Kia для богатых

Именно поэтому в США и Канаде седан K9 превратился в K900, ну а для нас придумали уникальное название Quoris, образованное от слов «core» (ядро) и quality («качество»). По-моему, оно неплохо вписывалось в модельный ряд Kia, но теперь нам придется переучиваться. Может, оно и к лучшему?

С 2013-го у нас продали всего 2222 Квориса, то есть в среднем по 370 машин в год. Весьма скромно как для представительского сегмента F, так и для бизнес-класса. Но и сам Quoris уж точно не был мечтой ни для корпоративных парков, ни для частников. Кому нужен большой и дорогой корейский седан без полного привода, с невыгодной мощностью за 300 сил, да к тому же с не самой престижной эмблемой и типично азиатским дизайном интерьера?