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Взяли Mazda CX-30 на длительный тест. Начинаем!

Первые впечатления о новом кроссовере Mazda: дизайн, интерьер, езда
Всего-то год назад в нашей рубрике длительных тестов побывал хэтчбек Mazda3. Настоящая выставка достижений марки из Хиросимы: собственные платформа, моторы и коробка передач, новая мультимедийная система (точно такая же просто жизненно необходима всем остальным моделям компании прямо сейчас), проекционный дисплей в базовой комплектации и все электронные ассистенты, которые только можно вообразить. При этом всё это ещё и очень неплохо работало вместе и приятно ехало.
© Вячеслав Крылов
Ефим Репин

Звучало заманчиво, но была у «матрешки» одна проблема: машинка гольф-класса со скромным дорожным просветом стоила, как кроссовер. Вот если бы было всё то же самое, «но с перламутровыми пуговицами». В смысле в виде вседорожника. И вот пожалуйста, Mazda выпустила и такой автомобиль — CX-30. И пока кроссовер осваивается в нашем виртуальном гараже, мы попробуем разобраться, то ли это о чем мы мечтали и чего хотели год назад? Или все-таки нет?

Mazda CX-30 — это, по сути, та же «трешка». Модели построены на одной платформе, но их габариты различаются. И кроссовер неожиданно получился даже компактнее хэтчбека: длина вседорожника составляет 4395 миллиметров (на 65 миллиметров меньше Mazda3), а размер его колесной базы достигает 2655 миллиметров (на 30 миллиметров меньше). Если сравнивать новинку с его старшим братом — CX-5, то «тридцатка» проигрывает ему 15,5 сантиметра в длине и 45 миллиметров в колесной базе.

Столько проехал Mazda CX-30 за две недели теста

Для СХ-30 предлагается только одна силовая установка: двухлитровый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатый автомат. Но зато можно выбрать автомобиль как с передним, так и с полным приводом. Нам достался последний вариант в топовой комплектации и с полным набором опций.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В остальном Mazda3 и CX-30 ничем не отличаются. Такой же крошечный багажник (295 литров) и «обнимающий» интерьер. Салон тут классный: качественный пластик, зашитая в черно-коричневую кожу передняя панель с настоящей прострочкой, удобные плотные сиденья, «вкусно» клацающие кнопочки-крутилочки (в особенности клавиша Sport, которая делает классный «клик»), отличная эргономика и ни капли вычурности или «понтов». Почти что премиум, однако!

В общем, первое впечатление — очень приятное, тут действительно классно находиться. Но со временем вылезают нюансы, которые расстраивают.

Например, двери не прикрывают пороги, а в первый же вечер выяснится, что весь салон у вас остается в темноте — тут вообще нет никакой атмосферной подсветки. Ни полка под смартфон, ни подстаканники, ни пространство для ног не подсвечиваются. Подсветки нет даже в бардачке! И это размывает то самое «премиальное» ощущение.

Кроме того, в перчаточном ящике нет мягкой подложки, но зато она есть в центральном подлокотнике. Беспроводной зарядки для смартфона нет даже в самом нафаршированном автомобиле, а на центральной консоли остался один единственный USB-разъем.

Сзади всё ещё грустнее. Тут тесновато («сам за собой» я усаживаюсь, почти касаясь коленями спинки переднего кресла), нет подогрева дивана ни для одной из комплектаций, нет USB-портов и лючка для длинномеров. Из всех «удовольствий» тут только один (!) кармашек на спинке пассажирского кресла и подлокотник с подстаканниками. Хорошо хоть появились дефлекторы системы вентиляции — на «трешке» их не было.

Багажник выглядит опрятно (стенки обшиты ворсом), но до звания самого практичного ему далеко. Тут нет ни крючков для пакетов, ни резинок для фиксации бутылок с омывайкой, задние сиденья сложить из самого отсека нельзя, а в боковые ниши вряд ли поместится что-то крупнее упаковки одноразовых перчаток или пары тряпок.

Такой расход бензина АИ-95 на 100 км пути показал Mazda CX-30 за две недели теста

В общем, создается ощущение, что автомобиль делали исключительно для водителя и переднего пассажира. Спереди — всё по максимуму, а сзади — словно по остаточному принципу, типа «и так сойдет».

Но чему Mazda действительно всегда уделяла внимание, так это тому, как автомобиль едет. Усилие на руле подобрано отлично, нет вопросов к обратной связи, слаженности работы силовой установки или отклику на нажатие педали газа.

Но огонька в характере кроссовера нет: полноприводный СХ-30 набирает «сотню» за 10,3 секунды, а чтобы получить хоть какое-то ощущение динамики, мотор нужно крутить. Или же ездить с постоянно включенным спортивным режимом, но с ним автомобиль становится слишком уж резким — долго так не проехать, устанешь.

На «восемнадцатых» колесах Mazda CX-30 замечает многовато мелочевки: вибрации не дают водителю сидеть за рулем спокойно — его постоянно слегка потряхивает. Крупные поперечные неровности и острые стыки кроссовер проходит слишком уж громко, хотя откровенно дискомфортным его тоже назвать нельзя — запас энергоемкости неплохой.

В общем, первые впечатления от Mazda CX-30 смешанные. Стильная, но довольно спокойная, внешность, шикарный, но не без странных мелких недоработок, интерьер, приятные ездовые повадки, но без огонька.

Однако наш длительный тест кроссовера продолжается. В следующей части мы выясним, поменяется ли мнение об автомобиле с течением времени, а также подсчитаем стоимость владения, приценимся к разным комплектациям и сравним «тридцатку» с конкурентами.

Подробные технические характеристики

Mazda CX-30 AWD
Тип двигателябензиновый R4
Рабочий объем, см³1 998
Макс. мощность, л.с. /об/мин150/6000
Макс. момент, Нм/об/мин213/4000
Тип приводаполный
Коробка передачавтоматическая, 6-ступенчатая
Передняя подвескапружинная, многорычажная
Задняя подвескапружинная, полузависимая
Габариты (ДхШхВ), мм4395х1795х1540
Колесная база, мм2655
Снаряженная масса, кг1430
Объем багажника, л295
Разгон 0–100 км/ч, с10,3
Макс. скорость, км/ч196
Расход топлива (комб.), л/100 км7
Объем топливного бака, л48
Цена, руб.от 2 059 000