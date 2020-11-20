Тест китайского полноприводника за серьёзные деньги

В том числе потому, что двигатель совсем не бодр на низах — крутится как атмосферник, с ощутимым, но плавным, без турбопинков нарастанием тяги лишь после отметки 3000 об/мин. Разгон до сотни заявлен за неспешные 9,8 секунды, хотя та же Mazda CX-5 с меньшим моментом на секунду быстрее. Непривычно, что под педалью нет «кнопки» кик-дауна, поэтому водитель не получает мгновенную обратную связь о том, что команда на понижение передачи принята к исполнению. Не спасают и подрулевые лепестки — автомобиль несколько раз отказывался переходить с 3 на 2 ступень на совершенно безопасных для трансмиссии оборотах. Скорее всего, это глюк прошивки, который рано или поздно исправят.