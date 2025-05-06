Корейская марка первой вернулась на российский рынок и привезла четыре модели

Серьёзность намерений подтверждается договорённостью о производстве с калининградским заводом «Автотор» — крупноузловую сборку запустят в этом году. Ключевыми преимуществами автомобилей KGM представители марки называют корейское (читай — некитайское) происхождение, репутацию бренда как производителя надёжных и проходимых автомобилей, а также высокий уровень сервиса — с короткими сроками ремонта и высоким качеством обслуживания, чему уделено особое внимание.

Кто есть кто в модельной линейке

На нас разом обрушились четыре модели от достаточно нишевого бренда, поэтому запутаться проще простого. Два знакомых имени — Rexton и Korando — и два новых — Torres и Tivoli. С Рекстоном проще всего — он как был, так и остался самой крупной моделью марки. Не считая минивэнов, которые сейчас отсутствуют в гамме. Флагман, выходит — большой (4,85 метра), довольно мощный (225 сил), рамный и дорогой (от 6,79 миллиона рублей).