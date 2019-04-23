Ягодка опять

Для меня это был автомобиль-загадка: ему идет уже седьмой год, а его популярность в России последние три года не только не падает, а даже растет. Прямо бессмертный Горец какой-то! В 2018 году у нас продали 24 511 машин — Аутлендеру чуть-чуть не хватило до попадания в топ-20 российского рынка. Вот и у меня во дворе за год прописалось три «японца»...

Одно из объяснений второй молодости кажется очевидным безо всякого теста. Пластическая хирургия! В ходе рестайлинга 2015 года японцы избавились от носа картошкой, всего несколькими штрихами придав одутловатому и невразумительному кроссоверу характер. Тогда дизайнеры Mitsubishi отлично поработали — даже изобилие пластикового «хрома» на носу не портит его. И только попробуйте поехидничать по поводу сходства с «икс-фейсом» Лады!.. А в 2018-м Аутлендер немного обновился еще раз — у нас на тесте побывала как раз такая машина в топовой комплектации Ultimate c мотором 2.4 за 2 279 000 рублей. Выше неё — только версия GT c двигателем V6 3.0 за 2 462 000 рубля.