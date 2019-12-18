Haval F7x: Тульский пряник c китайской начинкой

Но нет — на этой площадке стоит завод китайского концерна Great Wall, открывшийся в минувшем июле. Его корпуса вполне можно принять за какой-нибудь складской комплекс средней руки, но предназначение зданий выдает площадка готовой продукции, уставленная рядами кроссоверов Haval F7 синего и серого цвета.

В июне в этих зданиях было не протолкнуться от журналистов и чиновников: на церемонии присутствовали губернатор Алексей Дюмин, директор российского подразделения «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Чжан Цзюньсюе и даже руководитель материнского концерна Great Wall Motor Company Ван Фэнин — для полного комплекта не хватало разве что Путина и Си Цзинь Пина. Которые, впрочем, благословили проект дистанционно, находясь на встрече в Кремле.