Видео: тест Lada Vesta Sport

У нее всего 145 сил — оправдана ли приставка «Sport» и ценник почти в миллион рублей?

На первый взгляд, этой Весте просто отпилили пружины, приделали самопальные бамперы, поставили диски побольше, приклеили спойлер на крышку багажника для лучшей «арадинамики» — и с криком «Ай, брат, красота» выпустили ее из ближайшего гаража. Но на самом деле, это — серийная Vesta Sport, созданная профессионалами с бензином в крови. У нее 145 сил, доработанная подвеска, более мощные тормоза, раздвоенный выхлоп, эффективная аэродинамика, классные спортивные сиденья — и цена под миллион рублей! А Мотор устроил «подогретой» Весте проверку не только на обычных дорогах, но и на гоночном треке.