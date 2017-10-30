Мы поездили на Mercedes-Benz X-Class, которому очень хочется славы

Думаете, это пустые придирки к утилитарному грузовику, чья главная задача – возить много всякой фигни и не ломаться? Это как посмотреть. Никто же не тянет за язык мерседесовцев, называющих принципиального конкурента – VW Amarok – «почти» премиумом, и загоняющих собственную машину в этот класс целиком. А какой же премиум без того, что на маркетинговом языке называется идентичностью бренда? Вот Volkswagen – он целиком Volkswagen.

А в этом Mercedes-Benz даже буквы S и N, кажется, не свои, а от Nissan.

Вот еще пример: регулировка руля по вылету. У «Амарока» она есть, а тут – нет. Людям среднего роста, сантиметров до 180, будет нормально, а дальше неминуемо начнутся проблемы. Но черт с ней, с посадкой, да и с салоном вообще. У нас же тут продукт реинжиниринга, помните?