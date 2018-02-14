Ближний бой

Мы ждали встречи со «Стингером» очень долго и с нетерпением. Ведь это первый автомобиль Kia, который построен не для, а вопреки. У него азартная заднеприводная платформа, мощные турбомоторы и вызывающая внешность, а настраивал его не кто-нибудь, а сам Альберт Бирман – человек, учивший ездить нынешние BMW M3 и M4. С таким исходным кодом итоговый продукт просто не мог получиться плохим! Но каким он оказался в реальности, и пора ли «грандам» начинать бояться дерзкого новичка?

Для начала, определимся в понятиях: Kia Stinger — вообще не спорткар. И это не мое частное мнение — спорткаром его не называют даже сами корейцы, описывая «Стингер» красивым термином Гран Туризмо. И если сыграть в Капитана Википедию, то под этим итальянским названием обычно подразумевают комфортабельный автомобиль, предназначенный для быстрых и (это очень важно!) стильных поездок на длинные дистанции. С пассажирами и багажом.

Дизайн Stinger придумали выходцы из концерна Volkswagen – Петер Шрайер и Грегори Гийом, которые планомерно меняют весь язык дизайна автомобилей Kia и Hyundai.

Не спорткар он и по параметрам. Stinger – это большой (почти пять метров длины и 2905 миллиметров колесной базы) и достаточно тяжелый (в топовой версии – почти две тонны) автомобиль. И даже не купе, как положено по законам жанра, а лифтбэк для пятерых. И тем троим, кто окажется сзади, будет весьма комфортно. Плюс багажник на 660 литров – как в каком-нибудь кроссовере.

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Stinger выглядит дерзко — даже «заряженные» модели BMW и Mercedes-Benz на его фоне смотрятся скромнее. Растяжки под капотом – как мы любим! Команда Бирмана тщательно поработала над жесткостью шасси. В базе светодиоды будут только в огнях дневного хода. Можно заказать полностью светодиодные фары и даже светодиодные адаптивные. Корма Stinger кому-то напоминает Maserati. Мне – нет. Фонари – полностью светодиодные. Вечером они выглядят очень нарядно. Красные тормоза – значит Brembo. Спереди четырехпоршневые суппорта, сзади – двухпоршневые. Но такие положены только 370-сильному Stinger GT.

И вот как только мысль о том, что инженеры Kia не пытались построить бескомпромиссный спорткар, а сознательно разрабатывали удобный, быстрый, классно выглядящий и интересно едущий автомобиль уляжется в подсознании, то вся остальная информация про Stinger усвоится так же легко и приятно, как стейк из свежевыловленного тунца под стаканчик сакэ.

По габаритам (4830 х 1870 х 1400 мм) Kia Stinger заметно (где-то на 20 см) крупнее BMW 4 серии Gran Coupe, Audi A5 Sportback и Infiniti Q50. Ближе всего он к Audi A7 (4974 мм), причем не только по длине, но и по размерам колесной базы (2905 мм). По этому параметру корейский лифтбэк не дотягивает до A7 всего сантиметр.

Stinger построен на самой свежей заднеприводной платформе Hyundai/Kia – укороченной версии весьма удачной «тележки» от моделей Genesis. Только вместо передней многорычажки лифтбэк получил стойки МакФерсон, а задняя пятирычажка переехала сюда почти целиком, с некоторыми доработками по эластокинематике. Зато пружины, амортизаторы и стабилизаторы у «Стингера» со своими настройками (спасибо герру Бирману!). Перекалиброваны и все остальные узлы, которые в том или ином виде тоже можно встретить на других моделях Hyundai/Kia/Genesis.

Самый мощный мотор – 3,3-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами – на Kia Stinger GT выдает 370 лошадиных сил и 510 Нм. Восьмиступенчатый автомат – собственная разработка альянса Hyundai/Kia, причем на пониженные передачи он переключается даже быстрее, чем трансмиссия ZF, которая ставится на BMW. И руль с усилителем на рейке совсем «короткий» – всего 2,1 оборота от упора до упора, да еще и с переменным шагом нарезки зубьев!

Все это приправлено полноприводной трансмиссией, причем правильной – большую часть времени момент передается на заднюю ось, а передние колеса подключаются по команде электроники через многодисковую муфту. Акцент инженеры обещали сделать именно на заднеприводных настройках, и… сделали!

Самый мощный Stinger GT едет увлекательно и даже вызывающе, особенно для машины с логотипом Kia на крышке багажника! 4,9 секунды разгона до «сотни»? Верю! Под сочный рокот высокооборотистой «шестерки» лифтбэк одинаково вкусно ускоряется что с места, что с городских скоростей. Этому 3,3-литровому V6 хватает тяги всегда и везде, поэтому коробка передач зачастую даже не переключается на пониженную, выезжая на моменте, щедро размазанном по отрезку 1300-4500 оборотов в минуту. Короткий руль налит густым усилием и становится совсем тугим в спортивном режиме, но на его команды большой и не слишком-то легкий автомобиль реагирует быстро и однозначно.

Но главное – на Stinger GT можно и хочется ехать быстро! Баланс поворачиваемости очень нейтральный – в начале маневра лифтбэк слегка опирается на внешнее колесо, а потом азартно ныряет внутрь под сброс газа. Под тягой он ввинчивается в виражи еще задорнее – окажись под колесами снег или лед, на «Стингере» можно было бы раздать боком не хуже, чем на BMW E36 с самоблоком!

Да, «можно было бы» – если бы у Kia Stinger GT отключалась система стабилизации.

Как бы странно это ни звучало, но на самом спортивном автомобиле Kia система стабилизации полностью не отключается. Частично вырубить антипробуксовочную систему – пожалуйста, а если подержать ту же кнопку нажатой подольше, то на экране бортового компьютера появится надпись о том, что вы, вроде как, остались один на один с автомобилем, но... Но эта надпись лукавит – почувствовав развитие заноса (или в ответ на любое корректирующее действие рулем) электроника вступит в дело и пресечет всякое хулиганство на корню. И это – сознательная позиция российского офиса Kia.

Причины? Четкого ответа мы так и не услышали. «Мы считаем, что российским клиентам такой режим не нужен». Как же так? В Европе у «Стингера» есть режим Sport+, в котором все электронные помощники отключаются полностью, а у нас вместо него приспособлен режим Custom, в котором водитель может настроить руль, подвеску, громкость выхлопа (есть сразу два уровня «помощи» со стороны аудиосистемы) и отзывчивость акселератора с коробкой передач, но отключить «стабу» не сможет. И как же теперь зимние развлечения на парковке у Крокуса? Выходит, зря Бирман старался?

Не зря – если забыть о хулиганских манерах и поехать на «Стингере» действительно быстро и точно, то этот большой автомобиль с энтузиазмом включится в процесс. Электроника позволяет лифтбэку чуть поскальзываться на входе и выходе из поворотов, добавляя эмоций в диалог водителя и машины, а электронноуправляемая подвеска на версии GT отлично контролирует кузов на сложных сочинских серпантинах, не доводя пики вертикальных ускорений до дискомфортных. В городе подвеску можно расслабить, включив режим Comfort, и тогда Stinger GT поплывет совсем мягко, почти не обращая внимания на микрорельеф и плотно отрабатывая кочки даже на своих низкопрофильных колесах диаметром 19 дюймов.

И тут я должен сознаться, что наш тест по дорогам Черноморского побережья проходил на… зимних покрышках Nokian Hakkapeliitta R2, которые в плюсовую температуру становятся слишком мягкими. Это хорошо для комфорта, но на самом деле, зимние шины в таких условиях работают отвратительно. Вот почему вы не найдете в этом тексте ничего про зацеп, про эффективность могучих четырехпоршневых тормозов Brembo, чистоту руля и остроту реакций. Просто на мягкой «липучке» Stinger ехал определенно не так выразительно, как способен – это было заметно даже по границе срабатывания АБС, которая начинала стрекотать на влажной дороге в ответ на любое резкое нажатие на педаль тормоза.

Двухлитровый агрегат знаком нам по Kia Optima GT, но создатели «Стингера» уверяют, что настроен он по-другому – острее и злее. Правда, мы особой злости не заметили.

Но сколько вообще покупателей выберут «топовый» Stinger GT с 370-сильным мотором и злыми тормозами Brembo, за который просят 3,2 миллиона рублей? В российском представительстве считают, что их доля будет хоть и заметной, но не слишком высокой. Мало будет и тех, кто решится на покупку базового лифтбэка с задним приводом (и с дисковым самоблоком сзади!) и 247-сильным двухлитровым турбомотором, который устанавливается на модель Optima GT. Поэтому самая доступная версия появится у дилеров позже остальных – ближе к маю.

Основной же спрос придется на двухлитровые турбо-лифтбэки с полным приводом. И если заказать такую машину с пакетом GT Line, то отличить ее от шестицилиндрового Stinger GT можно будет только по тормозам. А еще по динамике: двухлитровые машины с полным приводом едут 0-100 км/ч за шесть секунд. И эта разница весьма ощутима, особенно на горной дороге. Там, где 370-сильный «Стингер» разгоняется играюче, машина с 2.0-турбо вынуждает сильнее давить на правую педаль, заставляя «автомат» жонглировать передачами для динамичного ускорения.

Градус эмоций в двухлитровом «Стингере» ниже, чем в Stinger GT. На откровенные провокации он реагирует спокойнее, а его шасси кажется еще более нейтральным — силовых скольжений на асфальте от него вы не дождетесь.

Но стоит вернуться в городскую толчею, и отдача двухлитрового мотора кажется уже достаточной. Такому «Стингеру» легко даются старты со светофоров и ускорения для обгонов на пригородных трассах, и только голосу четырехцилиндрового двигателя не хватает спортивных ноток. А опциональная система усиления звука мотора через динамики работает грубовато, поэтому поигравшись пару дней вы ее выключите и больше не включите.

Еще одно важное отличие двухлитровых машин от версии GT – пассивная подвеска, да еще и адаптированная под российский рынок. Обычно «адаптация» звучит как приговор труду разработчиков, вложенному в настройки шасси, но «Стингеру» в этом смысле повезло. Даже несмотря на увеличенный на 2 сантиметра дорожный просвет (150 миллиметров у 2.0 против 130 миллиметров у версии 3.3) и заново откалиброванные амортизаторы, едет базовый лифтбэк очень и очень приятно. Да, немного жестче, чем топовый Stinger GT в режиме «Комфорт», но мягче, чем тот же GT в спортивном режиме подвески. Пассивная подвеска чуть подробнее собирает мелочевку, но при этом по-взрослому упруга и плотна на крупных неровностях. И лишь на сложном рельефе ей немного не хватает хода на отбой, что выражается в характерных ударах по разгруженному кузову.

Такова емкость сегмента D2, в котором Kia Stinger придется конкурировать с BMW 3 и 4 серии, Audi A4 и A5 Sportback, Mercedes-Benz C-класса и Infniti Q50. Лидеры в нем — C-класс и «трешка» BMW, на которые приходится больше половины продаж.

А ведь в России будет еще и 197-сильная версия «Стингера»! Ее придумали в последний момент – из-за роста ввозных акцизов на машины с моторами мощнее 200 лошадиных сил. Зато дефорсированные машины будут на 100 тысяч дешевле 247-сильных в тех же комплектациях. Получается, что самый простой Kia Stinger с задним приводом обойдется покупателю всего в 1,889 миллиона рублей, причем это будет не «барабан-эдишн», а машина с 18-дюймовыми колесами, задним приводом, бесключевым доступом, трехзонным климат-контролем, электроприводами кресел с отделкой эко-кожей, камерой заднего вида и даже навигационной системой с 7-дюймовым дисплеем!

За полный привод (а также светодиодные фары, отделку натуральной кожей и беспроводную зарядку) придется доплатить 220 тысяч, за версию Prestige с приличным набором опций – еще 220. Максимально оснащенный Stinger с мотором 2.0 в комплектации GT Line обойдется в 2,659 миллиона рублей. Дороже – только 370-сильный Stinger GT с тормозами Brembo, адаптивным светодиодным светом, электронноуправляемой подвеской, регулируемой боковой поддержкой кресел и набором «безопасных» опций, который стоит 3,229 миллиона рублей. Много?

Если говорить про двухлитровые версии, то Kia Stinger окажется в среднем на 300-400 тысяч дешевле аналогично оснащенных «немцев» – а именно с ними и собирается зарубиться новичок. Топовый Stinger GT с учетом комплектации тоже будет стоить заметно дешевле сравнимых по мощности и динамике конкурентов: 326-сильный седан BMW 340i xDrive в схожем оснащении обойдется примерно в 4 миллиона рублей, Mercedes-AMG C 43 4Matic в «Особой серии» (367 л.с.) – в 3,75 миллиона, а Audi S5 Sportback с 354-сильным V6 в России вообще стоит от 4,17 миллиона рублей.

Да, Stinger пока не дотягивает до именитых соперников в мелочах. Его интерьеру не хватает изысканности и премиальных ощущений, а ездовым повадкам – лоска и эмоциональности, но у парней из Кореи, кажется, слишком хорошие учителя. И тот факт, что они сходу сделали машину, которая подобралась на расстояние атаки к небожителям класса, ничего, кроме восхищения и предвкушения будущих баталий, вызывать не может. \m

Kia Stinger GT Нравится Внешность, классный 3,3-литровый мотор и дерзость новичка He нравится Версиям с двигателем 2.0 не хватает характера и азарта Вердикт Машина, которая определенно переманит клиентов у немцев 3.3 V6 с двумя турбинами, 370 л.с., 510 Нм 8-ступенчатая автоматическая 0-100 км/ч – 4,9 сек., 270 км/ч 1971 кг

Технические характеристики Kia Stinger

2.0 3.3 Тип двигателя Бензиновый, L4, с наддувом Бензиновый, V6, с наддувом Рабочий объем 1998 см³ 3342 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 247(197)/6200 370/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 353(-)/1400-4000 510/1300-4500 Тип привода Задний (полный) Полный Трансмиссия 8АКП Передняя подвеска Независимая, пружинная, МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска Независимая, пружинная, пятирычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости Тормоза Дисковые вентилируемые спереди и сзади Габариты (ДхШхВ), мм 4830х1870х1400 Колесная база, мм 2905 Масса (с водителем), кг 1898 1971 Макс. скорость, км/час 240 270 Разгон 0-100 км/ч, с 6,0 (с полным приводом) 4,9 Расход топлива (комб.), л/100 км 9,2 10,6 Объем багажного отделения, стандартный, л. 660 Дорожный просвет, мм 150 130

Иллюстрации: KIA