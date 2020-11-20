Тест китайского полноприводника за серьёзные деньги

Чьего роду-племени?
В своё время мне непросто далось запоминание бренда Chery — любой человек с несколькими классами английского будет писать это слово с двумя r, подразумевая вишенку. Теперь задачка пошла на новый круг: нужно научиться воспринимать слово exceed (англ. — превосходить) без буквы с. А потом склеить это с chery в кэрролловское слово-бумажник — Cheryexeed. Не слишком ли сложно для запоминания и воспроизведения? Да и как это следует произносить: Чериксид или Чери-эксид? А как будут выговаривать это далёкие от знания международного-универсального языка люди, страшно представить.
На похожие грабли уже наступали коллеги из китайского бренда Haval: сколько ни учи правильному (по мнению марки) «Хавэйл», обыватели всё равно говорят «Хавал» — хорошо, если с ударением на второй слог. И если посмотреть повнимательнее, то с неймингом в России сложно почти у всех производителей из Поднебесной: как только не передразнивают и не переиначивают те же Lifan или GAC! Разве что Geely это обошло стороной, но их новой модели Tugella (кстати, это пока единственный прямой конкурент-земляк для TXL) в автомобильном сообществе уже тоже вовсю придумывают ядрёные прозвища.
Вообще, бренд Cheryexeed — явление чисто «российское». Ведь на родине марка называется лаконично и просто — Exeed. Именно поэтому на ступичной крышке руля мы видим именно эти буквы — унификация. По официальной версии, в России используют более сложное имя для того, чтобы повысить узнаваемость материнского бренда Chery — флагманский продукт (который по статусу — как Lexus относительно Toyota) должен тащить за собой все остальные модели массовой марки Chery. И для этого ему нужно быть действительно качественным и крутым.
Полный фарш…
Представители Cheryexeed хорошо подготовились — на слайдах презентации фигурировали не просто цифры 2,25 и 2,4 миллиона рублей за две доступные комплектации TXL, но и так называемая приведённая цена в сравнении с конкурентами. Получалось, что если взять все модели сегмента с оснащением, максимально близким к оборудованию топ-исполнения Cheryexeed TXL Flagship, то их стоимость будет в среднем на 250 — 300 тысяч выше. Удобная и в какой-то мере справедливая арифметика. Но помимо количества оснащения есть ещё его качество и востребованность. А также ещё более важная вещь — базовые автомобильные ценности: ходовые качества и удобство пользования.
С наворотами тут и правда порядок: в топе есть панорамная крыша, камера 360 градусов, системы помощи водителю, атмосферная подсветка, электрокресло пассажира, 19-дюймовые диски, светодиодная оптика вкруг. А современная мультимедийка, цифровая приборка, электроручник с «автохолдом», электропривод сиденья водителя с памятью, открытие багажника без рук, система индикации качества воздуха, брендовая акустика Arkamys есть и в комплектации подешевле — как и многое другое оборудование. С таким набором Cheryexeed TXL получается одним из самых оснащённых кроссоверов в классе. Вот только не всё из этого оборудования работает идеально.
Качество картинки с камер соответствует примерно 2013 году, хотя разрешение у огромного 10-дюймового дисплея и чёткость прорисовки интерфейса вполне актуальные для 2020. Электрорегулировки кресел работают грубовато — шаг слишком велик, поэтому приходится прибегать к тонкой настройке снайперскими тычками по клавишам. И не забудьте внести настройки положения в память через мультимедийку — в китайской версии TXL оснащён «фейс айди», по которому автомобиль узнаёт одного из трёх внесённых в память водителей и сам подаёт кресло в нужное положение. У нас этот функционал купировали, поэтому нужно запомнить посадку, чтобы кресло не уехало при старте куда не нужно.
А ещё удивительно, что дизайн и наполнение цифровой приборки нельзя менять — ведь это как сделать робот-пылесос, который умеет ездить только по кругу! Тем более, что мельтешащие справа цифры тахометра отвлекают, да и в целом графика щитка слишком яркая — ждём очевидного расширения возможностей в обновлениях. Ещё одна странность — отсутствие при такой богатой комплектации беспроводной зарядки для смартфона. Хорошо хоть USB-портов положили в достатке. Также пока нет подогрева сидений второго ряда, хотя в Chery обещают скорое дооснащение этой функцией.
К сожалению, есть промахи и с эргономикой: регулировки руля по вылету и высоте будет недостаточно водителям, которые любят сесть низко. Это особенно мешает в условиях, где надо активно работать руками — на офроуде или при динамичной езде. В этих же ситуациях происходит постоянное случайное нажатие на клавиши на спицах руля — музыка и круиз начинают жить своей жизнью. А сама рулевая колонка на тестовом автомобиле немного люфтила по вертикали! Придётся привыкнуть также к рычажку поворотника — к нему надо тянуться дальше ожидаемого, а ещё он срабатывает с задержкой.
Вообще во многом, что касается обзорности и индикации, усилия инженеров были сосредоточены не на том, на чём следует. Зачем нужна отдельная лампочка индикации загрязнённости салонного фильтра (она преподнесена как система мониторинга качества воздуха), когда передние стойки крыши такие массивные, что за ними легко прячется грузовик? Что толку от способности дисплея в правой крутилке климата отображать стрелочные часы и другие картинки, если при этом выставленная скорость обдува в обрамлении среднего кругляша хорошо видна только заднему подлокотнику?
Центральный бокс спереди, кстати, исполнен изящно — с двустворчатой крышкой. Да и в остальном отделка салона приятная: обшивка сидений с модными ромбами, мягкие панели, интересные материалы, затейливый дизайн селектора. Но снова вопросы к удобству пользования: при любой операции джойстик требует качнуть себя один лишний раз. А расположение центральных воздуховодов такое, что распределение воздуха между водителем и пассажиром — что сборка кубика рубика. Обильный глянец интерьерных панелей совсем неустойчив к царапинам: на почти новых машинах уже хочется сделать полировку. Зато крупный язычок из тёмного хрома на нижней спице руля сверкает так, что девушкам в него можно краситься!
… и полный привод!
Это действительно первый полноприводный китайский кроссовер в сегменте. Правда, сразу вслед за Cheryexeed конкуренты из Geely представили купе-кроссовер Tugella — тоже турбо (ещё мощнее, чем TXL) и тоже полноприводный и даже за примерно те же 2,5 миллиона рублей. И это говорит о том, что китайские марки готовы предлагать серьёзный конструктив и просить за это серьёзные деньги. У Cheryexeed полный привод реализован с помощью электронноуправляемой многодисковой муфты производства BorgWarner. В состав трансмиссии входит также 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями, а вращает это всё турбомотор 1.6 мощностью 186 лошадиных сил.
Увы, по плавности работы робот уступает не только традиционным автоматам, но и фольксвагеновскому DSG — переключения в городе и на трассе плавные и деликатные, а вот трогается коробка резко и долго: в парковочных режимах с непривычки можно ускакать дальше, чем собирался. Усугубляет ситуацию слишком чувствительный акселератор. В пробках тоже слегка дискомфортно: робот трогается резковато, а думает перед этим долго — из-за таких настроек у водителя нет полной уверенности, что получится оперативно прыгнуть в образовавшуюся в соседнем ряду диастему.
В том числе потому, что двигатель совсем не бодр на низах — крутится как атмосферник, с ощутимым, но плавным, без турбопинков нарастанием тяги лишь после отметки 3000 об/мин. Разгон до сотни заявлен за неспешные 9,8 секунды, хотя та же Mazda CX-5 с меньшим моментом на секунду быстрее. Непривычно, что под педалью нет «кнопки» кик-дауна, поэтому водитель не получает мгновенную обратную связь о том, что команда на понижение передачи принята к исполнению. Не спасают и подрулевые лепестки — автомобиль несколько раз отказывался переходить с 3 на 2 ступень на совершенно безопасных для трансмиссии оборотах. Скорее всего, это глюк прошивки, который рано или поздно исправят.
Полный привод на асфальте работает странно: передняя ось успевает порядочно «шлифануть», прежде чем подключится задняя. Особенно если это старт с поворотом — например, при выезде на основную дорогу на Т-перекрёстке. При этом на бездорожье проблем с запаздыванием не было — трансмиссия очень уверенно и вовремя гребла всеми колёсами, не боялась вывешиваний, старта в гору на грунте, грязевой колеи и жидкого месива глубоких луж. А если полностью отключить стабилизацию, то вполне можно «раздать» в красивых заносах, так как тяги назад приходит много и вовремя.
Хулиганить на загородных дорожках тоже можно — Cheryexeed TXL понятен и однозначен в своём поведении в виражах, проворно поворачивает и хорошо держится за траекторию. Заметно, что управляемость тут настроена экс-специалистом BMW M Клаусом Шмидтом — баланс нейтральный, обратная связь с пилотом присутствует. Большинство китайских кроссоверов едет хуже.
А вот согласованности шасси и силового агрегата не хватает: коробка опаздывает с переключениями вниз, а тяги на низких оборотах маловато. Поэтому когда скорость падает, её набор возобновляется не так быстро, как желает азартный водитель. Проблему в полной мере не решает ни спортрежим (его действие неочевидно), ни лепестки (из-за того самого программного глюка).
Зато быструю езду вполне поощряет подвеска — и чем покрытие хуже, тем увереннее себя ощущает водитель! Бронебойность амортизаторов и отсутствие раскачки даже на очень амплитудных неровностях вселяют уверенность в том, что TXL всё равно останется на дороге, если жестить со скоростью ещё больше. И даже если никого не преследовать и ни от кого не убегать, то эта всеядность подвески сослужит добрую службу: не придётся слишком осторожничать, чтобы не получить неприятный пробой на кузов или не растрясти пассажиров. Ведь возможность меньше переживать — тоже составляющая комфорта!
В городе искусственные и естественные препятствия преодолеваются ходом без лишних раздумий, а дефекты асфальта и криво уложенные (разве бывают другие?) колодцы не доставляют вообще никаких неудобств. Такая калибровка ходовой части, как у Cheryexeed TXL, понравится тем, кто под комфортом понимает упругость и энергоёмкость, а не большой ход и плавность. Да, где-то потряхивает, но зато стойкость к ударам отличная. А вот на трассе это оборачивается проблемой — амортизаторы собирают мелкую рябь гладкого полотна, и длительный перегон по свежеуложенной скоростной трассе сопровождается раздражающим зудом кузова.
По сумме впечатлений Cheryexeed сложно рекомендовать однозначно. Есть вопросы к коробке в городе, к подвеске на трассе и к мотору везде. Но с этим всем можно жить, если понимать, ради чего. TXL — для тех, кто хочет всё и сразу. Цена входа у большинства конкурентов ниже – за счёт наличия монопривода, менее мощных моторов и более простых комплектаций. Но по мере увеличения аппетита покупателя предложение китайской компании может показаться всё более интересным. Этот автомобиль пригодится там, где плохие дороги, а ездить хочется красиво — с панорамой и большими дисплеями.
В остальных случаях для конкуренции с бестселлерами класса придётся подтянуть и отшлифовать нюансы. Сейчас TXL выглядит как перспективная разработка, которую просто не успели как следует оттестировать: здесь эргономические просчёты, тут нереализованный потенциал агрегата, там недостаточно точная калибровка. Актуальная внешность, хорошее оснащение и современные компоненты — вполне себе причина просить за продукт серьёзные деньги. Но дьявол в деталях, а этих мелочей здесь пока немало.
Cheryexeed TXL
Подробные технические характеристики
|Cheryexeed TXL Flagship
|Тип двигателя
|бензиновый L4 турбо
|Рабочий объем, см³
|1598
|Макс. мощность, л.с. /об/мин
|186/5500
|Макс. момент, Нм/об/мин
|275/2000–4000
|Тип привода
|полный
|Коробка передач
|роботизированная, 7-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4775х1885х1706
|Колесная база, мм
|2800
|Снаряженная масса, кг
|1668
|Объем багажника, л
|461
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,8
|Макс. скорость, км/ч
|185
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,8
|Объем топливного бака, л
|н.д.
|Цена, руб.
|2 399 900