Пять кругов за рулем нового родстера Mazda MX-5

Правда, мы будем не первыми, кто поездил на новом «эм-иксе»: за несколько месяцев до нашей поездки Mazda доставила в Европу несколько предсерийных прототипов из Японии и позвала на покатушки ограниченный набор изданий со всего мира. «Мотора» в их числе не было.

Поэтому мы не присутствовали на официальной презентации, не общались с экспертами и не обсуждали с дизайнерами вопросы женской красоты. И по той же причине с технической частью пришлось знакомиться «по фотографиям» — то есть, по пресс-релизам. И первое, что стало ясно, — новый MX-5 действительно новый. Без оговорок.

Архитектурно он схож с предшественником, но общих деталей у двух поколений примерно ноль. Шасси – новое, с укороченной на 15 миллиметров колесной базой. Кузов – жестче, за счет применения новых высокопрочных сталей, и легче почти на 100 килограммов благодаря еще более широкому использованию алюминия. Из него теперь изготовлены не только капот, крышка багажника и некоторые элементы подвески, но и крылья, поворотные кулаки в передней подвеске, элементы пола и дополнительные усилители кузова и днища.