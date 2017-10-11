Новая BMW M550i против старой BMW M5: кто же круче?

«BMW сама вбила последний гвоздь в крышку гроба под названием BMW M5 F10, выпустив вот это — полноприводный седан BMW M550i xDrive нового поколения. Это не «настоящая эмка», а всего лишь модификация из промежуточного семейства M Performance, но этот всего лишь подогретый седан уделал «эм-пятую» по всем параметрам.

Такими словами наш главред полгода назад начал тест-драйв BMW M550i xDrive. Ставить под вопрос авторитет начальства и сомневаться в его вердикте – дело рискованное, но рассудительностью и развитым инстинктом самосохранения я никогда не отличался. Просто… Ну не может такого быть, чтобы хоть трижды быстрая, полноприводная, оспортивленная, но все же гражданская «пятерка», вдруг оказалась круче чистокровного M-кара, который можно было купить вот буквально вчера!

Осознав, что нормально спать без ответа на этот вопрос не выйдет, я взял два седана и двинул с ними на Moscow Raceway.