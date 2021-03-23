Почему рестайлинг семейства Largus сделан по максимально скромной программе?

Тем более что сам Груненков — человек из народа: четверть века назад он, паренёк из деревни под Пензой, закончил тольяттинский политех и сразу отправился работать на Волжский автозавод. Это он делал народные «Приору» и «Гранту», а сейчас заведует всеми продуктами на французской платформе В0.

Говорят, хозяйственности и бережливости Олега Евгеньевича однажды поразился даже «убийца расходов» Карлос Гон, который привык безжалостно критиковать всех и вся. С тех пор на «дважды автомобильном», как иногда зовут АвтоВАЗ острословы, ходит присказка «делай, как Олег» — то есть максимально практично и экономно.

Нашли готовое

Длинное предисловие, посвящённое «отцу Ларгуса», понадобилось не просто так. Ведь обновился Largus очень точечно, за что, как говорилось выше, получил огромную порцию критики. Дескать, ни боковины, ни корму не тронули, а в салон лишь внедрили переднюю панель от старого «Дастера». И это весь рестайлинг?!