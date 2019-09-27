Lada Granta Drive Active

К Незванкину, на Борковскую 80, Гранты с главного вазовского конвейера прибывают в виде голых кузовов и уже в местных цехах превращаются в Drive Active. Для Лады Sport такая схема производства — история привычная, ну а будущие владельцы могут потешить себя тем, что их «активные» Гранты, считай, рождены в альма-матер отечественного автоспорта.

Что еще за Drive Active?

На заре этого проекта идея была в том, чтобы предложить клиенту промежуточный вариант между обычной Грантой или Калиной и полноценным исполнением Sport. Неслучайно ранние прототипы назывались как раз Sport Light, но три года назад с началом серийного производства им досталось имя Drive Active.