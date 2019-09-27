Lada Granta Drive Active

«Ударим «Драйв-Активом» по колхозным бамперам, отпиленным пружинам и гаражному тюнингу!» — вот негласный девиз новой версии. За полностью заводской и сохраняющий привычную трехлетнюю гарантию продукт в ответе дочернее отделение АвтоВАЗа под названием Lada Sport, а уж Владислав Незванкин сотоварищи на доработке тольяттинских машин и гонках, что называется, собаку съели. Именно они подарили нам Весту Sport, в которой выдержали отличный баланс между азартной «зажигалкой» и машиной на каждый день, и именно они уже который год держатся на первых ролях в российском «кольце».
К Незванкину, на Борковскую 80, Гранты с главного вазовского конвейера прибывают в виде голых кузовов и уже в местных цехах превращаются в Drive Active. Для Лады Sport такая схема производства — история привычная, ну а будущие владельцы могут потешить себя тем, что их «активные» Гранты, считай, рождены в альма-матер отечественного автоспорта.
Что еще за Drive Active?
На заре этого проекта идея была в том, чтобы предложить клиенту промежуточный вариант между обычной Грантой или Калиной и полноценным исполнением Sport. Неслучайно ранние прототипы назывались как раз Sport Light, но три года назад с началом серийного производства им досталось имя Drive Active.
Рецепт предельно прост: берем внешность, салон и подвеску от Спорта, а всю остальную технику, в том числе проверенный «шестнадцатиклапанник» 21127 мощностью 106 л.с. и тормоза, оставляем стандартными. Получается своебразный тольяттинский аналог М-пакета у BMW и AMG-лайна у Мерседеса.
Прощай, Granta Sport!
Пару лет версии Drive Active и Sport действительно продавались параллельно, но обновленной Гранте спортивной стать уже не суждено. По крайней мере, в заводском исполнении, хотя в 2017-м году на одну проданную «активную» версию приходилось сразу два Спорта. Дело в том, что в нынешних экономических реалиях цена на Гранту Sport перевалила бы за 800 тысяч рублей, а там недалеко и до внутренней конкуренции с Вестой Sport, так что теперь самая крутая Granta — это Drive Active.
Правда, чтобы удержать «активный» прайс-лист в пределах 700 тысяч рублей вазовцам все равно пришлось идти на компромисс и взять за основу для новой версии не самую богатую комплектацию Comfort. Поэтому у Гранты Drive Active нет множества полезных опций: «противотуманок» (заглушки в симпатичном переднем бампере смотрятся откровенно нелепо), системы стабилизации, датчиков света и дождя, «круиза» и обогрева лобового стекла.
Вдобавок вместо полуавтоматического «климата» тут простой кондиционер, ключ без кнопок, который, чтобы отпереть или запереть машину, нужно по старинке засовывать в личинку замка, а на задних дверях торчат «весла» механических стеклоподъемников. Как говорится, шел XXI век. Ну а если серьезно, то хочется, чтобы даже слегка оспортивленная и, по совместительству, самая дорогая Granta была оснащена побогаче. Кстати, раньше многие выбирали версию Sport как раз за «полный фарш».
За что же тогда платим?
Снаружи — за бамперы с красными полосками а-ля Vesta Sport, накладки на пороги, спойлер на крышке багажника, 15-дюймовые легкосплавные колеса с простенькими шинами Pirelli Cinturato P1 размерности 185/55 R15 да хромированную накладку на выхлопную трубу, позаимствованную непосредственно у Весты Sport.
Говорят, этот аэродинамический набор по-настоящему работает и значительно уменьшает подъемную силу, действующую на автомобиль при движении с высокой скоростью. Внутри — сиденья с увеличенной боковой поддержкой, приятный более пухлый руль в коже, приборка с красной подложкой и остальные красные акценты в интерьере, вроде прострочки и вставок на креслах.
И сколько стоит?
Если сравнивать близкие по оснащению комплектации, то доплата за Drive Active составляет почти 90 тысяч рублей! Целая пропасть для бюджетного сегмента.
В общем, «активная» Granta на «механике» обойдется в 630 тысяч, а если хотите двухпедальную версию с «роботом» АМТ (раньше на Drive Active он не ставился), то готовьте еще 25 тысяч. Между прочим, незаводские обвесы для Гранты, которые бывают весьма симпатичными, намного дешевле. К счастью, Drive Active — это история не только про внешний вид.
Как едет?
Слишком тряскую для города подвеску от почившей в бозе Гранты Sport немного доработали, и шасси с уменьшенным до 162 мм клиренсом (минус 18 мм) обрело гармонию. «Активная» версия едет заметно плотнее гражданской, едва-едва постукивает на укороченном ходе отбоя, зато почти не раздражает на городских неровностях, не раскачивается на большой скорости и не боится плохой дороги. Добротная настройка.
Крены уменьшились, реакции стали чуточку бодрее, но нужно понимать, что из этого шасси уже давно выжали все возможные соки, и пакет доработок Drive Active не превратил Гранту в спорткар. Упрямство на входе в поворот и недостаточная поворачиваемость остались, при активном вождении руль по-прежнему приходится вращать на большие углы, а чтобы Granta азартно подыграла кормой в вираже, нужно ввалить в него как в последний раз — или дождаться снега.
Вот только я не припомню, чтобы Granta страдала от недостатка курсовой устойчивости. Тестовые машины почему-то неважно держали прямую, слегка гуляя в полосе и требуя микроподруливаний, словно на передней оси маловат кастор и сбит сход-развал.
Во всем остальном Granta знакома. До слез. Новые сиденья получше держат спину, но посадка несмотря более тонкую подушку все равно слишком высокая, особенно, для машины с намеком на спорт. В первые минуты за рулем вообще кажется, что ты сейчас вывалишься на улицу через боковое стекло. Пластик жесткий, саморезы торчат, реле громко щелкают, «дворники» подергиваются, обновленные фары светят отвратительно... Владельцы Гранты легко продолжат этот список.
Напомню, что с рестайлингом у всех Грант появилась более короткая главная пара с передаточным отношением 3,9 вместо 3,7, и машина с «механикой» теперь почти выезжает из десяти секунд до сотни! Обратная сторона медали — высокие обороты на трассе: при 120 км/ч стрелка тахометра ложится на отметку «3500». «Сто двадцать седьмой» мотор, как всегда, бодрит на верхах, передачи переключаются как по маслу, но с такой подвеской уж очень хочется побольше мощности.
Самое удивительное, что впечатление от «активной» Гранты не портит даже пресловутый вазовский «робот» с одним сцеплением. Спасибо той самой прошивке 2.0, появившейся в рамках обновления. Да, разгон «в пол» с ним получается медленнее аж на полторы секунды, но во всех остальных режимах с ним можно подружиться благодаря удобному «ползучему» режиму, логичной смене передач, веселым перегазовкам при переключении вниз и кнопочке «Sport». Так что если хочется двухпедальный Drive Active, то можно брать.
Брать это?! Вы шутите?
И да, и нет. На мой взгляд, для ежедневной эксплуатации гораздо логичнее за те же деньги взять Весту и постепенно заниматься ее «улучшайзингом», как душе угодно. Пусть комплектация будет скромной, но ведь сам автомобиль, по сравнению с Грантой, — это совершенно иной уровень, о чем мы не раз говорили. А уж всевозможного тюнинга для Весты предостаточно.
С другой стороны, выбор — это всегда хорошо. Например, Granta Drive Active, которой прочат долю в 1-2% в общих продажах, — неплохая заготовка под любительский спорт. За 50 тысяч рублей из этого мотора можно выжать еще сил 30-40 — и вперед, на трек-дни. Правда, актуальнее для этих целей была бы Granta-хэтчбек…
Даешь Drive Active в народ?
В мире больше половины покупателей BMW выбирают машины с М-пакетом, а у нас эти хищные бамперы и фирменный баварский триколор с заветной буквой «M» стали настоящим мейнстримом, если не культом, доведенным до сумасшествия. Представим на минуточку, что нечто подобное произошло с вазовским пакетом Drive Active. Как было бы здорово получить, скажем, «активную» Гранту-хэтч, лифтбек и, особенно, универсал.
Ну и конечно, версия Drive Active напрашивается для Весты, причем тоже в обоих типах кузова. А ведь есть еще версии Cross, модели XRay и Largus и, чем черт не шутит, даже классическая Нива (извините, Lada 4x4). Может получиться целое «активное» семейство для тех, кто желает, чтобы Lada выглядела более спортивно и ехала чуть азартнее. Увы, такой сценарий возможен только в наших с вами фантазиях, а единственная возможная Lada в версии Drive Active — это Granta в кузове седан, и расширять «активную» линейку вазовцы пока не планируют. А жаль.
Lada Granta Drive Active
Технические характеристики Lada Granta Drive Active
|1.6 МТ
|1.6 АМТ
|Тип двигателя
|бензиновый, L4
|бензиновый, L4
|Рабочий объем, см³
|1596
|1596
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|106/5800
|106/5800
|Макс. момент, Нм/об/мин
|148/4200
|148/4200
|Тип привода
|передний
|передний
|Коробка передач
|механическая, пятиступенчатая
|роботизированная, пятиступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, торсионная балка
|пружинная, торсионная балка
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4280х1700х1450
|4280х1700х1450
|Колесная база, мм
|2476
|2476
|Объем багажника, л
|520–815
|520–815
|Дорожный просвет, мм
|162
|162
|Снаряженная масса, кг
|1075
|1075
|Полная масса, кг
|1560
|1560
|Разгон 0-100 км/ч, с
|10,5
|12,0
|Макс. скорость, км/ч
|184
|184
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|6,5
|6,5
|Объем топливного бака, л
|50
|50
|Цена, руб.
|629 900
|654 900