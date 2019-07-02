Тест-драйв: G-Class теперь с дизелем!

Для меня это первое знакомство с новой машиной. Но поверить в то, что новый «G-ваген» действительно новый, решительно невозможно: он не просто сохранил узнаваемость, он буквально остался таким же! Хотя на самом-то деле общего с классической моделью нет ничего: ни одной детали кузова, даже ни одной мелкой поперечины рамы. В списке унаследованных деталей ровно три пункта — форсунки омывателей фар, кожух «запаски» и те самые ручки дверей, роднящие «Гелик» с коммерческими фургонами Mercedes T1 и грузовиками Mercedes LK. Даже характерные «бородавки» поворотников — другие: в случае аварии они ныряют внутрь крыльев, чтобы не травмировать пешехода.

Специально для нас из мерседесовского музея вытащили оригинальный Mercedes-Benz G230 1979 года кирпично-красного цвета. Поездить на этом раритете не дали, но насиделся в нём я вдоволь. И выскажу крамольную мысль: журналисты привыкли лепить на «Гелик» ярлык грубого и неотёсанного вояки — что-то среднее между БМП, табуреткой и «калашниковым». Но по сравнению с любым внедорожником армейского происхождения из семидесятых он — образец комфорта.