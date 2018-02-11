Выпусти «Ягуар» такую модель в девяностых, то это было бы подобно каминг-ауту – вокруг Ковентри фанаты марки развели бы костры и жгли чучела. Но мы стали более толерантны и теперь свой кроссовер выпускает даже Lamborghini. Мы поездили на новом E-Pace – и это, пожалуй, один из самых необычных «Ягуаров» в истории.

В конце девяностых Jaguar производил несколько седанов и купе, которые запомнились плохой репутацией и фордовскими деталями, но сейчас марка выпускает одну новую модель за другой, которые обгоняют друг друга по продажам. А последние три – и вовсе кроссоверы.

F-Pace уже стал для компании бестселлером, в этом году нам обещают электрический I-Pace, а пока же конвейер разгоняет новый ксерокс для денег – E-Pace. Хотя внутри, под кузовом, этот Jaguar как никогда близок к... «Ленд Роверам».

Одна из опций для E-Pace – браслет Activity Key, который открывает (и закрывает) машину. С ним можно бегать и плавать, не думая о том, куда спрятать ключи.

Здесь нет и следа классической ягуаровской архитектуры с продольным двигателем и задним приводом – для него взяли платформу Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque с поперечно расположенным мотором. С такой короткой базой и свесами иначе не получалось.

При длине 4395 мм E-Pace получился на пару сантиметров крупнее Evoque, хотя все равно выглядит малышом – большие 20-дюймовые колеса визуально делают его квадратнее. А вы можете пойти еще дальше и заказать 21-дюймовые.

1/3 2/3 3/3 На мощных версиях тягу между задними колесами перераспределяют управляемые электроникой отдельные пакеты фрикционов. Объем багажника – 577 литров, но это вместе с подпольем, где лежит докатка. Каркас передней панели выполнен из легкого магния.

В какой-нибудь «Тойоте» такое решение бы просто не прошло из-за опасений за ходовые качества, но британцы знают, что новое поколение покупателей – чистой воды визуалы.

И вам нужно очень постараться, чтобы оторвать их от телефона.

Для владельцев смартфонов салон E-Pace оборудован всем необходимым: роутер на восемь (!) устройств, входы USB для каждого пассажира.

В смысле, действительно для каждого – своя зарядка полагается даже неудачнику, которому досталось место посередине заднего дивана. С самого начала 21 века автопроизводители продолжали париться о технических характеристиках, а теперь наконец-то поняли, с кем имеют дело и что этим людям нужно. Ведь покупатели E-Pace, согласно исследованиям, будут заметно моложе даже владельцев стильного RR Evoque.

Посадка за рулем непривычно высокая – основные конкуренты E-Pace ощущаются более легковыми. Вас со всех сторон плотно обнимает кокпит, призванный повысить градус спортивности. Здесь даже использован нефиксируемый селектор 9-скоростного «автомата» – точно такой же, как на F-Type.

Говорят, один из менеджеров проекта – бывший раллист, и потому он хотел оставить возможность ручных переключений, даже когда до лепестков сложно дотянуться. Эй, мы тут про компактный кроссовер говорим или F-Type Project 7?

Под капотом E-Pace прячется экзотическая опция - подушка безопасности для пешеходов. Она на миллисекунды раскрывается перед лобовым стеклом и «ловит» сбитого человека. Самое интересное, что это опция – за нее надо доплатить.

А еще здесь круглые ручки кондиционера с ребристой поверхностью, вдохновленной объективами Leica – обычно в «Ягуарах» все завязано на несколько кнопок и тачскрин. Мультимедийная система InControl в духе времени: можно выстроить еще дома маршрут навигации, прогреть салон до прихода через приложение, кастомизировать экран меню. Но скорость железа все еще оставляет желать лучшего – карта навигации масштабируется под пальцами скачками.

На фоне древнего салона Mercedes-Benz GLA, где нет даже тачскрина, Jaguar E-Pace – машина будущего, но материалы и мультимедийная система нового А-класса поднимут следующий GLA на недостижимую высоту. И даже на фоне BMW X2 новый E-Pace уже выглядит скромно.

Алюминиевые крылья и капот позволили сбросить три и пять килограмм соответственно, улучшив развесовку.

Но мы-то, старая гвардия, думаем при виде любого «Ягуара» совсем о другом, верно? Тем более внешне E-Pace так напоминает надутый через соломинку F-Type, а в его разрезе фар мне мерещится Porsche Macan. «Макан» был для британцев одной из отправных точек при настройке ходовых качеств, но в основе Porsche лежит удачное шасси предыдущей Audi Q5, а E-Pace – практически Land Rover, машина с фермерской родословной.

Можно подумать, что владелец JLR, компания Tata, выпускает непритязательные индийские малютки Nano, но на самом деле это концерн, в сфере интересов которого рынок химикатов, кофе, телевещание, энергетика, финансы, сталелитейное производство и много другое. Отсюда и значительные инвестиции в новые модели.

Начнем с того, что клиренс E-Pace зачем-то подняли выше двадцати сантиметров! Максимальная глубина преодолеваемого брода здесь равна 50 сантиметрам – как у «Дефендера»! Да, E-Pace за счет этого увереннее себя чувствует на бездорожье. Ходы подвески невелики, но сидите вы высоко, видите далеко, свесы очень короткие, неровности днище не задевает – поэтому съезжать с асфальта не страшно.

Под рукой есть даже такие фишки, как внедорожный круиз-контроль, который позволяет крадучись, внатяг проехать сложный участок, избавляя вас от необходимости пользоваться газом и тормозом.

Причем, полный привод настроен таким образом, что передает заметно больше мощности назад – дал больше газа с отключенной системой стабилизации на грунте и E-Pace чертит дугу задней осью по широкому радиусу, как циркулем.

Идеальный Jaguar для снежных катаклизмов и, если хотите, самый стильный способ их пережить: подтянутый, высокий, задиристый. Но мы-то знаем, что в полночь карета превращается в тыкву, а пухлый белый снег в асфальт с реагентами.

Выхлопные трубы имеют обычный размер, но блестящие кольца в бампере делают их визуально больше. Дизайнерская хитрость.

В «Ягуаре» E-Pace называют «Cub» – котенок. А в подтверждение этого на лобовом стекле есть пасхальное яйцо – большая и маленькая кошка.

А асфальта у нас было в избытке – тест-драйв проходил на Корсике, знаменитой своими ралли и смертельной аварией Хенри Тойвонена, которая поставила крест на группе Б. Легендарные спецучастки и просто космическая природа, напоминающая какой-нибудь национальный парк в США.

Дороги шире Коль Де Турини, машин меньше, чем на Гросглокнере, так что оказаться здесь за рулем любого «Ягуара» – это ли не удача?

Рулевое управление у E-Pace приятное и точное, хотя после немецких машин кажется слишком легким. Шасси цепкое и не спешит скользить из поворота передком наружу, но центр масс и ваша голова находятся так высоко, что просто не хочется ехать быстро.

Слишком много машины между водителем и дорогой, а E-Pace в некоторых версиях еще и тяжелее старшего F-Pace. Позор джунглям – самый мощный дизельный «котенок» весит почти две тонны. Не спасают даже алюминиевые элементы подвески, крылья и капот с крышей – ведь у старшей модели из легкого металла выполнена большая часть силовой структуры.

Тут-то и замечаешь, что настройки акселератора и «автомата» маленького кроссовера не совсем про рафтинг по спецучасткам легендарного ралли, а про релаксацию с пледом на коленях – реакции мягкие, переключения плавные.

Звук самого мощного 300-сильного бензинового мотора тоже не разгоняет кровь – это явно не самая сильная сторона четырех цилиндров от JLR. А ставить под капот голосистые шестерки Jaguar не планирует, чтобы не перегружать передний свес – в подкапотном пространстве и сейчас яблоку негде упасть. Второй бензиновый мотор, попроще, развивает 245 сил, а остальные силовые агрегаты дизельные, мощностью 150, 180 и 238 сил.

И этот 238-сильный дизель – самый спортивный среди всех двигателей E-Pace. Во всяком случае, вы всегда можете держать с помощью лепестков оптимальные обороты и на выходе из поворотов получать мощный панч в 500 Нм момента. Сонной коробке передач просто некуда деваться.

Крыша может быть контрастного черного цвета или стеклянной – с большим панорамным люком. Правда, он и без того повысит центр масс.

Сюда бы опционную низкую подвеску, но у маленького «Ягуара» нет ни спортивного, ни внедорожного пакета. Либо стандартная пружинная подвеска, как была у нас, либо ее продвинутая версия с адаптивными амортизаторами. При этом едет E-Pace жестковато, передавая слишком много неровностей в салон, и в этом виноваты огромные двадцать первые и двадцатые колеса, придуманные для асфальта Майами и Абу-Даби.

В общем, не Jaguar, а какой-то Range Rover. Плавный, высокий и с пафосными большими колесами. Казалось бы, британцы могли раз и навсегда развести модели своих отделений по разным углам ринга, сделав «Ягуары» по умолчанию ниже, а «Ленд Роверы» и «Рейдж Роверы» выше – у одних спортивный бэкграунд, у других внедорожный.

На деле же каждое из отделений нет-нет, а пытается залезть на территорию друг друга. Или E-Pace просто не повезло с платформой? А ведь для большинства покупателей эта машина станет первым «Ягуаром» и образцом ДНК марки.

Плохо это или хорошо – вопрос маркетинга, а финансовый отдел, уверен, уже готовится к премиальным по итогам будущего финансового года. «Ягуар» переживает лучший период в истории и запускает в производство одну новую модель за другой со скоростью пулемета.

В России все E-Type будет только с полным приводом и «автоматом». Самая доступная версия с 150-сильным дизелем стоит от 2 455 000 рублей. 300-сильный бензиновый вариант – минимум от 3 365 000 рублей.

События развиваются так быстро, что для E-Pace не хватило производственных мощностей и его будут выпускать на том же заводе в Авcтрии, что и Gelandewagen. Получается такой британский кроссовер австрийского происхождения с индийскими родителями – настоящее дитя глобализации и двадцать первого века. \m

Jaguar E-Pace P300 AWD Нравится Внешность F-Type в миниатюре и возможность всегда оставаться на связи He нравится Высокая, жесткая машина, но не совсем про спорт Вердикт Никогда выбор между Jaguar и Range Rover не был так сложен Бензиновый 2.0, 300 л.с., 400 Нм 9-ступенчатая автоматическая 0-100 км/ч – 6.4 сек., 243 км/ч 1894 кг

Иллюстрации: Jaguar