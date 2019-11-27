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9:01

Лада Веста с «автоматом»: первый тест

Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT — возможно, самом важном вазовском автомобиле последних лет

Василий Костин
Уже четыре года прошло с начала выпуска Лады Весты — самого современного автомобиля российской разработки. С тех пор она стабильно входит в топ-3 самых популярных машин на нашем рынке, а некоторое время даже возглавляла рейтинг. Всё на стороне Весты — прикольная внешность, огромная дилерская сеть АвтоВАЗа, невысокая цена... Но есть один нюанс.

Прощайте, костыли!

В сегодняшнем политкорректном мире сказали бы «ограниченные возможности»: у Весты не было автоматической трансмиссии. Вместо неё вазовцы сделали «робот» с одним сцеплением на базе своей обычной механической коробки. И это, скажу я, отбросив всякую политкорректность — самый настоящий инвалид: коробка переключается долго, машина запинается... Сейчас такую трансмиссию ставят только на самые-самые дешёвые машины для стран третьего мира. Ничего удивительного, что этот вариант выбирали всего 10% покупателей.

Теперь «робот» наконец отправлен в отставку — взамен Веста получила бесступенчатый вариатор фирмы Jatco. И вполне возможно, что такая Веста — самая важная для АвтоВАЗа машина за все последние годы. Ведь востребованность двухпедальных автомобилей у нас колоссальная: их выбирает половина покупателей в B-сегменте! С такой моделью вазовцы могут смело рассчитывать на новую аудиторию. Если прикинуть на пальцах, то выходит: приблизив продажи «автоматических» машин к среднерыночной доле, вазовцы могут нарастить продажи Весты на десятки процентов!

Строго говоря, иная не только трансмиссия, а весь силовой агрегат. Ведь «родной» вазовский 16-клапанник заменили на ниссановский мотор HR16DE мощностью 113 сил.

Выбора нет

Если вдуматься, это сочетание двигателя и трансмиссии было для вазовцев безальтернативным. Закупать «автомат» на стороне во всех смыслах непозволительная роскошь: не только дорого при существующих объёмах производства, но и не приветствуется, когда у альянса Renault-Nissan есть свой «придворный поставщик» в лице Jatco (фирма на 75% принадлежит Ниссану). Вариант адаптации трансмиссии Jatco к вазовскому мотору тоже не рассматривали — для этого нужны работы по взаимной увязке агрегатов и освоение оригинальных деталей.

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Ниссановский мотор не скрыт декоративной крышкой:

А вот сочетание мотора Renault H4M (он же Nissan HR16DE) и трансмиссии Jatco JF015e уже вовсю применяется альянсом на машинах российского производства — от Renault Logan до Nissan Qashqai и Renault Kaptur. К тому же производство этого двигателя с полной локализацией давно развернуто в Тольятти — там льют алюминиевые блоки и головки, производят механобработку. Вариаторы в сборе поставляются с японского завода Jatco.

Кстати, сам по себе ниссановский мотор (правда, с механической коробкой передач) должен был попасть под капот Весты ещё четыре года назад: конструкторы даже успели закомпоновать его, но из-за резкого падения курса рубля топ-менеджмент отказался от такой версии.

Большая разница

Внешне новый силовой агрегат никак себя не обнаруживает. А вот под капотом разницу заметит даже полный профан — в отличие от родного вазовского мотора, ниссановский не прикрыт декоративной крышкой с логотипом Лады. Кстати, самоделкиных, обслуживающих машину самостоятельно, ждёт неприятный сюрприз — свечи невозможно выкрутить, не снимая впускной коллектор.

В салоне единственное отличие — это селектор трансмиссии с крупной хромированной нашлёпкой, заимствованный у седана Renault Fluence. Но на ходу разницу с обычной Вестой уже с первых метров заметит даже слепой: в машине с «автоматом» намного тише! Во-первых, меньше шумит сам ниссановский мотор. Во-вторых, наверняка есть вклад новой выпускной системы — её для японского мотора спроектировали с нуля. Но главное, что практически не стало трансмиссионных шумов.

В любой другой Весте — что с вазовской ручной коробкой, что с реношной JR5, что с «роботом» — постоянно присутствует лёгкое подвывание, которое здорово портит впечатление от машины. Говорят, что так проявляют себя несовершенства в обработке шестерён главной передачи. На этом фоне Веста с вариатором кажется прямо-таки образцом аристократических манер.

Кстати, Весту с новым силовым агрегатом на разгоне больше не будет тянуть вправо. На ней установлена промежуточная опора правого привода, и обе полуоси теперь — одинаковой длины.

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Объём багажника универсала не очень велик: 480 литров...

На ходу Веста с вариатором демонстрирует повадки, типичные для машин с трансмиссией такого типа — на разгоне мотор подвисает на фиксированных оборотах, а скорость растёт за счёт плавного изменения передаточного числа вариатора. Но если продавить педаль газа примерно на половину хода или глубже, электроника начинает имитировать переключение шести фиксированных передач.

Повадки Лады я невольно сравнивал с Nissan Juke — кроссовер с точно таким же силовым агрегатом несколько лет был у нас в семье. Мне показалось, что Веста живее реагирует на педаль газа, да и в целом её поведение логичнее: спасибо оригинальным вазовским калибровкам силового агрегата.

Симпатично, флегматично

Хотя в пределе динамика примерно одинаковая — флегматичная. На равнине возможностей мотора хватает, но при обгонах его лучше взбодрить, вручную скинув пару виртуальных «передач» покачиванием селектора — в таком режиме двигатель будет крутиться до предельных 6000 оборотов в минуту, а не до 5250. А в горах дефицит тяги уже очень заметен: любой подъём вынуждает продавливать педаль газа до упора.

На разгон до «сотни» у Весты-седана с вариатором уходит 11,3 секунды — это на одном уровне с «ручной» Вестой 1.6 или «автоматическим» Солярисом 1.6 (11,2 секунды). По сравнению с машинами, оснащенными прежним «роботом» АМТ, Веста с новым силовым агрегатом — вообще истребитель. Даже более мощный 122-сильный мотор 1.8 в паре с коробкой АМТ разгонял Весту до «сотни» за 12,1 секунды, а у мотора 1.6 на это упражнение вообще уходило 14,1 секунды.

Впрочем, ценнее всего не столько сама прибавка в динамике, сколько приобретенный дружелюбный характер машины: плавное трогание при отпускании педали тормоза, разгон без рывков и клевков... Для толкания в пробках, езды по утыканным камерами городским улицам или неторопливого передвижения по загородным шоссе — в самый раз!

Спойлер на крышке багажника, антенна-плавничок на крыше и диски особого дизайна — отличительные черты топ-комплектации Exclusive

Вот только к вариаторам российские покупатели относятся с подозрением — примерно как к «роботам» DSG. Виной тому вопросы к надёжности — тем более, что трансмиссия Jatco JF015e действительно известна такими проблемами. Скажем, у нас на Nissan Juke её меняли по гарантии на пробеге менее 80 тысяч, и наш случай — лишь один из множества. Правда, с тех пор конструкцию доработали, и внесли изменения в алгоритм работы электроники. Идеальной надёжность, видимо, не стала, но главные проблемы всё же решены. Вазовцы рассказывают, что перед запуском в производство Весты с вариатором отправили пятьдесят предсерийных машин на ресурсные испытания в самых тяжелых условиях — и проблем с трансмиссией не было.

Приобретя новый силовой агрегат, Веста сохранила свои ключевые преимущества. Например, впечатляющий клиренс (даже в базовой, не кросс-версии) и живое шасси с энергоемкой подвеской. Наш тест проходил в Карачаево-Черкесии: в горах здесь полно дорог, асфальт на которых не меняли, кажется, с восьмидесятых годов. И по ним Веста позволяет, не напрягаясь, чесать в высоком темпе. Недостатки тоже никуда не делись — как пустоватый руль или обивка кресел, в которой потеет спина.

Параллельно с внедрением нового силового агрегата вазовцы провели небольшую «ползучую модернизацию»: наконец внедрили усиленные фиксаторы дверей (раньше они никак не хотели держать двери), избавились от вибраций на зеркалах (прежде они дрожали на высоких скоростях), а в богатые комплектации добавили руль с подогревом, складывающиеся зеркала с электроприводом и подогрев заднего дивана.

Все Весты с новым силовым агрегатом комплектуются исключительно дисковыми тормозами на задней оси

Кстати, изменения настроек подвески новый силовой агрегат не потребовал, поскольку по массе почти не отличается от «исконно вазовского». Мотор с алюминиевым блоком легче, вариатор тяжелее механической коробки передач — а в сумме разница составляет всего два килограмма.

Ценности потребления

Больше Веста с новым силовым агрегатом никак не дорабатывалась — но у меня она оставила впечатление автомобиля более совершенного, более дорогого. В некотором роде, так и есть: доплата за «автомат» составляет 85 тысяч. А в базовой комплектации Classic за счёт появления обязательного пакета Start Plus разница вообще достигает 130 тысяч — более двадцати процентов стоимости машины!

Чёрные корпуса зеркал и электропривод складывания — примета версии Exclusive. Но для меня важнее, что на всех Вестах на высокой скорости зеркала теперь перестали вибрировать

Тем не менее, Веста с вариатором — чуть ли не самый доступный автомобиль с двумя педалями на российском рынке. Цены на седан начинаются от 736 900 рублей за машину в базовой комплектации Classic. Примерно столько же стоит Renault Logan с древним четырёхступенчатым «автоматом» не самой надёжной модели DP0, устаревший Ravon Nexia R3 узбекского производства и его более современный родственник Ravon R4. «Порог входа» для других одноклассников с «автоматом» существенно выше: они в целом дороже, и разница составляет от 117 тысяч в случае Hyundai Solaris до 170 тысяч за Škoda Rapid.

Главное, о чём Веста с вариатором заставляет пожалеть — это то, что её появления пришлось ждать так долго. Ведь машина-то удалась! И если в этом году рейтинг продаж с большим отрывом возглавляет более дешёвая Лада Гранта, то в следующем я бы ожидал сокращения отрыва — а может быть, даже возвращения на первую строчку Весты.

Лада Веста AT

Нравится
Низкий уровень шума, удобство управления тягой, плавность хода, большой клиренс
Не нравится
Динамика, устаревшая «мультимедийка», материалы обивки кресел
Вердикт
Самая человечная Лада — и будущий хит российского рынка
icon engine
1598 см³, 113 л.с., 152 Нм
icon transmission
вариатор
icon speed
0–100 км/ч — 11,3-12,1 с, 170-175 км/ч
icon weightkg
1670-1730 кг

Подробные технические характеристики Лада Веста AT

SESE CrossSWSW Cross
Тип двигателябензиновый, L4бензиновый, L4бензиновый, L4бензиновый, L4
Рабочий объем, см³1598159815981598
Макс. мощность, л.с./об/мин113/5500113/5500113/5500113/5500
Макс. момент, Нм/об/мин152/4000152/4000152/4000152/4000
Тип приводапереднийпереднийпереднийпередний
Коробка передачвариаторвариаторвариаторвариатор
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPhersonпружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, скручивающаяся балкапружинная, скручивающаяся балкапружинная, скручивающаяся балкапружинная, скручивающаяся балка
Габариты (ДхШхВ), мм4410х1764х14974424х1785х15264410х1764х15084424х1785х1537
Колесная база, мм2635263526352635
Объем багажника, л480480480 (825)*480 (825)*
Дорожный просвет, мм178203178203
Снаряженная масса, кг1230–13801230–13801280-13501280-1350
Полная масса, кг1670167017301730
Разгон 0-100 км/ч, с11,311,312,212,2
Макс. скорость, км/ч175175170170
Расход топлива (комб.), л/100 км7,17,17,47,4
Расход топлива (город.), л/100 км9,29,29,69,6
Расход топлива (загород.), л/100 км5,95,96,16,1
Объем топливного бака, л55555555
Цена, руб.736 900832 900773 900866 900
* При сложенном заднем диване