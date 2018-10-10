Видео: «Ламба» за 28 млн

Самый дорогой Lamborghini в России — почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?

Представьте себе автомобиль, у которого внутренние ручки дверей нужно искать где-то в полу, подстаканники расположены за спиной, слот для CD-диска затерялся в ногах, а в бардачок с натяжкой влезает банковская карта. А между тем он существует и является неплохим вложением денег — это лимитированная версия Lamborghini Aventador Miura, так что с годами она будет только дорожать. Всего было изготовлено 50 таких машин в честь юбилея классической Lamborghini Miura, которая когда-то и принесла в автомобильный мир понятие суперкар, так что и цена у них соответствующая. А мы лишь попробовали рассказать, почему эта машина столько стоит и получилась такой необычной.