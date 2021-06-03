Первые впечатления о новом кроссовере Mazda: дизайн, интерьер, езда

В остальном Mazda3 и CX-30 ничем не отличаются. Такой же крошечный багажник (295 литров) и «обнимающий» интерьер. Салон тут классный: качественный пластик, зашитая в черно-коричневую кожу передняя панель с настоящей прострочкой, удобные плотные сиденья, «вкусно» клацающие кнопочки-крутилочки (в особенности клавиша Sport, которая делает классный «клик»), отличная эргономика и ни капли вычурности или «понтов». Почти что премиум, однако!

В общем, первое впечатление — очень приятное, тут действительно классно находиться. Но со временем вылезают нюансы, которые расстраивают.