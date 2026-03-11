Haval Jolion, подвинься: тест-драйв нового кроссовера Jaecoo J6
Когда открываешь прайс-лист и видишь цифру 2,3 млн рублей за базовую модификацию кроссовера 2WD с мотором 1.5, первая реакция — хочется пошутить про былые времена и BMW X3 xDrive20i M Sport примерно за эту же сумму всего-то какие-то 10 лет назад. Но шутки в сторону. В нынешних реалиях J6 выглядит как минимум не наглее конкурентов. Его ценовое позиционирование — входной билет в мир бренда Jaecoo и ступенька перед J7 и флагманским J8.
Дизайну J6 компания уделила немало времени на презентации модели. В компании называют решетку радиатора «китовым усом», и это, пожалуй, единственное поэтичное, что есть в машине. В остальном — классический «паркетный» силуэт с короткими свесами и горизонтальной линией оптики. Машина выглядит крупнее, чем есть на самом деле: на парковке рядом со старшим по модельному ряду J7 новый кроссовер объективно смотрится масштабнее.
Благодаря чему такой шик? Да что тут скрывать — Chery фактически хакнула дизайн-код британской марки. Благо для китайского автопрома это не что-то плохое. Поэтому все совпадения не случайны. Впрочем, если откинуть мысли об этом, то машина по пропорциям и стилистике воспринимается положительно — нет хотя бы такой безвкусицы со всякими излишествами и обвесами, как у других компактных кроссоверов из КНР.
Интерьер
В салоне J6 встречает уже знакомым по многим китайским новинкам минимализмом — все кнопки «зашиты» в вертикальный планшет мультимедиа: 13,2-дюймовый в версии «Престиж», в машине победнее — на 9 дюймов. Приборная панель выглядит куцей, смотреть на нее неудобно, графика понятная, но очень простенькая.
На дисплей мультимедиа завязано буквально всё: от настроек климата до выбора режимов движения. Физических клавиш почти нет. Высокой эстетикой и красивыми эпитетами этот общемировой тренд экономии уже не припудрить, поэтому придётся просто привыкать. Как и к управлению коробкой передач под рулем а-ля Mercedes-Benz. Этот опыт, кстати, быстро приходит.
Отдельное «спасибо» посвящается инженерам и маркетологам концерна Chery за обычные «нефиксирующиеся» поворотники, а не модные «безвтыковые», которые ты гоняешь в разные стороны пока не выключишь.
Радуют и материалы отделки интерьера. Искусственная кожа добротная, если так можно выразиться, пластик мягкий там, где нужно. Компания отдельно педалирует, что материалы сертифицированы TÜV SÜD — они безопасны и устойчивы к когтям и клыкам животных. То есть пёс может отгрызть кусок обшивки, и с ним ничего не будет. Клиенты с четвероногими друзьями официально входят в целевую аудиторию этой машины.
Позиция за рулем в принципе приемлема, подушка жестковата, спинка аморфна, но торс держит, и в этом плане J6 не хуже других сидений в этом классе. Чего не хватает, так это проекции — на маленькие приборы под рулем отвлекаться неудобно. Плюс в том, что можно вывести на планшет отдельный скин со скоростью. На улице оттепель, видимо, поэтому с температурой поначалу путаница вышла: ставишь 21 градус — душно, 19−20 градусов — прохладно. Проблему решает автоматический режим климат-контроля.
Сзади — ровно столько места, сколько ожидаешь от автомобиля с колесной базой 2610 мм. Двое взрослых сядут без проблем, третий будет лишним. Запас над головой для пассажиров ростом выше 185 см может оказаться критичным — сказывается покатая линия крыши. Для города и недальних поездок — норма. Бюджетную ориентацию модели выдает одинокий, как глаз циклопа, воздуховод на заднем ряду. Смотреть он может только в одну сторону, ну, или пассажиры будут обдуваться из «печки» по очереди.
А вот багажник можно записать в один из козырей модели. Заявленные 480 литров при поднятых сиденьях — это больше, чем у многих конкурентов в классе. Под полом обнаруживается докатка, что для наших дорог аргумент весомый. Сложив второй ряд, получаем 1180 литров, правда, пол всё равно со ступенькой. Проем широкий, крупногабарит войдет без проблем, есть подсветка, электропривод и карманы с сетками, но нет розетки на 12 В.
Силовой агрегат
Технически J6 пока что — переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым турбомотором Acteco (147 л.с., 210 Нм) и 6-ступенчатым «роботом» Getrag с двумя мокрыми сцеплениями. Агрегат проверенный, ставится на многие модели концерна. Коробка, к слову, знакома по компактным моделям BMW и Mercedes-Benz. Полноприводная машина будет ближе к лету, доплата за нее составит ориентировочно около 150 тысяч рублей.
Заявленный разгон версии 2WD до 100 км/ч — 10 секунд ровно. Паспортный расход — 7,5 литра, реальный, судя по бортовому компьютеру — в районе 9−10 литров. Динамика далеко не гоночная, но для города достаточно. Важно другое: настройки связки двигателя и коробки здесь ориентированы на плавность и комфорт, чтобы максимально продлить жизнь силового агрегата и вписаться в гарантийные сроки.
На низах мотор не такой резвый, как, например, у Belgee X50 и Geely Coolray. Это не проблема турбоямы, а именно подстраховывающие настройки. На скользкой поверхности, если надавить в пол, ничего не произойдет: электроника просто не позволяет буксовать колесам, что чревато застреванием в сугробе. Поэтому ESP на мягком грунте или рыхлом снеге лучше отключать заблаговременно. Мотор слышно довольно хорошо. Из источников звуков можно еще назвать задние арки, в остальном машина неплохо шумозащищена.
Управляемость и плавность хода
Независимая подвеска (МакФерсон спереди, многорычажка сзади) — возможно, даже излишество для автомобиля, который не претендует на быструю езду. Зато вираж J6 проходит уверенно, траекторию держит и не пасует перед легкой имитацией лосиного теста. Клиренс в 176 мм позволяет не шарахаться от бордюров и спокойно съезжать с асфальта. Главное, чтобы грунт под колесами был твердым. По документам автомобиль сертифицирован с фаркопом и может буксировать прицеп массой до 750 кг — полезная опция для дачников и рыбаков.
Если вы ездили на Chery Tiggo 7 Pro, то подвеска Jaecoo J6 не будет для вас откровением. Она мягкая, отрабатывает неровности приемлемо, но ход на отбой у амортизаторов небольшой. На «лежачем полицейском», если не скинуть скорость до 20 км/ч, то этот звук будет больно ощущаться в районе кошелька. Плюсом на Jaecoo J6 стоят 18-дюймовые диски (в верхних комплектациях), которые, спору нет, дали автомобилю более гармоничный образ, но взамен ощутимо увеличили неподрессоренную массу.
Рулевое управление — с типичными для современного «электроусилителя» настройками: легко на парковке, наливается весом на скорости. Информативность средняя, но для рядовой эксплуатации этого достаточно.
Комплектации и цены
Актив (2 290 000 рублей): светодиодная оптика, кондиционер, полный зимний пакет (обогрев руля, сидений, лобового стекла, форсунок), 17-дюймовые диски, подушки безопасности (4 шт.), задний парктроник, 9-дюймовый экран, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.
**Комфорт ** (2 499 000 рублей): добавляется двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, камера заднего вида, искусственная кожа, электрорегулировка водительского сиденья, подогрев задних сидений, 13,2-дюймовый экран, 6 динамиков, 18-дюймовые диски.
**Престиж ** (2 649 000 рублей): панорамная крыша площадью 1,45 м², вентиляция передних сидений, многослойные шумоизолирующие стекла, система кругового обзора 540°, комплекс ADAS (адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг слепых зон), беспроводная зарядка 50 Вт, аудиосистема с 8 динамиками.
В сухом остатке: Jaecoo J6 — это очередная попытка концерна Chery предложить покупателю максимум за те деньги, которые сегодня считаются «входными» в сегмент новых кроссоверов. Да, это перефразированная копия Chery Tiggo 7 Pro, но эта машина не пытается казаться премиальной, она пытается быть честной: современный дизайн, проверенная техника, адекватное оснащение, как это печально не прозвучит, за свои деньги.