Переменная Эпсилон

В чем идея? С одной стороны, степень сжатия приходится снижать для режима максимальной мощности, чтобы избежать детонации, но с другой, на частичных нагрузках, когда педаль газа нажата не «в пол», степень сжатия можно и нужно сделать побольше, чтобы повысить эффективность и уменьшить расход топлива. К сожалению, мотор классической конструкции — это всегда компромисс.

Да, у атмосферных моторов Mazda степень сжатия доходит до 14:1, но для нормальной работы японцам пришлось идти на ухищрения, вроде сложного выпускного коллектора, продвинутой системы изменения фаз и более точного контроля детонации. А уж с наддувом такую степень сжатия никак не совместить. Вот если бы ее можно было менять!