Борьба за трон

Причина нашего приезда на завод AMG более глобальная — все семейство Mercedes AMG GT получило подтяжку лица: изменилась светотехника фар (обратите внимание на светящиеся галочки в фарах) и задних фонарей, дизайн колесных дисков и заднего бампера. Впрочем, не более того — изменений по технике, увы, не наблюдается. Зато все становится куда интереснее, когда знакомишься с новой радикальной модификацией в семействе GT R PRO.
Длинная губа переднего сплиттера, который поддерживается двумя стальными усилителями, чтобы он не отвалился на максималке в 318 км/ч. Регулируемое гаечным ключом заднее антикрыло с «полоской Герни» — дополнительной накладкой, которая еще сильнее отклоняет воздушный поток вверх, прижимая машину к земле.
В передних крыльях какие-то необычные решетки, которые не встретишь даже на очень серьезных суперкарах. Решение настолько сугубо гоночное и специфическое, что его не сразу опознал специалист по аэродинамике обычных дорожных Мерседесов, я задавал ему вопрос о них на другом мероприятии.
Оказалось, передние колеса так возмущают воздушный поток вокруг себя, что возникает область повышенного давления и подъемная сила, так что решетки просто выдувают избыток воздуха из арок и улучшают прижим. К слову, на Северной петле GT R PRO едет круг за 7:04. Не рекорд, но на десятки секунд быстрее большинства полноприводных суперкаров.
Почему бы не сделать такие решетки на всех машинах? Может, в связи с тем, что они сквозные и вытягивают из арок не только воздух, но и грязь? В общем, в России этот технический изыск мог бы доставить некоторые проблемы.
В интерьере необычная смесь гаджетов обновленного семейства AMG GT и гоночных опций, которые здесь есть уже в базе: стандартный мерседесовский руль, но в черном глянцевом оформлении, с ободом из микрофибры и отдельными кнопками настройки спортивных режимов. Привести машину в боевое положение теперь проще некуда.
Перед глазами электронная приборная панель, сменившая аналоговые циферблаты, которая в новом радикальном режиме Supersport умеет мигать алым цветом, призывая переключиться на следующую передачу. Но зачем, если автоматический режим коробки работает еще лучше холодящих руку подрулевых лепестков?
Причем приборка даже больше, чем обновленный мультимедийный экран: 12,3 дюйма против десяти с четвертью! Увы, сама мультимедийка без тачскрина, с уже устаревшим тачпадом. Какая-нибудь «ашка» в этом смысле выглядит гораздо современнее. Центральный тоннель стал еще массивнее, и каждая кнопка на нем представляет собой экранчик, который показывает, что вы изменили своим нажатием.
Тесный карбоновый ковш с единственной механической настройкой еще и оснащается 4-точечными ремнями — в таком каждый день в офис не наездишься, но клетка каркаса безопасности за спиной недвусмысленно напоминают о предназначении машины. Только гладкий асфальт гоночного трека и небольшие перебежки до него от гаража.
В общем, на дороги общего пользования нас на AMG GT R PRO не выпустили — только на трассу Хоккенхаймринг! Сперва ритуальное действие с защелкиванием четырех ремней, натягиванием их лямок, чтобы стать с ковшом единым целым. Теперь даже до бардачка не дотянуться, да и светофор на перекрестке не разглядишь! С обзорностью у всех моделей AMG GT вообще не очень — слишком узкое лобовое стекло.
Дальше запуск мотора и настройка машины перед заездом. Например, выбор режима работы системы traction control. Это особенная фишка трековых Мерседесов, которая позволяет отключить систему стабилизации и регулировать только степень контроля электроники над задними колесами.
Говорите что угодно, но я просто перевел систему стабилизации в спортивный режим и оставил ее включенной — пусть с трекшн-контролем играют те, кто не спал и ждал, когда что-то подобное вставят в Мерседес. Сомневаюсь, что немцы вообще поверили бы в существование такой машины, если рассказать им о ней 20 лет назад. Судя по каждой ее детали, она просто сбежала ночью с завода Porsche.
Надо сказать, современные суперкары уже не сносят башню ускорением — выезжать из четырех секунд до сотни теперь умеют даже электромобили, где локомотивная тяга с первых миллисекунд удара по педали газа щекочет нервы еще острее.
В общем, 3,6 секунды до 100 км/ч в характеристиках GT R PRO — это точно не рекорд. Машина заднеприводная, а значит, старт с места для «прошки» не самая главная дисциплина. Да, в спинку вжимает! Да, двигатель яростно ревет, но самое шоу начинается, когда машина входит в поворот.
Спортивная винтовая подвеска не только намертво цепляется за каждый миллиметр асфальта, но и поддается тонкой настройке. Хотите зажать передний карбоновый стабилизатор поперечной устойчивости и поиграть с характеристиками амортизаторов? Вообще никаких проблем. Настроить аэродинамику под затычный трек? Надо только поискать гаечный ключ.
В итоге GT R PRO острым скальпелем режет каждый поворот. Передок нагружен воздухом, который давит на сплиттер и маленькие дефлекторы по краям бампера — отличительная черта спорткаров, которые претендуют на быстрое время на Северной петле. У этой машины вообще акцент прижимной силы сделан на передке.
Реакции точны, остры и однозначны, но самое главное — «прошка» способна пройти поворот на скоростях, в которые сложно поверить за рулем начальных купе AMG GT. Эта машина стоит на границе выпендрежных суперкаров и настоящей гоночной техники, где чем быстрее ты едешь, тем больше машину вжимает в асфальт рабочая аэродинамика.
В итоге запоминается не разгон, а невероятный уровень боковых перегрузок и жесткий удар ремнями в грудь на торможении. Композитные механизмы внутри колес заставляют повиснуть на лямках, как на стропах парашюта.
Впрочем, на быстрой пологой задней прямой Хоккенхайма, на скорости около 240 км/ч, GT R PRO заставляет вспомнить, что здесь задний привод. С полным приводом машина бы была дружелюбнее и стабильнее. Но если вы хотите острых, нефильтрованных ощущений...
Впрочем, постойте! 585 лошадиных сил под капотом — это же меньше, чем у 4-дверного купе AMG GT. Оказывается, это не конец: немцы оставили запас по мощности для еще более экстремальной версии двухдверки.
Все-таки до времени трековых Porsche на Северной петле Mercedes еще не дотянулся, и империя готовится нанести новый удар. Я же купил бы эту машину в качестве инвестиции. Всего будет выпущено 750 таких купе, и однажды они начнут не терять, а расти в цене.