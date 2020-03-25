Land Rover Defender 110

Defender — это любовь и боль, кажется, каждого сотрудника Land Rover. Старый, неудобный, небезопасный и, по большому счету, никому не нужный автомобиль, с заменой которого опоздали лет на 20. И одновременно символ бренда, носитель его ДНК. И Джерри девять лет назад, и Ричард сейчас высказываются однозначно — Defender XXI века несет все ту же ДНК. Ну-ну. Где она, интересно, спряталась? В отсутствующей раме? В сменивших мосты двухрычажной подвеске спереди и многорычажке сзади? Или в 400-сильном бензиновом турбомоторе? Может, в мультяшном дизайне, напоминающем огромную Skoda Yeti?

Словом, собираясь в Намибию, я был настроен скептически. Наверняка это хорошая машина, вероятно, она даже добьется успеха на рынке, но зачем ее назвали Defender? Вот и коллеги, потрогавшие новый Land Rover осенью прошлого года на автосалоне во Франкфурте были однозначны — это никакой не Defender 2, а Discovery 5, каким он должен быть. Ужин в Виндхуке только поддержал мой настрой: вся местная экзотика оказалась подозрительно похожа по вкусу на привычную нам еду. Зебра — на говядину, саблерогая антилопа орикс — на конину, а крокодил — на курицу. Может, намибийцы просто подают доверчивым туристам привычную им еду, рассказывая сказки про ее экзотическое происхождение? Просто правильный нейминг. Почти как у англичан с Defender…

Любовь и боль

Defender построен на платформе D7x — усиленной «тележке» D7 от Discovery 5. Той самой, у которой алюминий применен везде, где только можно. Прощай, серьезный офф-роуд? К счастью, речь идет, скорее, об общей архитектуре. У Defender свои подрамники из стали, свои рычаги подвески (пусть и алюминиевые, но куда более толстые и прочные), свои увеличенные в размерах сайлент-блоки и шарниры и свой кузов — максимально жесткий кузов.