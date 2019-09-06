Lada XRay Cross с вариатором

Если не брать в расчет устаревший четырехступенчатый автомат Jatco, доступный только для Гранты, нормальной альтернативы медлительному «роботу» АМТ у Лад с двумя педалями никогда не было. А теперь есть! Современный вариатор, доставшийся АвтоВАЗу от концерна Renault-Nissan, совсем скоро появится на Весте, а пока его поставили на XRay Cross. Вот только самого слова «вариатор» и аббревиатуры CVT вазовцы в своих фирменных материалах и каталогах тщательно избегают. Чего же они стесняются?

Cross значит спрос

В Тольятти, похоже, попали в яблочко: «кроссовый» XRay если и не выстрелил, то пошел очень хорошо. Всего за год его доля в семействе «Икс-реев» подскочила до 40%, хотя для Кросса был доступен один единственный мотор 1.8 с «механикой». В Москве версия Cross вообще встречается чаще обычной, у которой, между прочим, выбор агрегатов значительно шире. Правда, наш автомобильный рынок по-прежнему хандрит, поэтому общие продажи «Икс-рея» уменьшились на 7% по сравнению с прошлым годом, и в рейтинге бестселлеров он опустился с 10-й позиции на 17-ю с результатом в 16 380 машин за семь месяцев 2019-го.