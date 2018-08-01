Мы уже и не ждали, но в Россию приехал компактный кроссовер C-HR. Пожалуй, это самая интересная Toyota последних лет. Импорт из Турции делает модель дорогой, но все же японцы предложили несколько модификаций и не самый короткий список оснащения.

На знакомство с топовой версией C-HR с турбомотором и полным приводом мы прихватили с собой Nissan Juke. Да, он дешевле и компактнее, но это именно Джук начал прятать ручки задних дверей и предлагать дизайн как свое главное достоинство, хотя имеет и немало других. Теперь же Juke проэкзаменует новичка конкурирующей школы. Кроссовер-саны, на татами!

Мы в этот раз выступим в качестве группы поддержки. Подбрасываем юбилейную металлическую йену… И первой с произвольной программой выступает Toyota.

Я видел, как восемь лет назад Juke выезжал из военной аэродинамической трубы в Париже. Поздравлял хитро улыбающегося сенсея-дизайнера Широ Накамуру с чем-то по-настоящему новым. Потом на ездовой презентации тащился, как питон по алькантаре, от кнопок, которые меняют свои функции, когда переключаешься между управлением климатом и режимами движения. Мой напарник по тому тесту в тот же год купил Juke своей жене, и они почти сразу совершили на нем отличный трип по Восточной Европе.

Классно, что ниссановцы тогда не стали масштабировать уж слишком правильный, даже чуть пресноватый первый Qashqai, а изобрели компактный кроссовер заново. Они смешали немного 370Z и Murano и получили маленькую (но калорийную!) порцию оригинальности. Центральный тоннель в виде бака спортбайка, мускулистые арки, занимающие чуть ли не весь бок, прямые линии стоек и крыши над округлостями кузова, потайные ручки задних дверей…

Хочется смеяться в лицо тем, кто по-прежнему столь яростно ругает дизайн Джука, будто этот Juke однажды наступил им на какую-то трудовую мозоль, напевая похабные частушки про близких родственников. А маленький кроссовер все бодрится и не собирается взрослеть.

Теперь свой «Джук» появился и у Тойоты. И для японского гиганта C-HR не менее важен, чем некогда Juke для Ниссана. Все-таки чтобы скрестить 370Z и Murano, нужно иметь 370Z и Murano. А у Тойоты что с чем скрещивать? Короллу с Prado?

К счастью, тойотовцы нашли альтернативный путь. C-HR – не первый их субкомпактный кроссовер: был еще угловатый симпатяга Urban Cruiser, который до России так и не добрался. Модель 2012 года оставили без продолжения и придумали новый рецепт. По-тойотовски всеядное и комфортное шасси помножили на совершенно новый для марки дизайн и (святые угодники!) легкий на подъем турбомотор объемом 1,2 литра.

И теперь это первая Toyota, которую я хочу если не купить (ну откуда у меня 2,1 миллиона на комплектацию Cool!), то хотя бы взять на долгий тест. Скажем, длиной в зиму. Чтобы один вид C-HR поддерживал во мне бодрость, как большая банка импортных витаминов.

Зимнюю темень разгонят светодиодные фары, а красиво бегущие огни динамических поворотников приятно видеть в отражении на машине впереди. Про полный привод и подогрев руля можно и не говорить. Клиренс невелик, но и 160 миллиметров хватит во всех реальных ситуациях.

Изогнутые бумерангом задние фонари смотрятся нарочито дешево – задел для рестайлинга, чтобы заменить примитивные отражатели эффектными световодными росчерками?

Интерьер тоже вызывает оптимизм, какого не ждешь, садясь в Тойоту. Но с пристрастием лучше не присматриваться. Поворотные замки дверей с красной меткой, квадратные кнопки и заглушки, электронные часы… У дизайнеров Тойоты они прорастают в каждой модели, как их ни выпалывай – точно, как крапива у меня на даче.

Кто там ругал мерседесовские «планшеты» – как вам такой телевизор? Это едва ли не самый грубый способ интегрировать в интерьер 8-дюймовый экран. Интерфейс несвеж, чувствительность – так себе. Нажать на кнопку «Лист» (список радиостанций) с первого раза я смог только на четвертый день, хотя у меня не самые большие пальцы и тем более (чур-чур!) нет накладных ногтей.

Все стеклоподъемники – автоматические, и уже в базовой комплектации. И в том, я обратил на это внимание, нет ничего смешного: в прошлом поколении Camry даже после рестайлинга 2014 года на блоке клавиш стеклоподъемников капсом орала надпись ALL AUTO. Видимо, в отдельно взятой Тойоте C-HR двадцать первый век все-таки уже наступил – стекла ездят автоматически без всяких надписей.

C-HR и в целом довольно продвинутый малый. Есть система автоматической парковки, параллельной и перпендикулярной; кроссовер предупреждает о едущих наперерез машинах при движении задним ходом и следит за мертвыми зонами. Приборный щиток выглядит ровесником инструментария «Джука», но на цветной экранчик между спидометром и тахометром можно вывести акселерометр или отображение мгновенного распределения тяги по осям.

Медиасистема с Android-модулем позволяет пользоваться Яндекс.Навигатором и другими классными функциями, но Apple CarPlay и MirrorLink не поддерживаются

А что если мерить C-HR в «Джуках»? Наш Juke в благородном коричневом цвете на дисках «дорогого» серого колера выглядит богато. Но это же вечный подросток – не надо тянуть его в премиум, все равно получится не Конор Макгрегор в английском костюме, а Олег Газманов на Дне милиции. И новая акустика Bose едва справляется с шумами, которых в Джуке хоть отбавляй.

В интерьере Ниссана встречает классная баранка, будто от Infiniti (пусть и 2010 года), камеры кругового обзора (с картинкой на крошечном экране), маленький багажник, и приборы, еще более примитивные, чем на C-HR.

И все же несмотря на возраст, не так уж Juke и устарел. И пусть C-HR крупнее и новее, соперничать с Ниссаном может только его начальная версия без полного привода (Juke в России теперь тоже лишь переднеприводный) на «механике». В базовой комплектации нет даже задних парктроников, хотя с обзорностью Тойоты они бы пригодились. А что есть? Электрические тэны в печке (не надо ждать, пока моторчик прогреется сам и протопит салон), кондиционер, две подушки безопасности, датчики давления в шинах, штампованные колеса и галогеновые фары.

Зато C-HR отыгрывается на ходу! На его 17-дюймовых дисках стоят шины с высоким профилем (60%!), и это уже делает его ход заметно мягче. Конечно, дело не только в шинах. На Тойоте можно ехать, не разбирая дороги – C-HR просто съедает все, что попадается ему под колеса. При этом руль и шасси вместе удивительно расслабляют. Ты не считываешь информацию руками, не оцениваешь реактивное усилие, а просто оказываешься там, где собирался, не уделяя процессу управления чрезмерного внимания. Только однажды я сталкивался с автомобилем, которой так же управлялся мыслью (не в спортивном смысле этой фразы): это был предыдущий Highlander.

Моторчик 1.2 издает не самые приятные звуки, зато тянет весело, особенно до 80 км/ч. Вариатор ловко маскируется под автомат, но его несложно раскусить: в режиме Eco на 100 километрах в час он держит мотор на частоте 1800 об/мин, в режиме Normal – на 1900 об/мин, а в режиме Sport – 2200. Получается бодро, но очень экономично. Мой средний результат – 6,7 л/100 км, а рекорд за поездку – всего 6,1 л.

Пока мы не опробовали версии с передним приводом и двухлитровым атмосферником (148 л.с.), но такой Тойоте уже хочется сказать решительное да, впервые не выверенное и расчетливое, а импульсивное и эмоциональное. Увы, только от поправки на цену не убежать. Да, C-HR переигрывает жестковатый Juke в одни ворота, но купить его за эти деньги должно хватить духу.

К «Джуку» подходишь с искренним желанием за него заступиться. Когда-то его любили все, от московских секретарш до японских пенсионеров за 60 — реальный феномен, который в Nissan так и не смогли объяснить. Для многих в России эта машина и вовсе была первой, а такое не забывается.

Я не большой фанат шеф-дизайнера Nissan Широ Накамуры, к которому в автоиндустрии относятся как минимум с почтением, но это его Porsche 911 — машина с пропорциями вне времени. Красивый или страшненький? В любом случае, пропорциональный, узнаваемый, сбитый, особенный. Это благодаря ему ручки задних дверей Toyota C-HR спрятаны в задних стойках, это от него у Hyundai Kona и Citroen C4 Aircross двухэтажная головная оптика.

Да, он приелся, но не устарел. По сути, его просто можно полностью переделать только внутри, как новый Geländewagen, и производить еще двести лет. А переделывать, увы, уже есть что. Маленький руль и парящий козырек панели приборов настраивают на боевой лад и отвлекают внимание от самих циферблатов и монохромного экранчика между ними, от которых веет временами MP3-плееров.

Рычаг вариатора двигается по направляющей с сухим, скребущимся звуком крокодила, которого волокут по асфальту. Передняя панель в модном в девяностых стиле биодизайн оплавилась и погрустнела, словно от жара реакторов Фукусимы.

Красота интерьера Juke увядает гораздо быстрее красоты покупавших его секретарш.

Руль совершенно легкий и пустой, что вполне отвечает ожиданиям будущего владельца машины. Nissan не хочет запаривать вас лишними нюансами, хотя при его короткой базе и игривой управляемости это могло бы сделать из него маленькую зажигалку. На бумаге Juke не быстрый: у него 117 сил, и разгоняется до сотни он дольше 11 секунд, но по эмоциям прыткий и очень живой.

Правда, если в других машинах вас обычно раздражает, что коробка передач старается как можно раньше перескочить на самую высокую ступень, выбрасывая за борт остатки терпения и крутящего момента, то Juke подолгу зависает на высоких оборотах, ожидая, что хозяин будет делать дальше. И все это сопровождается дурным ревом на одной ноте.

При этом Juke легче и выше конкурентов (клиренс — 180 мм), а его короткая база и длина позволяют проскользнуть, где угодно, от пробки до тесной парковки. Тойота заметно больше, и панорамной парковочной камеры в ней нет.

За юркость и компактность Nissan приходится платить тесными задними сиденьями и небольшим багажником, но не на дачу же на Джуке ездить, убеждаю я себя, подходя к C-HR.

После Ниссана Тойота встречает вас, словно миссионер, размахивающий перед туземцем блестящими бусами. Ты только взгляни, заблудшая душа, на эту развернутую к водителю переднюю панель, четыре стеклоподъемника с авторежимом, потрогай шелковистый кожаный обод руля с мягкой набивкой!

Впрочем, стандартный дизайн интерфейса мультимедийной системы на уровне нулевых и неудобная регулировка звука кнопками тачскрина напоминают, что вы пока еще не в Тесле. C-HR — как очень модный смартфон со старой прошивкой и дополнительным окошком электронных часов, которые висели в фойе любого советского НИИ.

Зато экран расположен прямо перед глазами и пальцами, а когда я нажал кнопку навигации, мои храбрые боевые слоны, защищающие Nissan Juke, бросились в разные стороны... На дисплее появилось меню Яндекс.Навигатора!

Разрешение на экране мультимедийной системы неважное, зато у Juke есть камера кругового обзора

Минутой раньше я, нервничая, пытался куда-то приспособить смартфон с картой, и появление подсказок нормального навигатора на большом экране медиасистемы выглядело божественным вмешательством. Deus ex machina. Nissan с Яндексом тоже сотрудничает, но пока это распространится только на X-Trail и Qashqai.

И едет C-HR, как назло, мягко и взросло — в Juke подвеска энергоемкая и не допускает раскачки, но Тойота проглатывает швы и заплатки еще лучше. А на каждой парковке или заправке вокруг Тойоты возникает небольшая сумятица и паника: на нее не смотрят — ее фотографируют, а потом спрашивают, сколько она стоит.

«Больше двух миллионов?» Да, дороже «Рафика» питерской сборки! Это за нашу богатую версию с 115-сильным турбомотором 1.2 и полным приводом. Ребята на парковке погрустнели — возможно, в такой комплектации они видели C-HR в последний раз.

Простая переднеприводная Toyota C-HR за 1,3 млн рублей будет с «механикой» и грустным «мафоном» магнитолы вместо дисплея, а Nissan Juke за 1,4 млн с вариатором будет набит опциями под завязку — это максимальная комплектация.

При этом Juke в целом интерактивнее и живее, как отпуск с палаткой в Коктебеле, но с каждым годом защищать такой тип отдыха перед женой все сложнее. \m

Подробные технические характеристики

Toyota C-HR Nissan Juke Тип двигателя Бензиновый, R4 турбо Бензиновый, R4 Рабочий объем, см3 1197 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 115/5200-5600 117/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 185/1500-4000 158/4000 Тип привода подключаемый полный передний Коробка передач вариатор вариатор Передняя подвеска пружинная, McPherson пружинная, McPherson Задняя подвеска пружинная, многорычажная пружинная, торсионная балка Габариты (ДхШхВ), мм 4360х1795х1565 4135х1765х1565 Дорожный просвет, мм 160 180 Колесная база, мм 2640 2530 Снаряженная масса, кг 1450-1585 1225-1242 Объем багажника, л 297 354 Разгон 0-100 км/ч, с 11,4 11,5 Макс. скорость, км/ч 180 170 Расход топлива (комб.), л/100 км 6,6 6,3

Иллюстрации: Вячеслав Крылов