Взяли Mazda CX-30 на длительный тест. Начинаем!Первые впечатления о новом кроссовере Mazda: дизайн, интерьер, езда
Звучало заманчиво, но была у «матрешки» одна проблема: машинка гольф-класса со скромным дорожным просветом стоила, как кроссовер. Вот если бы было всё то же самое, «но с перламутровыми пуговицами». В смысле в виде вседорожника. И вот пожалуйста, Mazda выпустила и такой автомобиль — CX-30. И пока кроссовер осваивается в нашем виртуальном гараже, мы попробуем разобраться, то ли это о чем мы мечтали и чего хотели год назад? Или все-таки нет?
Mazda CX-30 — это, по сути, та же «трешка». Модели построены на одной платформе, но их габариты различаются. И кроссовер неожиданно получился даже компактнее хэтчбека: длина вседорожника составляет 4395 миллиметров (на 65 миллиметров меньше Mazda3), а размер его колесной базы достигает 2655 миллиметров (на 30 миллиметров меньше). Если сравнивать новинку с его старшим братом — CX-5, то «тридцатка» проигрывает ему 15,5 сантиметра в длине и 45 миллиметров в колесной базе.
Для СХ-30 предлагается только одна силовая установка: двухлитровый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатый автомат. Но зато можно выбрать автомобиль как с передним, так и с полным приводом. Нам достался последний вариант в топовой комплектации и с полным набором опций.
я выбрал вместо рекламы.
В остальном Mazda3 и CX-30 ничем не отличаются. Такой же крошечный багажник (295 литров) и «обнимающий» интерьер. Салон тут классный: качественный пластик, зашитая в черно-коричневую кожу передняя панель с настоящей прострочкой, удобные плотные сиденья, «вкусно» клацающие кнопочки-крутилочки (в особенности клавиша Sport, которая делает классный «клик»), отличная эргономика и ни капли вычурности или «понтов». Почти что премиум, однако!
В общем, первое впечатление — очень приятное, тут действительно классно находиться. Но со временем вылезают нюансы, которые расстраивают.
Например, двери не прикрывают пороги, а в первый же вечер выяснится, что весь салон у вас остается в темноте — тут вообще нет никакой атмосферной подсветки. Ни полка под смартфон, ни подстаканники, ни пространство для ног не подсвечиваются. Подсветки нет даже в бардачке! И это размывает то самое «премиальное» ощущение.
Кроме того, в перчаточном ящике нет мягкой подложки, но зато она есть в центральном подлокотнике. Беспроводной зарядки для смартфона нет даже в самом нафаршированном автомобиле, а на центральной консоли остался один единственный USB-разъем.
Сзади всё ещё грустнее. Тут тесновато («сам за собой» я усаживаюсь, почти касаясь коленями спинки переднего кресла), нет подогрева дивана ни для одной из комплектаций, нет USB-портов и лючка для длинномеров. Из всех «удовольствий» тут только один (!) кармашек на спинке пассажирского кресла и подлокотник с подстаканниками. Хорошо хоть появились дефлекторы системы вентиляции — на «трешке» их не было.
Багажник выглядит опрятно (стенки обшиты ворсом), но до звания самого практичного ему далеко. Тут нет ни крючков для пакетов, ни резинок для фиксации бутылок с омывайкой, задние сиденья сложить из самого отсека нельзя, а в боковые ниши вряд ли поместится что-то крупнее упаковки одноразовых перчаток или пары тряпок.
В общем, создается ощущение, что автомобиль делали исключительно для водителя и переднего пассажира. Спереди — всё по максимуму, а сзади — словно по остаточному принципу, типа «и так сойдет».
Но чему Mazda действительно всегда уделяла внимание, так это тому, как автомобиль едет. Усилие на руле подобрано отлично, нет вопросов к обратной связи, слаженности работы силовой установки или отклику на нажатие педали газа.
Но огонька в характере кроссовера нет: полноприводный СХ-30 набирает «сотню» за 10,3 секунды, а чтобы получить хоть какое-то ощущение динамики, мотор нужно крутить. Или же ездить с постоянно включенным спортивным режимом, но с ним автомобиль становится слишком уж резким — долго так не проехать, устанешь.
На «восемнадцатых» колесах Mazda CX-30 замечает многовато мелочевки: вибрации не дают водителю сидеть за рулем спокойно — его постоянно слегка потряхивает. Крупные поперечные неровности и острые стыки кроссовер проходит слишком уж громко, хотя откровенно дискомфортным его тоже назвать нельзя — запас энергоемкости неплохой.
В общем, первые впечатления от Mazda CX-30 смешанные. Стильная, но довольно спокойная, внешность, шикарный, но не без странных мелких недоработок, интерьер, приятные ездовые повадки, но без огонька.
Однако наш длительный тест кроссовера продолжается. В следующей части мы выясним, поменяется ли мнение об автомобиле с течением времени, а также подсчитаем стоимость владения, приценимся к разным комплектациям и сравним «тридцатку» с конкурентами.
Подробные технические характеристики
|Mazda CX-30 AWD
|Тип двигателя
|бензиновый R4
|Рабочий объем, см³
|1 998
|Макс. мощность, л.с. /об/мин
|150/6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|213/4000
|Тип привода
|полный
|Коробка передач
|автоматическая, 6-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|Задняя подвеска
|пружинная, полузависимая
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4395х1795х1540
|Колесная база, мм
|2655
|Снаряженная масса, кг
|1430
|Объем багажника, л
|295
|Разгон 0–100 км/ч, с
|10,3
|Макс. скорость, км/ч
|196
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7
|Объем топливного бака, л
|48
|Цена, руб.
|от 2 059 000