Борьба за трон

Оказалось, передние колеса так возмущают воздушный поток вокруг себя, что возникает область повышенного давления и подъемная сила, так что решетки просто выдувают избыток воздуха из арок и улучшают прижим. К слову, на Северной петле GT R PRO едет круг за 7:04. Не рекорд, но на десятки секунд быстрее большинства полноприводных суперкаров.

Почему бы не сделать такие решетки на всех машинах? Может, в связи с тем, что они сквозные и вытягивают из арок не только воздух, но и грязь? В общем, в России этот технический изыск мог бы доставить некоторые проблемы.