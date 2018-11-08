Видео: Мерседес за 18 млн

Самый дорогой Mercedes-купе в России — почему SLS AMG столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?

Вместе с Гелендвагеном эта машина, наверное, узнается быстрее любой другой модели Мерседеса и обойдется вам в 18 млн рублей. Если вы, конечно, не хотите купить еще более крутую карбоновую суперверсию SLS AMG Black Series или редкий SLS в тюнинге Brabus. В последнем случае ваш карман похудеет на все 70 млн рублей. К сожалению, в текущей модели Mercedes-AMG GT немцы отказались от своих знаменитых дверей — слишком уж сложно и дорого с «крыльями чайки» организовать удобную посадку в салон и надежную защиту от бокового удара или переворота, но тем ценнее оставшиеся экземпляры модели SLS AMG. Так чем же они еще интересны? Смотрите в новом видео.