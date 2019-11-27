Лада Веста с «автоматом»: первый тест

Строго говоря, иная не только трансмиссия, а весь силовой агрегат. Ведь «родной» вазовский 16-клапанник заменили на ниссановский мотор HR16DE мощностью 113 сил.

Выбора нет

Если вдуматься, это сочетание двигателя и трансмиссии было для вазовцев безальтернативным. Закупать «автомат» на стороне во всех смыслах непозволительная роскошь: не только дорого при существующих объёмах производства, но и не приветствуется, когда у альянса Renault-Nissan есть свой «придворный поставщик» в лице Jatco (фирма на 75% принадлежит Ниссану). Вариант адаптации трансмиссии Jatco к вазовскому мотору тоже не рассматривали — для этого нужны работы по взаимной увязке агрегатов и освоение оригинальных деталей.