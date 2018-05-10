Внеклассное чтение

По вражеским кроссоверам Lexus бьет разнокалиберной картечью. Что-что, платформа от «Тойоты», говорите? Простенький полный привод и обыденная управляемость? Плевать! NX изо всех сил пытается обратить на себя внимание агрессивной внешностью и ценой, дешевле немцев, англичан и шведов. Пока на подходе очередной потенциальный хит в виде компактного паркетника UX, пяти- и семиместный RX лидирует в чартах продаж премиальных SUV в США, а в России эта модель и вовсе самый продаваемый премиум-автомобиль. NX, он же кровный брат «Тойоты» RAV4, и у нас, и в Штатах почти столь же успешен, однако это вовсе не значит, что японцам было нечем заняться во время рестайлинга.

Либо это случайность, либо в «Лексусе» разработали самый хитрый план со времен Перл-Харбора. Все потому, что NХ, можно сказать, существует вне класса и попадает аккурат между компактными и среднеразмерными кроссоверами: он крупнее, чем BMW X1 и Audi Q3, но меньше, чем X3 и Q5.

Вот и по цене NX тоже где-то посередине, а значит в одном случае можно немного добавить и отхватить кусок побольше, а во втором — сэкономить, слегка потеряв в размерах. И похоже, двойная игра работает: у нас NX продается лучше, чем кто бы то ни был из двух смежных сегментов.

Внешность вообще не изменилась?

А вот и нет! Кажется, еще лет десять — и у «Лексусов» спереди останется одна сплошная черная клякса огромной решетки радиатора. Хотя в этот раз ее лишь «порубили» на более мелкие сегменты, приклеев снизу хромированную губу.

У фар прежняя форма, но новая начинка. Теперь даже у самых дешевых «Эн-иксов» полностью диодное освещение с единственной линзой на фару, а в дорогих версиях линз в три раза больше. Сзади — растянутые фонари да чуть измененный бампер.

Вот и все! Ах да, по-прежнему имеется пакет F-Sport с более агрессивным выражением лица, но отныне он доступен для одной единственной версии NX 300, которая раньше называлась NX 200t.

Что нового в интерьере?

Если говорить об отличной обзорности, качественном пластике, приятных кнопках и нежной коже, то здесь без изменений. Теперь у базовых версий 8-дюймовый дисплей на центральной консоли вместо 7-дюймового, а у дорогих диагональ размером в 10 дюймов. Фирменный тачпад мультимедийной системы тоже стал больше, но пользоваться им все так же неудобно, а интерфейсов Apple CarPlay/Android Auto мы так и не дождались.

В подлокотнике — увеличенная ниша для беспроводной зарядки, однако небольшой смартфон держится на ее маленьком прорезиненном участке плоховато. Зато блок климата сменил обычные клавиши на удобные качающиеся тумблеры, а NX в целом лучше подготовлен к зиме: доступен подогрев задних сидений и полноценный обогрев лобового стекла. Руль, как и раньше, хочется выдвинуть поближе к себе, простым комплектациям очень не хватает регулировки поясничного подпора. Тем не менее, если не брать в расчет электронику, по добротности исполнения этот интерьер не уступает европейским конкурентам.

Как изменилось «железо»?

Почти никак. Самый востребованный 150-сильный NX 200 едет, как и раньше, с динамикой «Приоры», но теперь дополнился комплексом систем активной безопасности. Правда, когда разгон до сотни длится 12 с лишним секунд, я и сам в состоянии распознавать дорожные знаки, следить за разметкой и собственной усталостью.

Адаптивный круиз и система автоторможения — штуки, конечно, нужные, но очень уж хочется пожертовать ими и вялой парочкой атмосферника и вариатора в пользу NX 300 с турбомотором мощностью 238 сил и здорово настроенным шестиступенчатым «автоматом». Здесь с динамикой точно никаких проблем. В Россию продолжат поставлять и гибрид NX 300h, но на него приходится лишь 5% спроса.

Говорят, инженеры доработали подвеску для уменьшения вибраций, но какую версию не возьми, NX по-прежнему трясет. Люки, стыки, впадины отрабатываются грубо. Вместо того, чтобы добавить немного комфорта, японцы зачем-то зажали… стабилизаторы.

Если соплатформенный RAV4 делают в Санкт-Петербурге, то NX — в японском городе Миявака

Обновленный NX меньше кренится, что, конечно, важно, особенно для «чертовски быстрой» 150-сильной версии, но дети здесь просто растеряют на кочках все свои игрушки. Спасибо хоть, что внутри теперь стало тише.

И что, будут брать?

Уже берут. Ведь это самый доступный способ заполучить кроссовер Lexus и просто машина, которая уже не BMW X1, но почти Audi Q3. \m

Lexus NX Нравится Яркая внешность и добротный интерьер He нравится Жесткая подвеска, вялая динамика версии NX 200 Вердикт Хорошее предложение, если вокруг вас преимущественно ровные дороги 1987 см3, R4, 150 л.с., 189 Нм Вариатор 7,3 л/100 км, 0-100 км/ч 12,3 с, 180 км/ч 1705-1810 кг

Подробные характеристики тестируемых автомобилей

Lexus NX 200/NX 200 AWD Lexus NX 300 Тип двигателя Бензиновый, R4 Бензиновый, R4 с турбонаддувом Рабочий объем, см3 1987 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6100 238/4800-5600 Макс. момент, Нм/об/мин 189/3800 350/1650-4000 Тип привода передний/полный полный Коробка передач вариатор автоматическая, шестиступенчатая Передняя подвеска пружинная, McPherson пружинная, McPherson Задняя подвеска пружинная, многорычажная пружинная, многорычажная Габариты (ДхШхВ), мм 4640х1845х1645 4640х1845х1645 Колесная база, мм 2660 2660 Дорожный просвет, мм 185 190 Снаряженная масса, кг 1705-1810 1810-1935 Разгон 0-100 км/ч, с 12,3 7,1 Макс. скорость, км/ч 180 200 Расход топлива (комб.), л/100 км 7,1/7,3 8,8 Цена, руб. от 2 257 000/от 2 525 000 от 2 659 000

Иллюстрации: Lexus