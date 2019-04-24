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9:55

Видео: тест кроссовера Jaguar F-Pace SVR

Справится ли он с Мерседесом-AMG GLC 63 и BMW X3 M?

Jaguar не просто входит на территорию заряженных среднеразмерных кроссоверов Mercedes-AMG GLC 63, BMW X3/X4 M, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и Porsche Macan Turbo, он врывается туда с самым мощным, самым многолитровым и самым громким мотором класса! Компрессорный V8 выдает 550 лошадей, что на целых 40 сил больше, чем у ближайшего конкурента. Плюс перенастроенная подвеска, полный привод с блокировкой заднего дифференциала, широченные шины, роскошные кресла-ковши в салоне и агрессивная внешность. Пытаемся распознать за брутальным дизайном и громоподобным рыком мотора истинный характер этого Ягуара. Ведь если F-Pace SVR не быстрее своих именитых соперников, может ли он предложить что-то ещё?

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