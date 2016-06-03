Что изменилось в родстере Mercedes-Benz SLC помимо одной буквы в названии

«С» как сайраЧто изменилось в родстере Mercedes-Benz SLC помимо одной буквы в названии
Помните, как расшифровываются три буквы в названии маленького заднеприводного родстера Mercedes-Benz SLK, который выпускается с далекого 1996 года? По официальной версии, это значит «спортивный, легкий и короткий» — Sport, Leicht, Kurz. И вот к 20-летнему юбилею своей сенсационной модели — ведь жесткую, складывающуюся целиком крышу на тот момент на массовой машине никто не применял — немцы решили переименовать ее в SLC. Где символ «С» означает отнюдь не Compact, как можно было бы предположить, а лишь родство с С-классом и ничего больше. К счастью, с SLC случились и куда более значительные изменения.
Это какие же?
Секундочку! Давайте сначала разберемся, что вообще нового в новом SLC. Начнем с внешности: обновленная «морда» в актуальном корпоративном стиле с округлыми фарами, новой решеткой радиатора, доработанной пластикой капота и переделанными бамперами. Фары за доплату могут быть светодиодными и адаптивными, с автоматическим переключением между ближним и дальним светом.
Еще одна новость — складная крыша теперь может опускаться или подниматься в движении на скорости до 40 километров в час. Точнее, начинать опускать или поднимать ее по-прежнему придется на стоящей машине, но дожидаться завершения этой процедуры на неподвижной машине уже не обязательно.
Сзади изменения не так заметны — поменялась лишь начинка у фонарей, появились новые бамперы и новые же патрубки выпускной системы.
В салоне — слегка обновленная приборка и центральная консоль (изменились материалы, а кнопки тут теперь плоские вместо выпуклых), новые варианты отделки и классный маленький селектор «автомата» от A 45 AMG вместо огромной палки, которая была раньше. А еще — новый руль, слегка подросший в размерах дисплей базовой «музыки» (с 5,8 до 7 дюймов в диагонали), новые цвета «атмосферной» подсветки салона (появились «полярный белый» и «полярный голубой») и обновленный комплекс COMAND online с поддержкой технологии Apple CarPlay.
Наконец, все новые SLC теперь оборудованы телекомуникационным модулем со встроенной сим-картой, который в базовой версии поддерживает удаленную диагностику и вызов спасателей в случае аварии, а с опций Remote Online — еще и отправку маршрутов с телефона или компьютера в навигационный комплекс машины, поиск автомобиля на парковке, удаленное отпирание и запирание дверей и так далее.
Не слишком густо…
Да. Зато по технике изменений куда больше. Все бензиновые моторы, например, совершенно новые! Базовый — на версии SLC 180 — свеженький 1.6-турбо мощностью 156 лошадиных сил (250 Нм). На модификациях SLC 200 и SLC 300 вместо турбированного 1.8 теперь стоит новый 2.0-турбо, развивающий 184 и 245 лошадиных сил соответственно. Между ними примостился 2,2-литровый турбодизель (версия SLC 250 d), но в России он продаваться не будет.
Коробки передач — либо шестиступенчатая «механика» (идет в базе для версий SLC 180 и SLC 200), либо безальтернативный девятиступенчатый «автомат» 9G-Tronic. Причем он же будет стоять и на новеньком AMG SLC 43 — 367-сильном родстере с битурбированным трехлитровым V6, который пришел на смену 5,5-литровой «восьмерке».
V6 вместо V8? Фу-у-у!
С этим сложно не согласиться, но у инженеров Mercedes-AMG были свои резоны. Ведь прежний атмосферный (!) 5.5 больше не используется ни на одной модели, а утрамбовывать под капот маленького SLC теплонагруженный турбированный V8 4.0 от взрослых AMG с шильдиками 63 — слишком дорого и хлопотно. Поэтому родстеру досталась более простая «шестерка» от седана С 450 AMG (его недавно переименовали в Mercedes-AMG C 43), которая, будем откровенны, практически ни в чем не уступает прежней «восьмерке».
Избыточное давление, развиваемое парой турбонагнетателей на трехлитровой «шестерке» AMG, составляет всего 1,1 бара. Мотор хороший, но, в отличие от больших V8, собирается он уже не вручную.
Да, мощность чуть ниже: 367 л.с. против 421 у SLK 55 AMG. Зато крутящий момент — 520 Нм (было 540), разгон 0-100 км/ч занимает 4,7 секунды (против 4,6), а расход топлива и выбросы СО2 стали заметно ниже.
К тому же теперь AMG 43 SLC еще сильнее отличается от «гражданских» моделей.
У него электромеханический усилитель руля вместо электрогидравлического, более «короткая» рейка с передаточным числом 15.5:1, перенастроенная эластокинематика задней подвески, заново откалиброванные амортизаторы и пружины, жесткие опоры двигателя и большие тормоза с 360-миллиметровыми дисками спереди и 330-миллиметровыми сзади.
А в качестве опции будет доступен самоблокирующийся диф на задней оси и адаптивная подвеска (тоже перенастроенная по сравнению с базовыми моделями).
Ух, понаписали. Как едет-то?
Да здорово едет! Мотор классный. Турботяги — хоть отбавляй, причем вся она доступна теперь с 2000 оборотов в минуту против 4500 у прошлого V8. Автомат, даром что девятиступенчатый, настроен отлично и на обычных дорогах не просит брать управление передачами в свои руки. При переходе вниз он умеет делать перегазовку (но только в режимах Sport и Sport+ управляющей электроники), заставляя новую «шестерку» хрипло рявкать спортивным выпуском и бам-бам-бамкать под сброс газа.
Звучит новый битурбо-V6, кстати, непривычно высоко. В его голосе нет глубоких басов атмосферных монстров и угрожающего клекота тубрированных «восьмерок» от AMG, но маленькому родстеру этот слегка мотоциклетный звук очень идет.
К динамике — никаких претензий. Разгон сочный, причем что с места, что на скорости, а отклик на педаль газа быстрый и плавный, поэтому контролировать тягу на задних колесах совсем просто. А делать это приходится, иначе с отключенной системой стабилизации AMG SLC 43 будет строить из себя чемпиона по дрифту при каждом подходящем случае, а если оставить вспомогательную электронику включенной, то этот забияка не покажет и половины своего буйного характера.
Претензия, по сути, одна — к шасси. Точнее, к кузову — ему явно не хватает жесткости. Причем и с опущенной, и с поднятой крышей (во втором случае реакции на отклонения руля обостряются, но не принципиально). Нет-нет, на ровной дороге все отлично! Маленький заднеприводный родстер подвижен и позволяет ехать очень (ОЧЕНЬ!) быстро, но как только асфальт покроется трещинами и неровностями, на руль и кузов начинают приходить характерные вибрации и удары. В общем, это вам не Porsche 718 Boxster.
С другой стороны, нам и не нужен еще один «Порше». AMG 43 SLC — это не хардкорный трековый спорткар, а просто самый быстрый и самый мощный маленький родстер в линейке Mercedes-Benz. Слегка вспыльчивый и немного жестковатый. Вам такой не подходит? Посмотрите на версию попроще!
Это на какую же?
Например, на 245-сильный SLC 300. Он тоже отнюдь не медленный (5,8 секунды 0-100 км/ч), тоже оснащается быстрым и плавным 9-ступенчатым автоматом и его тоже можно заказать со спортивной (заниженной на 10 миллиметров) или адаптивной (с электронно-управляемыми амортизаторами) подвеской.
Конечно, он более расслабленный и удержаться в темпе AMG 43 SLC на серпантине ему не по силам, зато он доступнее и вообще не претендует на спортивные рекорды. А с главным фокусом — радовать солнечными ваннами летом и защищать от осенней непогоды под железной крышей — он справляется ничуть не хуже.
Mercedes-AMG 43 SLC
Подробные характеристики Mercedes-Benz SLC
|SLC 200
|SLC 300
|AMG 43 SLC
|Тип двигателя
|Бензиновый, R4 с турбонаддувом
|Бензиновый, R4 с турбонаддувом
|Бензиновый V6 с битурбонаддувом
|Рабочий объем
|1991 см³
|1991 см³
|2996 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|184/5500
|245/5500
|367/5500-6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|300/1200-4000
|370/1300-4000
|520/2000—4200
|Тип привода
|задний
|задний
|задний
|Трансмиссия
|9АКПП
|9АКПП
|9АКПП
|Передняя подвеска
|Пружинная, MacPherson
|Пружинная, MacPherson
|Пружинная, MacPherson
|Задняя подвеска
|Пружинная, многорычажная
|Пружинная, многорычажная
|Пружинная, многорычажная
|Тормоза
|Дисковые, вентилируемые
|Дисковые, вентилируемые
|Дисковые, вентилируемые, перфорированные
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4133×1810×1301
|4133×1817×1301
|4142×1817×1304
|Колесная база, мм
|2430
|2430
|2430
|Масса, кг
|1455
|1505
|1595
|Разгон 0-100 км/ч, с.
|7,0
|5,8
|4,7
|Макс. скорость, км/ч
|240
|250
|250
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|6,1
|5,8
|от 7,8