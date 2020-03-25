Land Rover Defender 110

Особенности нейминга
— Это не мы убили Defender, это клиенты убили его, — рубит с плеча директор по коммуникациям Land Rover Ричард Агнью. — Его все любили, но никто не хотел покупать. В последний год спрос ожил из-за различных спецверсий, но в предпоследний год мы продали около 11 000 машин. Из них меньше половины — частникам.
То же самое говорил в интервью с российскими журналистами главный дизайнер Land Rover Джерри Макговерн на Франкфуртском автосалоне в 2011 году. Один из коллег тогда задал Джерри простой вопрос: понравится ли концепт-кар Land Rover DC100 владельцам тогдашнего Defender? И всегда сдержанный, по-британски чопорный и аристократичный Макговерн взорвался. Ни до ни после я не видел Джерри таким. Говорил, что, дескать, ему все равно, что они подумают. Их слишком мало, и даже если они возненавидят новый Defender, который должен был вырасти из DC100, ему все равно. Он делал машину не для них, не прямую замену Defender, а реинкарнацию его духа.
Defender — это любовь и боль, кажется, каждого сотрудника Land Rover. Старый, неудобный, небезопасный и, по большому счету, никому не нужный автомобиль, с заменой которого опоздали лет на 20. И одновременно символ бренда, носитель его ДНК. И Джерри девять лет назад, и Ричард сейчас высказываются однозначно — Defender XXI века несет все ту же ДНК. Ну-ну. Где она, интересно, спряталась? В отсутствующей раме? В сменивших мосты двухрычажной подвеске спереди и многорычажке сзади? Или в 400-сильном бензиновом турбомоторе? Может, в мультяшном дизайне, напоминающем огромную Skoda Yeti?
Словом, собираясь в Намибию, я был настроен скептически. Наверняка это хорошая машина, вероятно, она даже добьется успеха на рынке, но зачем ее назвали Defender? Вот и коллеги, потрогавшие новый Land Rover осенью прошлого года на автосалоне во Франкфурте были однозначны — это никакой не Defender 2, а Discovery 5, каким он должен быть. Ужин в Виндхуке только поддержал мой настрой: вся местная экзотика оказалась подозрительно похожа по вкусу на привычную нам еду. Зебра — на говядину, саблерогая антилопа орикс — на конину, а крокодил — на курицу. Может, намибийцы просто подают доверчивым туристам привычную им еду, рассказывая сказки про ее экзотическое происхождение? Просто правильный нейминг. Почти как у англичан с Defender…
Любовь и боль
Defender построен на платформе D7x — усиленной «тележке» D7 от Discovery 5. Той самой, у которой алюминий применен везде, где только можно. Прощай, серьезный офф-роуд? К счастью, речь идет, скорее, об общей архитектуре. У Defender свои подрамники из стали, свои рычаги подвески (пусть и алюминиевые, но куда более толстые и прочные), свои увеличенные в размерах сайлент-блоки и шарниры и свой кузов — максимально жесткий кузов.
Главный инженер проекта Стюарт Фирт утверждает, что 95% деталей у машины оригинальные, а платформу D7x называет абсолютно новой. Даже электронная платформа у Defender своя, с возможностью удаленного обновления, как у Tesla. Остальные модели марки получат ее в ближайшем будущем, но пока именно Defender — самая продвинутая по софту модель в гамме. На создание машины в сумме ушло около 7 лет — больше, чем на любую другую.
— В 2013 году у меня спросили, хочу ли я возглавить процесс создания нового Defender. Естественно, я согласился! Это главный вызов в моей карьере, самая сложная и самая интересная работа в моей жизни — признается Стюарт.
Для него Defender — такая же любовь и боль, как и для остальных. Я никогда не видел, чтобы инженер с такой гордостью слушал положительные комментарии журналистов и с таким волнением — негативные. Defender — это не спаситель компании, при создании которого на кон было поставлено всё.
Вряд ли от успеха модели зависит и карьера Фирта. За плечами у Стюарта работа над Discovery 4 и Range Rover Sport обоих поколений, никто не сомневается в его профессионализме и опыте. Но Defender — это Defender. Его успех или провал все равно станет самым ярким моментом в карьере каждого, кто над ним работал.
В поисках себя
Особой машине — особый тест-драйв. Вместо привычной езды по тарированному бездорожью и идеальному асфальту — экспедиция в малонаселенную провинцию Кунене, что расположена на границе Намибии и Анголы. 800 километров за три дня, из которых на асфальт приходится меньше десятка. «Land Rover заработал себе имя в Африке, и мы решили начать историю нового Defender именно здесь» — поясняет такой выбор Ричард.
Журналистов отбирали, как будто в отряд космонавтов: водительские навыки, знания языка, стрессоустойчивость, умение работать в команде, — всего два человека от Австралии, один — от Испании, трое — от России. Понты?
Как оказалось, нет. Defender может поддерживать невероятно высокий темп движения, а руководитель экспедиции Дуглас Дэйл, кажется, верил в машины и в нас больше, чем того стоило. Сотня на разбитой грунтовке? 120 посреди пустыни? Езда на все деньги по напоминающей раллийный доп каменистой дороге? Легко! В какой-то момент нам стало не хватать 240 лошадиных сил дизельной «четверки» Ingenium 2.0, а мощность 400-сильной рядной «шестерки» уже перестала казаться избыточной.
Но главным ограничителем скорости было не состояние поверхности Земли под нами (далеко не всегда его даже формально можно было назвать дорогой) и тем более не машина, а навыки людей за рулем. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы поставить перед Defender нерешаемую задачу!
Энергоемкость подвески потрясающая, но этим может похвастать и Toyota Land Cruiser Prado, но у Defender еще и феерическая плавность хода. Ты буквально паришь над поверхностью! Порой кажется, что ты просто сидишь в домашнем кресле и смотришь фильм про Африку на широкоформатном экране — шумоизоляция потрясающая. По сути, все днище машины покрыто шумопоглощающим полимерным материалом. Не меньше впечатляет и курсовая устойчивость. На прямых участках руль можно было расслаблено держать одной рукой, что в пустыне, что на гравии.
Удар, еще удар
— Стоп! Немедленно стоп! — голос Даги звучал непривычно нервно. И ему было из-за чего нервничать: заднее левое колесо одного из Defender встало поперек дороги — разрушился рычаг подвески. Вот тебе и независимая схема. К этому моменту мы уже были настолько очарованы Defender, что собирались петь ему дифирамбы. И тут такое. Конечно, сломать можно все, что угодно. Особенно, когда стараешься это сделать.
Несмотря на суровый отбор, нашему испанскому коллеге явно не хватало навыков езды по бездорожью, да еще и на высокой скорости. Он постоянно подбирался слишком близко к впереди идущему автомобилю, ловил левыми колесами (все машины были с правым рулем) крупные камни, пропускал ступеньки и пару раз слишком жестко приземлялся после подлетов. За полчаса до разрушения рычага испанец пробил левое переднее колесо и замял диск, затем замял уже диск запасного колеса. И все же…
Здесь в Намибии нас окружает команда профессионалов с кучей запчастей и оборудования, а что будет с вами, если вы решите отправиться на своем новеньком «Дефе» в горный Дагестан, на полуостров Рыбачий или на северный Урал? Туда, где разрушенный рычаг — цена вашей жизни, ведь помощи ждать не откуда. К чести британцев, они не стали ничего от нас скрывать. Смотрите, задавайте вопросы, рассказывайте читателям об увиденном. На бедном Стюарте не было лица, а Ричард напряженно придумывал, что делать — хромому Defender предстояло пройти до базового лагеря, где его можно будет починить, еще порядка 500 километров.
Мы оставили пару инструкторов ремонтировать машину и отправились дальше. Чтобы через полтора часа столкнуться с проблемой посерьезнее. Из-за небывалых дождей, обрушившихся на всю Намибию впервые за десятилетие, пересохшая обычно река превратилась в мутный, грязный и весьма быстрый поток. Даги прошел реку сначала пешком, а потом трижды преодолел за рулем Defender, удостоверился, что каждый из нас готов повторить его опыт и на всякий случай уточнил по спутниковой связи ситуацию вниз по течению. Увы, в десятке километров в нашу реку впадала другая, уровень воды достигал двух метров, что делало ее непреодолимым препятствием.
Пришлось прокладывать новую дорогу по каменистому склону горы, у подножья которой текла река. Огромные камни размером с колесо, крутые спуски, скользкие подъемы, постоянный поиск более-менее проходимых мест, тупики, возвращения назад и стремительно катящееся к закату солнце. Порой нам приходилось руками разбрасывать камни, чтобы сделать их более-менее проходимыми. В этот момент интересный тест-драйв превратился в настоящую экстремальную экспедицию. Конечно, мы пару раз цепляли грунт бамперами, но смогли избежать серьезных повреждений.
Когда мы, наконец, справились с камнями и спустились к руслу реки, из зарослей на нас выскочили животные — самка жирафа с детенышем. Малыш быстро бросился на утек, а его мать долго бежала рядом с нашим Defender. Жирафиха исчезла в ночи столь же стремительно, как и появилась. Как будто дух Африки возблагодарил нас за все усилия.
Каково же было наше удивление, когда среди добравшихся машин был и «охромевший» Defender! Оказалось, что ребята отрезали кусок от домкрата-хайджека и использовали его вместо рычага. Колесо все равно гуляло, но в куда меньших пределах. ШРУСу все равно в какой плоскости качаться, а шина не перегревалась, так как скорость была недостаточно высокой. Более того, ребята догнали нас еще на переправе и всю дорогу боролись с камнями и рельефом на равных с остальными. Мы просто не заметили разницы между сломанным Defender и исправным! Уже потом, просматривая видео, я обнаружил, что у одной из машин колесо действительно стояло чуть кривовато. Так что смело отправляйтесь к аулу Гуниб, на мыс Немецкий или к перевалу Дятлова. Главное, не забудьте с собой хороший хайджек и болторез.
Driver’s car
Окончательно Defender покорил нас на закрученной каменистой грунтовке. Трехмерная, с нанизанными один на другой поворотами, она так и просила устроить по ней ралли. Тот случай, когда дорогу интересно не то что проехать, а хотя бы просто прописать. Казалось бы, что тут делать внедорожнику, который создан для рок-кроулинга и преодоления трехметровых бродов? Но Defender больше не внедорожник, он настоящий вседорожник.
Стюарт и его команда ставили перед собой задачу сделать машину, которая будет хороша везде. Как бы удивительно это ни звучало, но новый «Деф» способен подарить массу удовольствия от быстрой езды. Он управляется не как внедорожник, и даже не как кроссовер. Больше всего на закрученной дороге он напоминает Subaru Outback — легковую машину с большим клиренсом и непробиваемой подвеской.
Он легко набирает скорость, легко ее теряет, легко меняет направление движения. Land Rover ни на секунду не задумывается и почти не кренится. Тебе не нужно закладывать время на паузу между твоими командами и его реакциями — он делает все мгновенно. Ты просто едешь все быстрее и быстрее, а потом понимаешь, что его предел — это ты. И была бы у тебя в ушах стенограмма, Defender бы легко поехал еще быстрее.
На все случаи жизни
В многоборцы идут атлеты, которые одинаково плохи во всех дисциплинах. В этой шутке, увы, есть только доля шутки. В каждой отдельной дисциплине многоборец всегда уступит специализирующемуся только на ней спортсмену. Defender же удивительным образом удается быть среди лучших везде. У него есть ответ на любой ваш вопрос. На бездорожье с ним по-прежнему могут сравниться лишь G-Wagen, Wrangler и Jimny, но Land Rover куда лучше двух последних на асфальте.
Он заметно дешевле Mercedes-Benz и лучше подойдет на роль семейной машины — «Деф» может быть пяти-, шести- и семиместным, в салоне масса тайничков, а USB-портов больше, чем рук у пассажиров. Он комфортен на любой дороге, а в светофорных гонках может обставить большую часть хот-хэтчей. И, знаете, он больше не напоминает мне Skoda Yeti. Как впрочем, по-прежнему не напоминает мне старый Defender. Критики правы: новый Defender — это вовсе не Defender. Это гораздо больше.
Подробные технические характеристики Land Rover Defender 110
|D240
|P400
|Тип двигателя
|дизель L4 турбо
|бензиновый L6 турбо
|Рабочий объем, см³
|1999
|2996
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|240/4000
|400/5500
|Макс. момент, Нм/об/мин
|430/1400
|550/2000–5000
|Тип привода
|полный
|полный
|Коробка передач
|автоматическая, 8-ступенчатая
|автоматическая, 8-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пневматическая, двухрычажная
|пневматическая, двухрычажная
|Задняя подвеска
|пневматическая, многорычажная
|пневматическая, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4758х1996х1967
|4758х1996х1967
|Колесная база, мм
|3022
|3022
|Снаряженная масса, кг
|2323
|2361
|Объем багажника, л
|857–1946
|857–1946
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,1
|6,1
|Макс. скорость, км/ч
|189
|191
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|8,9
|11,2
|Объем топливного бака, л
|85
|90