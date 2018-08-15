Поисковая оптимизация по-корейски: мудреное имя cee’d с приходом третьего поколения превратилось в простое и понятное Ceed. Однако сама машина стала технологичнее и сложнее. Новая платформа с драйверскими замашками, современные системы безопасности вместе с автопилотом, богатое оснащение — и турбомотор 1.4 в паре с преселективным «роботом». Не спешите начинать песню про надежность, потому что привычные вялые атмосферники сохранились. А вот стал ли веселее турбо-Ceed?

У нас предыдущий Ceed (отбросим уже этот апостроф) без малого лидер класса. За шесть месяцев 2018-го продано 11 тысяч машин, всего на тысячу меньше, чем Октавий. Прибавьте сюда родственный седан Cerato, и даже Jetta не поможет сместить корейцев с вершины С-класса. Увы, в Европе дела куда скромнее, хотя Ceed создавался как раз для Старого Света и продается только там.

Ceed значит Community of Europe, with European Design, но европейское общество, похоже, не особо распробовало этот корейский фрукт. Ведь он не входит даже в десятку бестселлеров С-класса! Вот еще немного статистики: Golf — полмиллиона машин в 2017-м, Octavia — почти четверть миллиона, Astra и Focus — слегка за 200 тысяч, а Ceed — всего 68 тысяч. Зато теперь новое поколение — и новая надежда.

Правда, такое ощущение, что весь дизайнерский креатив закончился на передке. Светодиодные фары украшены квартетом ходовых огней а-ля Porsche, агрессивный бампер будто переставили от какой-то спортивной версии, и все! Больше глазу просто не за что зацепиться.

Да, Ceed попрощался с минивэновским силуэтом, стал на пару сантиметров шире и ниже, а также получил укороченный передний и удлиненный задний свесы, но чтобы понять, почему я ворчу, просто взгляните на новый Ford Focus с этими роскошными рельефными боковинами и красивым контуром остекления. Мне хочется от Сида больше оригинальных решений, тем более, что за классическую внешность в этом сегменте с успехом отвечают Golf и Octavia.

И не забывайте, что на фотографиях красуется самая дорогая версия. У народных будут 16-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых, зеркала без «поворотников» и обычные задние фонари с лампами накаливания, хотя приятно, что «линзованные» галогеновые фары сохранят «поршевские» ходовые огни.

Кстати, Ceed в кузове универсал появится в России чуть позже, а вот трехдверного хэтча, скорее всего, вообще не будет. Ни у нас, ни в Европе. Говорят, спрос на него был слишком мал.

Главные метаморфозы в интерьере — традиционные передние стойки вместо минивэновских с треугольными окошками и торчащий планшет мультимедийной системы. Первое здорово, второе так себе. Восьмидюймовый экран шустро реагирует на касания, знает смартфонные жесты, но толщина у него с хороший бургер, а по периметру сантиметровая рамка. Именно из-за этого нароста интерьеру нового Сида не хватает гармонии.

Передняя панель из мягких материалов стала более отвесной, руль теперь гораздо симпатичнее и обшит хорошей кожей, блок климата обзавелся регуляторами со встроенными дисплеями. Жаль, непрактичный глянцевый пластик добрался до центрального тоннеля, а боковины консоли на уровне коленок жесткие.

Тем немногим, кто купит самый дорогой Ceed аж за 1,46 млн, нелишне узнать, что появились беспроводная зарядка, аудиосистема JBL с восемью динамиками, включая сабвуфер, передние датчики парковки и продвинутые системы безопасности. Среди них смышленый адаптивный «круиз» с подруливанием в полосе, система экстренного торможения и распознавание дорожных знаков.

Объем багажника — 395 литров, на 15 больше, чем раньше. Организация пространства неплохая: есть подсветка, 12-вольтовая розетка, крючки и ниша под канистру с «омывайкой». Под твердым полом — докатка.

Ну, а простым смертным будет приятно, что объем багажника увеличился на 15 литров, во все без исключения Сиды добавили систему контроля давления в шинах, а начиная с комплектации Prestige — подогрев лобового стекла и задних сидений. Колесная база осталась прежней, так что на втором ряду больше места не стало.

Но главное, что нужно знать об интерьере Сида — это большой и качественный скачок вперед относительно бюджетных седанчиков вроде Rio, Соляриса, Polo и Весты. Здесь почти ничего не отдает откровенной дешевизной.

Идеологически переход на новую платформу К2 почти ничего не изменил. Архитектура подвесок с задней многорычажкой прежняя, электромотор усилителя руля все также расположен на валу, но у кузова больше высокопрочных сталей и выше жесткость на кручение, шасси перенастроено, рулевая рейка «укорочена» до двух с половиной оборотов от упора до упора — и Ceed преобразился.

Вообще-то машина прежнего поколения тоже ехала неплохо, но новый Ceed прям живчик. Отклики на руль в меру обострились, усилие на нем стало чище, а задняя подвеска в самом начале маневра подруливает настолько активно, что с непривычки это смущает и даже может напугать. Однако затем этот доворот не переходит в занос, и Ceed почти без сноса продолжает держаться за траекторию.

Допускаю, что европейские машины с клиренсом на сантиметр меньше (140 мм против 150) рулятся точнее, но если не нестись сломя голову, а просто ехать активно, то и «наш» калининградский Ceed дает классное ощущение, будто шасси облизывает вираж за виражом. Мне такая настройка понравилась. И никаких жертв по части комфорта!

Подвеска достойно справляется с мелкими неровностями, позволяет почти не тормозить перед лежачими полицейскими и не страдает недостатком энергоемкости. Плюс весьма неплохая шумоизоляция.

Выходит, для законченной картины не хватает только бодрого мотора. И, по идее, тут на сцену выходит новый 1.4-турбо с непосредственным впрыском, все счастливы, занавес. Увы, действительность куда прозаичнее. Ау, где же вы, 140 сил и 242 Нм тяги?

Я помню, как аналогичный фольксвагеновский агрегат, в котором всего на 10 сил больше, превращает Октавию практически в хот-хэтч. Но Ceed на серпантинах под Малагой скисает, а на горизонтальном участке разгоняется до сотни за 9,2 секунды, на секунду медленнее, чем Octavia 1.4 TSI. Нет ни сочной тяги в середине, ни особого удовольствия от предельных возможностей. Расход при этом — 9-10 л/100 км.

Как тут не вспомнить вялый двухлитровый Stinger, и не задаться вопросом о породе корейских турбо-лошадей. И ладно бы семиступенчатый «робот» спасал ситуацию своей идеальной настройкой, но электроника так фанатично бережет его сухое сцепление, что активно выехать с второстепенной дороги просто невозможно, из-за чего на ровном месте возникают опасные ситуации.

К сожалению, этого мотора в паре с «механикой» у нас не будет, поэтому спасибо корейцам, что оставили для российского рынка проверенный атмосферник 1.6 мощностью 128 сил, который в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом» дешевле на целых 80 тысяч. Конечно, такой Ceed, еще медленнее, но на спортивность он и не претендует, а с «автоматом» в городе будет только удобнее.

В конце концов, большинство покупает подобные автомобили для спокойной езды. И с такими ценами велик соблазн выбрать вместо Rio-Соляриса и Polo именно Ceed. Ведь нормально оснащенная версия 1.6 с «автоматом» обойдется в 1,07-1,12 млн рублей. Да, это планка топовых «бюджеток» B-класса, но лучше добавить и получить вместо дешевой повозки с дубовым пластиком добротный европейский автомобиль.

Ceed с турбомотором 1.4 и «роботом» — это минимум 1,15 млн, причем аналогичная Octavia по прайсу как минимум на сотню тысяч дороже и оснащена беднее, а новый Focus ждать еще долго. Но, увы, большого смысла именно в турбированном Сиде я не увидел.

Потому что с таким приятным шасси не покидают мысли о подогретой версии. Хотя бы с 1.6-турбо на 204 силы от прежнего Сида GT. А там, глядишь, появится и 250-сильный двухлитровый мотор от Hyundai i30 N. Вот тогда из Сида получится настоящий турбобой. \m

Kia Ceed Нравится Приятная управляемость без ущерба для комфорта, неплохой интерьер, адекватные цены He нравится Вялый турбо-мотор Вердикт Отличный выбор вместо Rio-Соляриса, если, конечно, вы не зациклены на седанах и кроссоверах 1353 см3, R4-турбо, 140 л.с., 242 Нм 7-ступенчатый «робот» 6,1 л/100 км, 0-100 км/ч 9,2 с, 205 км/ч 1260-1402 кг

Подробные характеристики Kia Ceed

1.4 1.6 1.4 T-GDI Тип двигателя Бензиновый, R4 бензиновый, R4 бензиновый, R4-турбо, с непосредственным впрыском Рабочий объем, см3 1368 1591 1353 Макс. мощность, л.с./об/мин 100/6000 128/6300 140/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 134/4000 155/4850 242/1500-3200 Тип привода передний Коробка передач механическая, шестиступенчатая механическая, шестиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая) роботизированная, семиступенчатая, с двумя сцеплениями Передняя подвеска пружинная, McPherson Задняя подвеска пружинная, многорычажная Габариты (ДхШхВ), мм 4310х1800х1447 Колесная база, мм 2650 Объем багажника, л 395-1291 Снаряженная масса, кг 1185 1204-1343 (1232-1364) 1260-1402 Полная масса, кг 1760 1780 (1800) 1850 Разгон 0-100 км/ч, с 12,6 10,5 (11,5) 9,2 Макс. скорость, км/ч 183 195 (192) 205 Расход топлива (комб.), л/100 км 6,5 6,8 (7,3) 6,1 Емкость топливного бака, л 50 Цена, руб. 949 900 от 979 900 (от 1 019 900) 1 149 900

Иллюстрации: Kia