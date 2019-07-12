Длительный тест Lada Granta Liftback

С тех пор не только много воды утекло, но и много инвестиций было влито в «АвтоВАЗ». XRay и в особенности Vesta показали, какими на самом деле могут быть автомобили из Тольятти: красивыми, просторными, удобными, с отлично настроенными шасси и кучей опций. Теперь уже Granta смотрелась пришельцем из прошлого. Мало того, что это единственная машина в гамме Lada, построенная еще на платформе Калины, так и ее дизайн в придачу выбивался из фирменного Х-стиля. Такая пожилая родственница на свадьбе, которая своим видом и поведением портит всем настроение, но и прогнать ее нельзя из уважения.

Впрочем, с Грантой тольяттинцам не до сантиментов. В эпоху, когда реальные доходы россиян падают шестой год подряд, именно самая дешевая модель в гамме имеет все шансы быть самой популярной. Поэтому Granta пережила рестайлинг, в ходе которого ее семейство объединили с родственной Kalina 2, построенной на той же платформе. Седаны и лифтбеки получили интерьер от хэтчбека и универсала, удобные кресла и единое выражение лица в тиле Vesta и XRay. Но, как и в случае с Mazda и ее дизайн-философией Kodo, «Икс-фэйс» создавался будто для одной машины, а на остальных смотрится дешевой поделкой. В случае с японцами эталон — Mazda6, с россиянами — Lada Vesta.