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10:15

Машина Бонда за 26 млн

Видео: самый редкий и дорогой Aston Martin в России — почему он столько стоит?

С кино Aston Martin по-настоящему повезло — по книге Джеймс Бонд мог легко выбрать Jaguar, но остановился на менее выпендрежном Aston Martin DB серого цвета. С этого момента купе из Гайдона вечно связывали с образом британского спецагента 007, но наш сегодняшний герой, Aston Martin Vanquish S Ultimate, не так прост, чтобы говорить о нем только клише. Это лимитированная, полностью карбоновая машина за 26 млн рублей с множеством необычных деталей, которые застанут вас врасплох. Вы с трудом найдете здесь ручник и место, куда вставляется ключ, удивитесь стрелкам на панели приборов, квадратному рулю и звуку атмосферного 600-сильного мотора. О всех этих необычных деталях мы и расскажем в нашем новом видео. Автомобиль предоставлен компанией Авилон — официальным дилером Aston Martin в России.

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