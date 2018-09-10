Видео: Lambo за 21 млн

Почему кроссовер Lamborghini Urus столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?

Если вы подыскиваете себе автомобиль, который продемонстрирует ваш достаток, то это этот вариант вас покорит. Базовая цена в 15 млн рублей, а опции к нему стоят дороже, чем Lada Vesta. Хотите колеса на дюйм больше? Заплатите, пожалуйста, 413 тыс. рублей. Система ночного видения? Куда же без него в России! Доплатите еще 466 тыс. Lamborghini Urus сейчас самый дорогой кроссовер, который только можно купить в России, — Rolls-Royce Cullinan еще в пути, а базовая Bentley Bentayga стоит заметно меньше, так что мы лишь попробовали разобраться, почему при такой цене в комплекте с Урусом не идет личный слуга. Автомобиль предоставлен представительством Lamborghini в России.