решились на пересмотр принципов работы в первую очередь с поставщиками комплектующих. Компоненты, производимые "на стороне", а это около 260 деталей, проанализировали на наличие потенциальных дефектов, а самих изготовителей – на качество производства и управления этим производством. На этом этапе заводу пригодились знания и методология альянса Renault-Nissan. @Кроме того специалисты альянса выезжали к потенциальным партнерам "АвтоВАЗа" и проводили аудит, по результатам которого принималось решение о дальнейшем сотрудничестве. В результате этой работы, многие узлы «Гранты», связанные в первую очередь с системами безопасности и электромеханическими устройствами, было решено закупать у иностранных фирм. А так как проект был интересен зарубежным компаниям благодаря своей массовости, тольяттинцам удалось договориться о приемлемой стоимости компонентов. Свои плоды принесла и "Академия качества" альянса, открытая весной этого года, где прошли обучение сотрудники 40 компаний-производителей комплектующих. Сейчас идет второй этап обучения, в котором задействованы уже около сотни фирм-поставщиков. @Реабилитация имиджа бренда Lada в глазах покупателей – это не только повышение качества продукции, но и работа с дилерской сетью и с клиентом. Теперь каждый дилер должен проходить проверку на соблюдение корпоративных стандартов не реже двух раз в месяц. Один из популярных методов контроля у «вазовцев» – это программа «тайный покупатель», когда под видом обычного клиента в салон обращаются сотрудники завода и проверяют, добросовестно ли продавцы, менеджеры и сервисмены выполняют свою работу. @– Мы добились того, что сегодня на территории России 90 процентов дилеров соблюдают рекомендованные розничные цены, – говорит вице-президент по продажам и маркетингу Артем Федосов. – В этом году мы закрыли 30 дилеров, которые не соответствуют нашим стандартам, и открыли 60 новых. @Сейчас завод пытается цивилизовать и мелких «частников». Например, для небольших автомастерских есть особая программа, называемая «дилерская СТО 4 категории», которая занимается только ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей. Для получения лицензии нужно, чтобы инженер по гарантии прошел обучение на АвтоВАЗе, в ремзоне имелся необходимый специнструмент и была установлена информационная система, в которой фиксируются все этапы технического обслуживания. Сейчас по России насчитывается 50 авторизованных автомастерских. @Lada Granta – это еще и первый опыт работы с покупателями через интернет! Теперь клиенты могут заказать конкретную модель и комплектацию самостоятельно. Пока на заводе "интернетом" довольны: на данный момент поступило более 10 тысяч заявок на "Гранту" и заключено восемь тысяч предварительных договоров. На основе этого опыта "АвтоВАЗ" рассчитывает в 2012 году адаптировать систему сбора заказов и для всей остальной модельной линейки. @– Мы разработали специальные программы для клиентов, которые помогают продвигать системы безопасности, – говорит Федосов. – В прошлом году мы занимались популяризацией системы ABS на «Ладах». Сначала они появились только на люксовых версиях машин. А спустя некоторое время количество продаваемых автомобилей с антиблокировочной системой увеличилось с 25 до 65 процентов, и теперь ABS предлагается не только в комплектации «Люкс», но и в «Норме» с дополнительными опциями, а в будущем она появится для всех автомобилей в комплектации «Норма». В следующем году мы хотим подробнее рассказывать о подушках безопасности.