Благодаря чему такой шик? Да что тут скрывать — Chery фактически хакнула дизайн-код британской марки. Благо для китайского автопрома это не что-то плохое. Поэтому все совпадения не случайны. Впрочем, если откинуть мысли об этом, то машина по пропорциям и стилистике воспринимается положительно — нет хотя бы такой безвкусицы со всякими излишествами и обвесами, как у других компактных кроссоверов из КНР.

Интерьер

В салоне J6 встречает уже знакомым по многим китайским новинкам минимализмом — все кнопки «зашиты» в вертикальный планшет мультимедиа: 13,2-дюймовый в версии «Престиж», в машине победнее — на 9 дюймов. Приборная панель выглядит куцей, смотреть на нее неудобно, графика понятная, но очень простенькая.