Тест-драйв
Опубликовано 03 июня 2016, 12:29
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«С» как сайра

Что изменилось в родстере Mercedes-Benz SLC помимо одной буквы в названии
Помните, как расшифровываются три буквы в названии маленького заднеприводного родстера Mercedes-Benz SLK, который выпускается с далекого 1996 года? По официальной версии, это значит «спортивный, легкий и короткий» — Sport, Leicht, Kurz. И вот к 20-летнему юбилею своей сенсационной модели — ведь жесткую, складывающуюся целиком крышу на тот момент на массовой машине никто не применял — немцы решили переименовать ее в SLC. Где символ «С» означает отнюдь не Compact, а лишь родство с С-классом и ничего больше. К счастью, с SLC случились и куда более значительные изменения.
«С» как сайра
© Mercedes-Benz
Михаил Цымбал

Помните, как расшифровываются три буквы в названии маленького заднеприводного родстера Mercedes-Benz SLK, который выпускается с далекого 1996 года? По официальной версии, это значит «спортивный, легкий и короткий» — Sport, Leicht, Kurz. И вот к 20-летнему юбилею своей сенсационной модели — ведь жесткую, складывающуюся целиком крышу на тот момент на массовой машине никто не применял — немцы решили переименовать ее в SLC. Где символ «С» означает отнюдь не Compact, как можно было бы предположить, а лишь родство с С-классом и ничего больше. К счастью, с SLC случились и куда более значительные изменения.

В России SLC 200 из «Особой серии» будет стоить 2,97 млн. рублей, 245-сильный SLC 300 — на 460 тысяч дороже, а AMG 43 SLC обойдется в 4,39 миллиона.

В России SLC 200 из «Особой серии» будет стоить 2,97 млн. рублей, 245-сильный SLC 300 — на 460 тысяч дороже, а AMG 43 SLC обойдется в 4,39 миллиона.

Это какие же?

Секундочку! Давайте сначала разберемся, что вообще нового в новом SLC. Начнем с внешности: обновленная «морда» в актуальном корпоративном стиле с округлыми фарами, новой решеткой радиатора, доработанной пластикой капота и переделанными бамперами. Фары за доплату могут быть светодиодными и адаптивными, с автоматическим переключением между ближним и дальним светом.

Еще одна новость — складная крыша теперь может опускаться или подниматься в движении на скорости до 40 километров в час. Точнее, начинать опускать или поднимать ее по-прежнему придется на стоящей машине, но дожидаться завершения этой процедуры на неподвижной машине уже не обязательно.

Сзади изменения не так заметны — поменялась лишь начинка у фонарей, появились новые бамперы и новые же патрубки выпускной системы.

Отличить SLC 300 (на фото слева) от AMG 43 SLC сзади проще всего по патрубкам выпускной системы: у трехсотки их два, у AMG — четыре.

Отличить SLC 300 (на фото слева) от AMG 43 SLC сзади проще всего по патрубкам выпускной системы: у трехсотки их два, у AMG — четыре.

Электроника у Mercedes-Benz SLC тоже была актуализирована. Например, появился новый помощник, способный применять экстренное торможение для снижения последствий ДТП. А система распознавания знаков и контроля полосы у родстера была и раньше.

Электроника у Mercedes-Benz SLC тоже была актуализирована. Например, появился новый помощник, способный применять экстренное торможение для снижения последствий ДТП. А система распознавания знаков и контроля полосы у родстера была и раньше.

В салоне — слегка обновленная приборка и центральная консоль (изменились материалы, а кнопки тут теперь плоские вместо выпуклых), новые варианты отделки и классный маленький селектор «автомата» от A 45 AMG вместо огромной палки, которая была раньше. А еще — новый руль, слегка подросший в размерах дисплей базовой «музыки» (с 5,8 до 7 дюймов в диагонали), новые цвета «атмосферной» подсветки салона (появились «полярный белый» и «полярный голубой») и обновленный комплекс COMAND online с поддержкой технологии Apple CarPlay.

Наконец, все новые SLC теперь оборудованы телекомуникационным модулем со встроенной сим-картой, который в базовой версии поддерживает удаленную диагностику и вызов спасателей в случае аварии, а с опций Remote Online — еще и отправку маршрутов с телефона или компьютера в навигационный комплекс машины, поиск автомобиля на парковке, удаленное отпирание и запирание дверей и так далее.

Не слишком густо…

Да. Зато по технике изменений куда больше. Все бензиновые моторы, например, совершенно новые! Базовый — на версии SLC 180 — свеженький 1.6-турбо мощностью 156 лошадиных сил (250 Нм). На модификациях SLC 200 и SLC 300 вместо турбированного 1.8 теперь стоит новый 2.0-турбо, развивающий 184 и 245 лошадиных сил соответственно. Между ними примостился 2,2-литровый турбодизель (версия SLC 250 d), но в России он продаваться не будет.

Коробки передач — либо шестиступенчатая «механика» (идет в базе для версий SLC 180 и SLC 200), либо безальтернативный девятиступенчатый «автомат» 9G-Tronic. Причем он же будет стоять и на новеньком AMG SLC 43 — 367-сильном родстере с битурбированным трехлитровым V6, который пришел на смену 5,5-литровой «восьмерке».

«С» как сайра

V6 вместо V8? Фу-у-у!

С этим сложно не согласиться, но у инженеров Mercedes-AMG были свои резоны. Ведь прежний атмосферный (!) 5.5 больше не используется ни на одной модели, а утрамбовывать под капот маленького SLC теплонагруженный турбированный V8 4.0 от взрослых AMG с шильдиками 63 — слишком дорого и хлопотно. Поэтому родстеру досталась более простая «шестерка» от седана С 450 AMG (его недавно переименовали в Mercedes-AMG C 43), которая, будем откровенны, практически ни в чем не уступает прежней «восьмерке».

«С» как сайра

Избыточное давление, развиваемое парой турбонагнетателей на трехлитровой «шестерке» AMG, составляет всего 1,1 бара. Мотор хороший, но, в отличие от больших V8, собирается он уже не вручную.

Да, мощность чуть ниже: 367 л.с. против 421 у SLK 55 AMG. Зато крутящий момент — 520 Нм (было 540), разгон 0-100 км/ч занимает 4,7 секунды (против 4,6), а расход топлива и выбросы СО2 стали заметно ниже.

К тому же теперь AMG 43 SLC еще сильнее отличается от «гражданских» моделей.

У него электромеханический усилитель руля вместо электрогидравлического, более «короткая» рейка с передаточным числом 15.5:1, перенастроенная эластокинематика задней подвески, заново откалиброванные амортизаторы и пружины, жесткие опоры двигателя и большие тормоза с 360-миллиметровыми дисками спереди и 330-миллиметровыми сзади.

А в качестве опции будет доступен самоблокирующийся диф на задней оси и адаптивная подвеска (тоже перенастроенная по сравнению с базовыми моделями).

Матовый цвет можно заказать не только на AMG-версию, но и на любую другую.

Матовый цвет можно заказать не только на AMG-версию, но и на любую другую.

Ух, понаписали. Как едет-то?

Да здорово едет! Мотор классный. Турботяги — хоть отбавляй, причем вся она доступна теперь с 2000 оборотов в минуту против 4500 у прошлого V8. Автомат, даром что девятиступенчатый, настроен отлично и на обычных дорогах не просит брать управление передачами в свои руки. При переходе вниз он умеет делать перегазовку (но только в режимах Sport и Sport+ управляющей электроники), заставляя новую «шестерку» хрипло рявкать спортивным выпуском и бам-бам-бамкать под сброс газа.

Звучит новый битурбо-V6, кстати, непривычно высоко. В его голосе нет глубоких басов атмосферных монстров и угрожающего клекота тубрированных «восьмерок» от AMG, но маленькому родстеру этот слегка мотоциклетный звук очень идет.

К динамике — никаких претензий. Разгон сочный, причем что с места, что на скорости, а отклик на педаль газа быстрый и плавный, поэтому контролировать тягу на задних колесах совсем просто. А делать это приходится, иначе с отключенной системой стабилизации AMG SLC 43 будет строить из себя чемпиона по дрифту при каждом подходящем случае, а если оставить вспомогательную электронику включенной, то этот забияка не покажет и половины своего буйного характера.

В выпускной системе AMG 43 SLC используются заслонки, контролируемые электроникой. В обычном режиме это будет приглушенный рокот, а в режиме Sport или Sport+ мехатронного шасси голос битурбированной шестерки становится куда громче и злее.

В выпускной системе AMG 43 SLC используются заслонки, контролируемые электроникой. В обычном режиме это будет приглушенный рокот, а в режиме Sport или Sport+ мехатронного шасси голос битурбированной шестерки становится куда громче и злее.

Претензия, по сути, одна — к шасси. Точнее, к кузову — ему явно не хватает жесткости. Причем и с опущенной, и с поднятой крышей (во втором случае реакции на отклонения руля обостряются, но не принципиально). Нет-нет, на ровной дороге все отлично! Маленький заднеприводный родстер подвижен и позволяет ехать очень (ОЧЕНЬ!) быстро, но как только асфальт покроется трещинами и неровностями, на руль и кузов начинают приходить характерные вибрации и удары. В общем, это вам не Porsche 718 Boxster.

«С» как сайра

С другой стороны, нам и не нужен еще один «Порше». AMG 43 SLC — это не хардкорный трековый спорткар, а просто самый быстрый и самый мощный маленький родстер в линейке Mercedes-Benz. Слегка вспыльчивый и немного жестковатый. Вам такой не подходит? Посмотрите на версию попроще!

Это на какую же?

Например, на 245-сильный SLC 300. Он тоже отнюдь не медленный (5,8 секунды 0-100 км/ч), тоже оснащается быстрым и плавным 9-ступенчатым автоматом и его тоже можно заказать со спортивной (заниженной на 10 миллиметров) или адаптивной (с электронно-управляемыми амортизаторами) подвеской.

Крыша с электрохроматическим стеклом Magic Sky Control, «воздушный шарф» и стильные стеклянные шторки за спинками сидений — все это у нового SLC по-прежнему есть.

Крыша с электрохроматическим стеклом Magic Sky Control, «воздушный шарф» и стильные стеклянные шторки за спинками сидений — все это у нового SLC по-прежнему есть.

Конечно, он более расслабленный и удержаться в темпе AMG 43 SLC на серпантине ему не по силам, зато он доступнее и вообще не претендует на спортивные рекорды. А с главным фокусом — радовать солнечными ваннами летом и защищать от осенней непогоды под железной крышей — он справляется ничуть не хуже.

Mercedes-AMG 43 SLC

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Новый мотор с достойным панчем
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Потускневшая харизма по сравнению с V8
Вердикт
Все еще не спорткар, но по-прежнему очень эффектный родстер
2996 см³, V6 битурбо, 367 л.с., 520 Нм
9-ступенчатая автоматическая
4,7 сек 0-100 км/ч, 250 км/ч, 7,8л/100 км
kg
1595 кг (с водителем)

Подробные характеристики Mercedes-Benz SLC

SLC 200SLC 300AMG 43 SLC
Тип двигателяБензиновый, R4 с турбонаддувомБензиновый, R4 с турбонаддувомБензиновый V6 с битурбонаддувом
Рабочий объем1991 см³1991 см³2996 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин184/5500245/5500367/5500-6000
Макс. момент, Нм/об/мин300/1200-4000370/1300-4000520/2000—4200
Тип приводазаднийзаднийзадний
Трансмиссия9АКПП9АКПП9АКПП
Передняя подвескаПружинная, MacPhersonПружинная, MacPhersonПружинная, MacPherson
Задняя подвескаПружинная, многорычажнаяПружинная, многорычажнаяПружинная, многорычажная
ТормозаДисковые, вентилируемыеДисковые, вентилируемыеДисковые, вентилируемые, перфорированные
Габариты (ДхШхВ), мм 4133×1810×13014133×1817×13014142×1817×1304
Колесная база, мм 243024302430
Масса, кг 145515051595
Разгон 0-100 км/ч, с.7,05,84,7
Макс. скорость, км/ч240250250
Расход топлива (комб.), л/100 км 6,15,8от 7,8