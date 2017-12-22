Пора вскрывать кубышку

Владельцам купе Mercedes-Benz S-класса я не сочувствую – роскошная двухдверка появилась почти три года назад, и в конце 2017-го как раз пришла пора менять ее на машину посвежее. А вот чем провинились покупатели кабриолетов, которые получили свои машины в лучшем случае в конце 2016-го, – я не очень понимаю. Впрочем, моих сопереживаний они все равно не дождутся.

Почему? Ну, я готов посочувствовать тем, кто потерял кошелек с новогодней премией, или горемыкам, вляпавшимся в долларовую ипотеку. А вот за мужчин и женщин, которые покупают себе самые роскошные «Мерседесы» на ежегодный бонус, я как-то не очень переживаю – справятся. Пойдут и закажут новые – тем более, что сделать это определенно стоит.

Прямо вот стоит?

Ну да. Первая причина разморозить пару счетов и отправиться к дилеру Mercedes-Benz – это чумовая внешность обновленных двухдверок. У купе и кабриолетов S-класса теперь новое оформление «морды» и красивейшие фонари с 66 органическими светодиодами. А у AMG-версий – еще и зубастая решетка радиатора Panamericana (в стиле AMG GT R), с крупными вертикальными полосками. Вроде бы пара штрихов, но смотрятся обновленные двухдверки намного актуальнее предшественников.

Это был сложный выбор... Но мы в итоге поездили на всех!

Вторая причина – обновленный салон. Да, некоторые детали мы уже видели на рестайлинговом седане S-класса: это и пара 12,3-дюймовых дисплеев, скрытых под общим стеклом (как на E-классе), и новые рули с сенсорными панелями для управления мультимедийной системой и бортовым компьютером. На них переехали даже кнопки управления круиз-контролем – как говорят в «Мерседесе», по запросу американцев. И это правильное решение – пользоваться ими намного удобнее, чем вслепую орудовать одним из трех подрулевых переключателей, растущих с одной и той же стороны.

Только представьте – слева от руля теперь всего два рычажка: на одном по-прежнему поворотники, свет и управление дворниками, а на втором – регулировка руля и его обогрев. Маленькая, но революция!

Попутно до самой свежей версии обновилась мультимедийная система, которая научилась распознавать нативные голосовые команды, а еще тут появилась непонятная штука под названием Energizing, которая вроде бы умеет улучшать настроение водителя, включая подходящую музыку и программу массажа повеселее. Или наоборот – успокаивает расслабляющими запахами (их теперь аж шесть разных), тягучими мелодиями, мягкой подсветкой салона и подогревом руля и сидений, хотя во время движения это видится не слишком удачной идеей.

Наконец, до купе и кабрика S-класса добралась и самая актуальная версия полуавтопилота – с функцией активного удержания полосы и автоматических перестроений. Еще здесь появилась беспроводная зарядка и продвинутая навигация с жестким диском, а любимый смартфон теперь может быть цифровым ключом от машины, а также оповестит вас в случае, если автомобиль зацепят на паркове.

А по технике?

Если по электронике двухдверные версии S-класса подтянулись к флагманскому седану, то с железками все странно. Например, новая линейка рядных бензиновых «шестерок» до купе и кабриолета так и не добралась, поэтому базовая версия S 450 Coupe (кабриолет сразу стартует с S 560) оснащается прежним трехлитровым V6, который форсировали до 367 лошадиных сил.

Зато все восьмицилиндровые моторы – новые. На смену 4,7-литровой «восьмерке» наконец-то пришел четырехлитровый битурбо V8 с функцией отключения половины цилиндров (на всех кабриолетах она отключена – чтобы водитель не слышал изменения звука мотора). На S 560 он выдает 469 лошадиных сил и 700 Нм, а на AMG S 63 – 612 лошадиных сил и аж 900 Нм крутящего момента. Коробки передач – девятиступенчатые «автоматы» 9G-TRONIC (на AMG S 63 гидротрансоформатор в этой коробке по традиции заменен многодисковым сцеплением), и только на AMG S 65 используется старая добрая семиступенчатая автоматическая трансмиссия, способная переварить чудовищный момент могучего V12 с турбонаддувом. Его отдача, кстати, не изменилась – все те же 630 л.с. и 1000 Нм.

Имитация центральной гайки – особенность новой линейки колесных дисков для AMG-модификаций

И какая же версия круче?

Конечно же AMG S 65. Причем в версии без крыши. Много хрома? Да, но ему идет! Просто посмотрите на эти роскошные полированные диски и массивную «морду» – такой кабриолет явно стоит тех 250 тысяч евро, которые за него просят в Германии. Российских цен на открытые двухдверки пока нет (их стоит ждать ближе к весне), но стоимость 12-цилиндрового купе уже известна: от 17,8 миллиона рублей.

Поначалу обилие сияющих хромом деталей в S 65 напрягает. Но флагманская машина должна кричать о достатке своего владельца – и она это делает.

А еще звук: наконец-то 12-цилиндровые «Мерседесы» обрели свой голос! Глубокий, бархатистый и стопроцентно узнаваемый – такой не спутаешь ни с булькающим баритоном гражданской «восьмерки» S 560, ни с грохочущим басом AMG-мотора S 63. В недостатки Mercedes-AMG S 65 Cabriolet можно записать разве что излишнюю чувствительность к неровностям с острыми краями. Но это скорее проблема больших 20-дюймовых колес с низкопрофильными шинами, а не настроек подвески.

Mercedes- Benz S 560 Cabriolet – идеальная машина для прогулок без крыши. Не под МКАДу, конечно – а вот по улицам Санта-Барбары, например.

На другом полюсе от AMG S 65 – самый «доступный» кабрик S 560. В базе он идет с пружинной подвеской и пассивными амортизаторами, а мы поездили на версии с адаптивной «пневмой», и она оказалась фантастически плавной. Да, у такой машины есть и раскачка, и заметные крены, причем даже в самом «зажатом» режиме шасси, но разве не всепоглощающего комфорта мы ждем от сухопутной «яхты» длиной пять метров с хвостиком?

Необычный факт: праворульные купе и кабриолеты AMG S 63 бывают только с задним приводом. Представляете, как повезло британцам?!

А самый дерзкий — кабриолет с шильдиком AMG S 63. Новый мотор и коробка передач, новый полный привод на базе многодисковой муфты (как на E 63 S, но без «дрифт-режима») и сумасшедшие 3,5 секунды в разгоне до сотни. Еще раз, прописью: три целых и пять десятых секунды с нуля до ста километров в час. Три, мать их, с половиной секунды в машине, которая не умещается в среднестатистическом гараже, и которая весит как пара «Логанов»!

Да, на фоне S 560 такой кабрик едет жестковато, зато о-очень быстро и о-очень громко. AMG-шасси лучше контролирует массивный кузов, но передает тычки и удары от стыков и трещин в салон в весьма осязаемом виде — не спасают даже многокамерная пневма и адаптивные амортизаторы. При этом никакого «кабриолетного» зуда и вибраций — кузов у одного из самых быстрых кабриолетов на планете Земля получился очень жестким. А еще очень тихим – если поднять многослойную крышу, то уровень акустического комфорта окажется не хуже, чем у двухдверки с жесткой крышей.

C-класс? E? Не-а – это S 560.

Кстати, о купе!

Они тоже обновились, и в чем-то даже чуть сильнее, чем кабриолеты. Например, гидропружинная «подвеска с глазами» – со стереокамерой, которая сканирует дорогу и заранее меняет жесткость подвески перед проездом неровностей, – теперь работает на скоростях до 180 километров в час (было 130). Доступна такая штука только на закрытых двухдверках, а в комплекте с ней идет еще и система отклонения кузов внутрь поворота на угол до 2,65 градуса. На AMG S 65 Coupe умная подвеска идет в базе, но за доплату ее можно заказать и для версии S 560. Правда, только в комплекте с задним приводом.

И если совсем кратко, то все сказанное про кабриолеты актуально и для купейных версий S-класса. Мягче всех кажутся версии с обычной пневмоподвеской, гидропружинные машины и версии AMG едут ощутимо жестче, но впечатляют совершенно «плоским» прохождением поворотов, а закрытая версия AMG S 63 столь же впечатляюще быстра, хотя и лишает водителя частички аудиовизуальных впечатлений, доступных владельцу такой же машины с мягким верхом.

Впрочем, подвески, плавность хода и жесткость кузова волнуют только нас, автожурналистов. А для покупателей все будут решать цифры 7, 9, 12 и 17 – цены в миллионах рублей, которые попросят за купе S-класса в России уже этой зимой. Кабриолеты традиционно будут еще дороже, но точные цифры станут известны ближе к весне 2018 года. А пока вопрос: хорошего крипто-брокера не подскажете? А, нет – уже не надо. \m

Mercedes-AMG S 65 Cabriolet Нравится Абсолютная роскошь в каждой детали He нравится Ареал обитания ограничен побережьем Лазурного моря и Тихого океана Вердикт В России будут брать AMG S 63 и с жесткой крышей 5890 см³, V12 с двойным наддувом, 630 л.с., 1000 Нм 7-ступенчатая автоматическая 0-100 км/ч за 4,1 с, 300 км/ч с AMG Driver's package 2255 кг (c водителем)

Иллюстрации: Daimler