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11:36

Haval F7x: Тульский пряник c китайской начинкой

Едем на российский завод Haval знакомиться с купе-кроссовером китайской марки

Василий Костин
Где находится теперь родина китайских кроссоверов Haval — и что может предложить купе-кроссовер Haval F7x российским автомобилистам, кроме эффектной внешности?

Малозаметный отворот с шоссе недалеко от Тулы — и мы оказываемся в поле, на раздолбанной бетонке: плетутся самосвалы, кругом следы стройки, грязь и знакомое всем жителям средней полосы осеннее уныние. Наверное, здесь мог бы расположиться очередной мусорный полигон, которыми теперь так славится наша земля.

Но нет — на этой площадке стоит завод китайского концерна Great Wall, открывшийся в минувшем июле. Его корпуса вполне можно принять за какой-нибудь складской комплекс средней руки, но предназначение зданий выдает площадка готовой продукции, уставленная рядами кроссоверов Haval F7 синего и серого цвета.

В июне в этих зданиях было не протолкнуться от журналистов и чиновников: на церемонии присутствовали губернатор Алексей Дюмин, директор российского подразделения «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Чжан Цзюньсюе и даже руководитель материнского концерна Great Wall Motor Company Ван Фэнин — для полного комплекта не хватало разве что Путина и Си Цзинь Пина. Которые, впрочем, благословили проект дистанционно, находясь на встрече в Кремле.

Детали кузова для кроссоверов F7 и F7x штампуются на заводе Haval в Туле

А сейчас здесь тихо и даже как-то сонно. Работа идёт, но в пол-ноги — завод работает дай бог на четверть от своих возможностей. Из трёх смен задействована только одна, а такт производства (промежуток между выпуском машин) составляет семь минут — при проектной минуте-двадцать!

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Это огромное сооружение скрывает внутри пресс испанской фирмы Fagor

Между тем, завод-то серьёзный! В его строительство уже вложили полмиллиарда долларов, и это не просто площадка для отвёрточной сборки, а полноценное производство, причём широко автоматизированное — примерно на уровне домашних заводов в Тяньцзине и Баодине. С собственной штамповкой — тут стоит новенький пресс Fagor, с полностью роботизированной линией сварки, со своим производством пластиковых деталей интерьера (здесь делают обшивки дверей и багажника, а также защиту арок), ковровых покрытий и панелей потолка.

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Роботизированный участок сварки кузовов

И огромными возможностями для расширения: в уже построенных корпусах много свободного пространства, заложены места под установку литьевых машин для производства бамперов, а площадь земельного участка позволяет построить рядом ещё несколько цехов. Причём планы на моторный завод действительно есть.

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Кузова купе-кроссоверов F7x на конвейере в меньшинстве: модель занимает 20% в производственном плане против 75% у базовой модели F7. Оставшиеся 5% приходятся на долю рамной модели H9.

Но пока силовые агрегаты приходят в сборе из Китая. Да и в целом степень локализации невысока — 30%: пока из Поднебесной везут даже заготовки для штамповки кузовных панелей. Оттуда же поступает передняя панель и обшивка тоннеля, компоненты кресел, шины Cooper. В дальнейшем прокат рассчитывают заменить продукцией Северстали и подыскать локального поставщика покрышек (тендер уже идёт). Кроме уже упомянутых деталей, пока что в России производятся только стёкла (калужский завод Fuyao) и аккумуляторы.

Цеха оснащены шнуром-андоном, позволяющим остановить конвейер при обнаружении недоделки

Первой и основной продукцией завода стал кроссовер Haval F7 — одна из моделей «новой волны», которые вывели марку в число лидеров китайского рынка. Здесь же собирают рамный внедорожник H9, но его локализация лишена смысла из-за невысокого спроса — в производственном плане на него приходится всего 5%. На него из Китая приходит даже кузовная штамповка, а сваривают кузова в Туле.

А в минувшем октябре с конвейера стала сходить новая модель F7x, производство которой в Китае стартовало только в начале года. Литера «икс», как нетрудно догадаться, означает вариант модели F7 с модным кузовом в формате купе-кроссовера.

Знакомство с новинкой и стало поводом для визита на завод. Близкое родство купе-кроссовера с моделью F7 считывается с первого взгляда — ведь передок до передних стоек здесь одинаковый. Да и приметы фирменного стиля, разработанного под руководством Пьера Леклерка, все на месте — восходящая поясная линия, рельефные боковины с пухлыми «бёдрами» вокруг задних колёс, насупленные фары и угловатый щит решетки радиатора. Редкая удача: работа бельгийца придала Хавейлам «новой волны» узнаваемость — которой так не хватает внедорожнику Haval H9, да и большинству других «китайцев».

Как и положено купе-кроссоверу, F7x ниже на добрых 35 миллиметров — причём разница целиком приходится на крышу (клиренс одинаковый с базовой моделью). Разница в длине чисто символическая: задний свес стал короче на 5 миллиметров. А характерный для купе-кроссоверов профиль на деле скрывает небольшой визуальный трюк: над задними пассажирами крыша немного приподнимается, расходясь с линией стоек — таким образом задним седокам добавили пространства над головой.

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За рулём заметить отличия купе-кроссовера от базовой модели можно разве что в топовой комплектации Premium — благо, именно такая машина оказалась в моём распоряжении. Во-первых, она щеголяет кожаными сиденьями с веселенькими желтыми вставочками, которые продублированы и на дверях. К сожалению, сами по себе сиденья те же самые — узкие, с короткой подушкой и проваленной спинкой. Рослому водителю в них приходится тяжело (во мне 190 сантиметров), а спина на дешевеньком дермантине быстро начинает преть: уж лучше тканевая обивка, пусть и без жёлтых акцентов. А во-вторых, есть ещё накладочки из натурального как-бы-карбона, которые положены всем купе-кроссоверам.

Если доплатить двадцать тысяч рублей за «интеллектуальный пакет», в любой комплектации можно получить виртуальный щиток приборов и шайбу управления мультимедиа-системой на центральном тоннеле, которые на базовом Haval F7 вовсе недоступны.

Правда, виртуальная приборная доска желания доплачивать не вызывает: ни один из трех способов представления информации не сравнится в читаемости с обычным стрелочным щитком. Причём «технологичный» и «модный» режимы в своей вычурности навевают воспоминания о французских автомобилях.

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Три варианта представления информации на щитке приборов: «динамичный»...

Всё это выглядит довольно неуместно на строгой и стильной передней панели в духе Audi — из мягкого пластика, с немногочисленными кнопками и большим 9-дюймовым экраном мультимедии. Кстати, как раз на него вынесено управление климатом и подогревом сиденьями. Из-за посредственной отзывчивости сенсорного экрана это раздражает — благо функции хотя бы не нужно искать в глубинах меню: подогрев вызывается нажатием физической кнопки внизу центральной консоли, климат — поворотом круглой ручки.

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Мультимедиа-система вполне быстродействующая, но интерфейс выглядит устаревшим

Сама по себе «мультимедия» отличается похвальным быстродействием и кажется вполне современной — поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, но дизайн интерфейса словно заимствован у недорогой телеприставки. Альтернативу управлению через сенсорный экран предлагает поворотная шайба из «интеллектуального пакета». Правда, рукоятка люфтит, а логика управления в разных меню отличается. Неаккуратно!

Обзор назад через низкое стекло оказался даже хуже ожидаемого: щель для обзора настолько мала, что даже складные задние подголовники скрывают ощутимую часть «картинки». Камера заднего обзора в этих условиях — не приятная опция, а жизненная необходимость. Но машинам в базовой комплектации Comfort она не положена: ставится только на комплектацию Elite, а топ-версия Premium оснащается уже продвинутой системой кругового обзора. Правда, разрешение камер в любом случае оставляет желать лучшего.

Система кругового обзора на топовой комплектации Premium работает хорошо, но разрешение камер маленькое

На правах спортивной модификации Haval F7x получил в России только двухлитровый турбомотор мощностью 190 сил. Хотя на китайском рынке моторная гамма моделей F7 и F7x идентична, и включает также турбомотор 1.5 мощностью 150 сил. Коробка передач — безальтернативный семиступенчатый «робот» собственной разработки, а вот тип привода можно выбрать — предусмотрен как передний, так и полный.

Единственный мотор — двухлитровый, мощностью 190 лошадиных сил. Это современный двигатель с турбонаддувом, непосредственным впрыском, фазовращателями на впуске и выпуске, а также двухконтурной системой охлаждения (с отдельными контурами для блока цилиндров и головки).

Турбомотор радует очень ровной тягой, но на заявленные 190 сил не едет: полное ощущение, что сил тридцать где-то потерялось. А вот семиступенчатый «робот» настроен просто образцово — споро перебирает ступени при разгоне, а при нажатии на педаль газа легко и вовремя скинет хоть две, хоть три передачи.

Несмотря на спортивные акценты в отделке, настройки шасси идентичны базовому кроссоверу F7. А значит, при обычной езде Haval производит весьма и весьма заурядное впечатление — подвеска комфортная, но совсем не кажется энергоемкой, а руль слишком лёгкий, и ему не хватает обратной связи. Но на плохой дороге машина преображается: оказывается, принцип «больше газа — меньше ям» для неё работает на все сто процентов!

Не могу не выделить отменную настройку системы стабилизации. В этом я уже мог убедиться летом на змейке, во время теста базового Haval F7. За рулём купе-кроссовера наблюдения подтвердились в реальной жизни: когда на влажной сельской дороге я довольно грубо оттормозился и принялся заправлять машину в поворот, электроника очень мягко скорректировала мою ошибку.

Встреча с новой моделью Haval заставила проникнуться уважением к молодой фирме, сделавшей столь зрелый автомобиль. И в то же время оставила странное послевкусие. Видно, что доводкой машины занимался большой и компетентный коллектив, который многие сложные вещи смог сделать не просто на приемлемом уровне — а действительно хорошо: двигатель, калибровку трансмиссии, настройку шасси. При этом в простых задачах допущены элементарные просчёты, которые заводу исправить просто, но автовладельцу они будут отравлять жизнь — как в случае с креслами.

И, несмотря на локальное производство, Haval F7x не дёшев. Цены на переднеприводный вариант начинаются с 1 549 000 рублей, полноприводный — от 1 629 000 рублей. А за самую богато оснащённую машину придётся выложить 1 884 000 рублей. Это в точности соответствует ценам на обычный Haval F7 с мотором 2.0 Turbo.

Да, среди купе-кроссоверов конкурентов почти нет: Renault Arkana с мотором 1.3 Turbo дешевле, но он менее мощный (150 сил) и хуже оснащён. А если посмотреть на обычные кроссоверы, то за близкие деньги можно приобрести и Volkswagen Tiguan в средней комплектации с мотором 1.4 Turbo, и Nissan Qashqai, и Hyundai Tucson... Перевесит ли эффектная внешность и мощный мотор Хавейла предложения укоренившихся брендов?

Остались неясны для меня и перспективы тульского завода. Пока что марка Haval растёт на сотни процентов — сказывается эффект низкой базы: китайцы утверждают, что за 11 месяцев 2019 года реализовали уже свыше 10 тысяч автомобилей. В первом квартале 2020 года в Туле начнут производство модели H5 — под этим индексом будут выпускать очередную инкарнацию давно знакомого россиянам рамного внедорожника Hover, который снимают с производства в Китае. Но даже если компания успешно закрепится на российском рынке — этого вряд ли будет достаточно, чтобы полностью загрузить фабрику мощностью 80 тысяч автомобилей в год, да с перспективой расширения до 150 тысяч, ещё и в условиях стагнации нашей экономики. На что рассчитывать: на дальнюю перспективу, экспансию на европейские рынки или сотрудничество с другими брендами?

Haval F7x

Нравится
Внешность, материалы отделки, плавность хода, настройка силового агрегата и адаптивный круиз-контроль
Не нравится
Динамика, посадка за рулём, форма кресел и материал их обивки, обзорность
Вердикт
Лучший китайский автомобиль на моей памяти. К тому же теперь он отечественный. Ну, практически.
icon engine
1967 см³, L4, 190 л.с., 340 Нм
icon transmission
РКП-7
icon speed
0–100 км/ч — 9,0 с, 195 км/ч
icon weightkg
1688 кг

Подробные технические характеристики Haval F7x

2.0 T 2WD2.0 T 4WD
Тип двигателябензиновый, L4 турбобензиновый, L4 турбо
Рабочий объем, см³19671967
Макс. мощность, л.с./об/мин190/5500190/5500
Макс. момент, Нм/об/мин340/2000-3200340/2000-3200
Тип приводапереднийполный
Коробка передачроботизированная, 7-ступенчатая, с двумя сцеплениямироботизированная, 7-ступенчатая, с двумя сцеплениями
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная двухрычажнаяпружинная двухрычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4615х1846х16554615х1846х1655
Колесная база, мм27252725
Снаряженная масса, кг16881756
Объем багажника, л448/1190448/1190
Разгон 0–100 км/ч, с9,0н/д
Макс. скорость, км/ч195195
Расход топлива (комб.), л/100 км7,37,7
Объем топливного бака, л5656
Цена, руб.от 1 549 000от 1 629 000