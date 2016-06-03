Что изменилось в родстере Mercedes-Benz SLC помимо одной буквы в названии

Это какие же?

Секундочку! Давайте сначала разберемся, что вообще нового в новом SLC. Начнем с внешности: обновленная «морда» в актуальном корпоративном стиле с округлыми фарами, новой решеткой радиатора, доработанной пластикой капота и переделанными бамперами. Фары за доплату могут быть светодиодными и адаптивными, с автоматическим переключением между ближним и дальним светом.

Еще одна новость — складная крыша теперь может опускаться или подниматься в движении на скорости до 40 километров в час. Точнее, начинать опускать или поднимать ее по-прежнему придется на стоящей машине, но дожидаться завершения этой процедуры на неподвижной машине уже не обязательно.

Сзади изменения не так заметны — поменялась лишь начинка у фонарей, появились новые бамперы и новые же патрубки выпускной системы.