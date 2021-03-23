Почему рестайлинг семейства Largus сделан по максимально скромной программе?

Новый Largus получился по принципу «с миру по нитке — нищему рубашка».
— Ты только не пиши прямо так, ладно? Не хочу, чтобы покупатели обиделись, — глава проектов Lada XRAY и Lada Largus Олег Груненков то ли шутит, то ли серьёзен. Простите, Олег Евгеньевич, но сравнение про нитки и рубашку — самое точное, поэтому пусть будет.
Тем более что сам Груненков — человек из народа: четверть века назад он, паренёк из деревни под Пензой, закончил тольяттинский политех и сразу отправился работать на Волжский автозавод. Это он делал народные «Приору» и «Гранту», а сейчас заведует всеми продуктами на французской платформе В0.
Говорят, хозяйственности и бережливости Олега Евгеньевича однажды поразился даже «убийца расходов» Карлос Гон, который привык безжалостно критиковать всех и вся. С тех пор на «дважды автомобильном», как иногда зовут АвтоВАЗ острословы, ходит присказка «делай, как Олег» — то есть максимально практично и экономно.
Нашли готовое
Длинное предисловие, посвящённое «отцу Ларгуса», понадобилось не просто так. Ведь обновился Largus очень точечно, за что, как говорилось выше, получил огромную порцию критики. Дескать, ни боковины, ни корму не тронули, а в салон лишь внедрили переднюю панель от старого «Дастера». И это весь рестайлинг?!
А что? Renault хотела «выбросить» переднюю панель от первого Renault Duster! А я подумал: зачем выбрасывать? Хорошая же панель! Или фары от второго «Логана»: светят правильно, стоят недорого, — в словах Груненкова сквозит хозяйственность мужика, который не выкидывает даже вытащенный из доски гвоздь. А вдруг пригодится?
И пригождается! Про фары и панель мы рассказали. А ещё сгодились руль и зеркала от «Весты», кнопки и сиденья от «Икс-рея»… Вот уж воистину: с миру по нитке. Также нашла своё применение проводка «четвёртого поколения» из ассортимента Renault-Nissan, благодаря которой появились современные опции вроде обогрева лобового стекла.
Актуальных опций, кстати, действительно много. Греться теперь обучены не только лобовое, но и руль, а также заднее сиденье. Кроме того, вазовский бестселлер обзавёлся невиданными для себя датчиками дождя и света, камерой заднего вида и прочими «плюшками» вроде круиз-контроля. Вот только ESP неожиданно сочли излишне затратной затеей.
«Ларгусу» всегда не хватало толкового органайзера для безразмерного багажника. Теперь таковой появился. Чего еще надобно для счастья? Да ничего, ведь нормальную эргономику, которой откровенно недоставало этой модели, рестайлинг тоже преподнёс буквально на блюдечке.
По просьбам трудящихся
Другим этого не понять, но бывалые ларгусоводы вздрогнут от неожиданности, услышав, что клаксон теперь управляется не крохотной кнопочкой на подрулевом рычажке, а как положено, нажатием на центральную часть баранки. Также поводом для восторгов непременно станет перенос кнопок управления стеклоподъёмниками на подлокотники дверей.
Подстаканники, подлокотник, новый блок климата, современный мультимедийный «комбайн», плюс удобная полочка аккурат напротив пассажира — даже странно, что весь этот набор появился сейчас, а не 4-5 лет назад. Из нерешённых проблем осталась лишь одна: неполноценная — только по наклону — регулировка рулевой колонки.
Зато другой известный логановско-ларгусовский недуг успешно излечен. Над улучшением шумоизоляции поработали так дотошно, что при разгоне на третьей передаче внутри стало тише сразу на 5 децибел. При этом изолирующие материалы рассовывать пришлось буквально по всему салону, но результат этого труда более чем заметен.
Новый мотор
Между тем, на снижение «общей громкости» также повлиял новый базовый двигатель — восьмиклапанный 11182. Для особо дотошных фанатов мы публикуем слайды из презентации агрегата. Но, если коротко, то новичок мощнее, моментнее, тише, экономичнее, надёжнее и продуманнее предшественника.
А на ходу он просто великолепен! Можно бросить педаль сцепления, не трогая газ, и машина спокойно начнёт движение. С первой переходим сразу на третью, после чего катимся, будто на автомате. А всё потому, что при 1000 об/мин доступны 80% от 143 «ньютонов» максимального момента, то есть по характеру бензиновый атмосферник больше напоминает турбодизель.
Кстати, держите прелюбопытнейший факт. Из атмосферника, ведущего свою родословную от восьмёрочных моторов, выжали ровно 90 сил только потому, что российские заводы обязаны платить акциз за каждый собранный автомобиль мощнее этого показателя. (На всякий случай, напомним, что прежний вариант выдавал 87 лошадей и 140 Нм)
И явная ошибка не предлагать такой великолепный движок для версии Cross! Ведь низовая тяга позволяет уверенно штурмовать даже очень крутые препятствия. Эх, если бы не длинная база… Зато благодаря последней высокий универсал стабилен на скоростной прямой — проверено шквалистыми ветрами, что пришли на российский юг нынешней весной.
Между прочим, дополнительной стабильности обновлённому «Ларгусу» внезапно добавил новый передок. С ним подъёмная сила стала меньше аж на 13–16%. Правда, предвидя вопросы, сразу раскроем главную тайну: нет, приаттачить свежие крылья, капот и другие части оперения на дорестайл не получится, даже не надейтесь.
Ещё один популярный вопрос: как изменилась подвеска. Спрашивали — отвечаем: никак. И это прекрасная новость, поскольку всеядности ларгусовской ходовой позавидует абсолютное большинство одноклассников. Ему чем хуже дорога, тем лучше. Притом бодрые прохваты по убитым направлениям почти не сокращают ресурс деталей.
После «восьмиклопа» кажется, что более мощный шестнадцатиклапанник вообще не едет. На старте приходится отчаянно подгазовывать, а чтобы держаться потока — бесстыдно крутить мотор, которому не хватает момента. Живёт 106-сильный атмосферник только на верхах: «от 3 800 до 5 800 оборотов», — подсказывают вазовцы.
Но желание держаться красной зоны тахометра полностью исчезает после короткого взгляда на бортовой компьютер, который, наконец, появился и в базовой комплектации. При бодрой, но отнюдь не гоночной езде беспристрастный наблюдатель демонстрирует расход топлива на уровне 12–13 литров на каждую сотню пройденный километров.
А кроме расхода раздражает постоянная необходимость понукать движок переключениями передач. Может, стоило приладить вариатор? Вот только Груненков уверяет, что трансмиссия Jatco не имеет достаточного запаса прочности для тяжёлой семиместной версии, а покупатели «пятиместок» сказали, что им вполне хватает механики.
Экономика должна быть…
Двигатель 1.8 не подходит по другой причине — дороговат: с ним машина прибавила бы сразу 35 000 рублей, что потенциальные покупатели также посчитали неприемлемым. А вот большие задние фонари от бампера до крыши отсекли уже вазовцы, ибо поставщики оптики выкатили совершенно негуманную цену.
Получается буквально следующее. Поставить мощный мотор можно, приладить автоматическую коробку — тоже можно. Даже сделать задние фонари «во весь рост» вполне реально! Но Lada взялась нести крест самого доступного автомобиля, поэтому каждое новшество приходится сначала «прогонять через калькулятор»…
Кстати, с калькулятором вышло не очень красиво. Главная крепость Груненкова — «машина подорожала всего на 22 000 рублей» — пала несколько дней назад, когда АвтоВАЗ переписал ценники всех своих моделей. И оказалось, что рестайлинг обошёлся потребителю… в 37, а не 22 тысячи.
Обидно, но не смертельно. Ведь Largus — явление совершенно уникальное: вместительный, выносливый, а теперь вдобавок действительно удобный. И всё это (даже после подорожания) по вполне адекватной цене, в которую включены удобные передние кресла и несколько приятных мелочей вроде выкидного ключа и подсветки бардачка.
Знаешь, вот часто говорят: «руки бы оторвать тому, кто это придумал!» А я очень хочу, чтобы про меня такого не говорили… Бампер мы сделали недорогой, а фары и зеркала взяли от «Логана» и «Весты», колоти не хочу! — говорит «отец Ларгуса», параллельно просматривая публикации, посвящённые его детищу.
Да-да, Олег Груненков читает буквально каждый материал и комментарии под ним. И расстраивается, как ребёнок, когда журналист допустил неточность, а публика не оценила какого-нибудь замысла… Да что там читает — сам ездит на автомобилях Lada: за 25 дней прошлогоднего отпуска он отмахал на собственном «Икс-рее» 21 тысячу километров.
Так что, критикуя обновлённый Lada Largus, задумайтесь: он получился таким не из-за жадности вазовцев, а потому, что реальный российский покупатель хочет получить максимум практичности за минимум денег. И АвтоВАЗ, вопреки распространённому мнению, своего клиента слышит. А раз так — Олег Евгеньевич, не экономьте, поставьте ESP!
Lada Largus 1.6 8V
Подробные технические характеристики Lada Largus
|1.6 8V
|1.6 16V
|Тип двигателя
|бензиновый, L4
|бензиновый, L4
|Рабочий объем, см³
|1596
|1596
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|90/5000
|106/5800
|Макс. момент, Нм/об/мин
|143/3800
|148/4200
|Тип привода
|передний
|передний
|Коробка передач
|механическая, 5-ступенчатая
|механическая, 5-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, скручивающаяся балка
|пружинная, скручивающаяся балка
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4488х1735х1628
|4488х1735х1628
|Колесная база, мм
|2905
|2905
|Дорожный просвет, мм
|172
|172
|Снаряженная масса, кг
|1255–1370
|1255–1370
|Объем багажника, л
|135 (7 мест), 560 (5 мест)
|135 (7 мест), 560 (5 мест)
|Разгон 0–100 км/ч, с
|14,0
|13,5
|Макс. скорость, км/ч
|160
|170
|Расход топлива (комб., NEDS), л/100 км
|7,5
|7,8
|Объем топливного бака, л
|50
|50
|Цена, руб.
|от 704 900
|824 900