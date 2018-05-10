Внеклассное чтение

По вражеским кроссоверам Lexus бьет разнокалиберной картечью. Что-что, платформа от «Тойоты», говорите? Простенький полный привод и обыденная управляемость? Плевать! NX изо всех сил пытается обратить на себя внимание агрессивной внешностью и ценой, дешевле немцев, англичан и шведов. Пока на подходе очередной потенциальный хит в виде компактного паркетника UX, пяти- и семиместный RX лидирует в чартах продаж премиальных SUV в США, а в России эта модель и вовсе самый продаваемый премиум-автомобиль. NX, он же кровный брат «Тойоты» RAV4, и у нас, и в Штатах почти столь же успешен, однако это вовсе не значит, что японцам было нечем заняться во время рестайлинга.
Либо это случайность, либо в «Лексусе» разработали самый хитрый план со времен Перл-Харбора. Все потому, что NХ, можно сказать, существует вне класса и попадает аккурат между компактными и среднеразмерными кроссоверами: он крупнее, чем BMW X1 и Audi Q3, но меньше, чем X3 и Q5.
Вот и по цене NX тоже где-то посередине, а значит в одном случае можно немного добавить и отхватить кусок побольше, а во втором — сэкономить, слегка потеряв в размерах. И похоже, двойная игра работает: у нас NX продается лучше, чем кто бы то ни был из двух смежных сегментов.
Внешность вообще не изменилась?
А вот и нет! Кажется, еще лет десять — и у «Лексусов» спереди останется одна сплошная черная клякса огромной решетки радиатора. Хотя в этот раз ее лишь «порубили» на более мелкие сегменты, приклеев снизу хромированную губу.
У фар прежняя форма, но новая начинка. Теперь даже у самых дешевых «Эн-иксов» полностью диодное освещение с единственной линзой на фару, а в дорогих версиях линз в три раза больше. Сзади — растянутые фонари да чуть измененный бампер.
Вот и все! Ах да, по-прежнему имеется пакет F-Sport с более агрессивным выражением лица, но отныне он доступен для одной единственной версии NX 300, которая раньше называлась NX 200t.
Что нового в интерьере?
Если говорить об отличной обзорности, качественном пластике, приятных кнопках и нежной коже, то здесь без изменений. Теперь у базовых версий 8-дюймовый дисплей на центральной консоли вместо 7-дюймового, а у дорогих диагональ размером в 10 дюймов. Фирменный тачпад мультимедийной системы тоже стал больше, но пользоваться им все так же неудобно, а интерфейсов Apple CarPlay/Android Auto мы так и не дождались.
В подлокотнике — увеличенная ниша для беспроводной зарядки, однако небольшой смартфон держится на ее маленьком прорезиненном участке плоховато. Зато блок климата сменил обычные клавиши на удобные качающиеся тумблеры, а NX в целом лучше подготовлен к зиме: доступен подогрев задних сидений и полноценный обогрев лобового стекла. Руль, как и раньше, хочется выдвинуть поближе к себе, простым комплектациям очень не хватает регулировки поясничного подпора. Тем не менее, если не брать в расчет электронику, по добротности исполнения этот интерьер не уступает европейским конкурентам.
Как изменилось «железо»?
Почти никак. Самый востребованный 150-сильный NX 200 едет, как и раньше, с динамикой «Приоры», но теперь дополнился комплексом систем активной безопасности. Правда, когда разгон до сотни длится 12 с лишним секунд, я и сам в состоянии распознавать дорожные знаки, следить за разметкой и собственной усталостью.
Адаптивный круиз и система автоторможения — штуки, конечно, нужные, но очень уж хочется пожертовать ими и вялой парочкой атмосферника и вариатора в пользу NX 300 с турбомотором мощностью 238 сил и здорово настроенным шестиступенчатым «автоматом». Здесь с динамикой точно никаких проблем. В Россию продолжат поставлять и гибрид NX 300h, но на него приходится лишь 5% спроса.
Говорят, инженеры доработали подвеску для уменьшения вибраций, но какую версию не возьми, NX по-прежнему трясет. Люки, стыки, впадины отрабатываются грубо. Вместо того, чтобы добавить немного комфорта, японцы зачем-то зажали… стабилизаторы.
Обновленный NX меньше кренится, что, конечно, важно, особенно для «чертовски быстрой» 150-сильной версии, но дети здесь просто растеряют на кочках все свои игрушки. Спасибо хоть, что внутри теперь стало тише.
И что, будут брать?
Уже берут. Ведь это самый доступный способ заполучить кроссовер Lexus и просто машина, которая уже не BMW X1, но почти Audi Q3. \m
Подробные характеристики тестируемых автомобилей
|Lexus NX 200/NX 200 AWD
|Lexus NX 300
|Тип двигателя
|Бензиновый, R4
|Бензиновый, R4 с турбонаддувом
|Рабочий объем, см3
|1987
|1998
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|150/6100
|238/4800-5600
|Макс. момент, Нм/об/мин
|189/3800
|350/1650-4000
|Тип привода
|передний/полный
|полный
|Коробка передач
|вариатор
|автоматическая, шестиступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4640х1845х1645
|4640х1845х1645
|Колесная база, мм
|2660
|2660
|Дорожный просвет, мм
|185
|190
|Снаряженная масса, кг
|1705-1810
|1810-1935
|Разгон 0-100 км/ч, с
|12,3
|7,1
|Макс. скорость, км/ч
|180
|200
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,1/7,3
|8,8
|Цена, руб.
|от 2 257 000/от 2 525 000
|от 2 659 000