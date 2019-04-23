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9:00

Ягодка опять

Как меня привлекал и раздражал Mitsubishi Outlander

Василий Костин
Замечали — стоит пересесть на новую машину, как её собратья начинают попадаться вам на каждом шагу? Но кроссоверы Mitsubishi Outlander мозолили мне глаза задолго до того, как мы решили провести тест. Чем же Outlander покорил стольких людей?

Для меня это был автомобиль-загадка: ему идет уже седьмой год, а его популярность в России последние три года не только не падает, а даже растет. Прямо бессмертный Горец какой-то! В 2018 году у нас продали 24 511 машин — Аутлендеру чуть-чуть не хватило до попадания в топ-20 российского рынка. Вот и у меня во дворе за год прописалось три «японца»...

Одно из объяснений второй молодости кажется очевидным безо всякого теста. Пластическая хирургия! В ходе рестайлинга 2015 года японцы избавились от носа картошкой, всего несколькими штрихами придав одутловатому и невразумительному кроссоверу характер. Тогда дизайнеры Mitsubishi отлично поработали — даже изобилие пластикового «хрома» на носу не портит его. И только попробуйте поехидничать по поводу сходства с «икс-фейсом» Лады!.. А в 2018-м Аутлендер немного обновился еще раз — у нас на тесте побывала как раз такая машина в топовой комплектации Ultimate c мотором 2.4 за 2 279 000 рублей. Выше неё — только версия GT c двигателем V6 3.0 за 2 462 000 рубля.

Внутри Outlander выглядит по-азиатски неопределенно, зато дружелюбно — «обнимающая» водителя массивная панель, уютная прострочка на козырьке приборного щитка, качественный на вид пластик панели (по крайней мере, в её верхней части). И даже серебристые вставки «под карбон» не выглядят глупо. Но безальтернативная чернота салона смотрится мрачновато, а лаково-черная вставка с серебристыми вкраплениями на центральной консоли навевает ассоциации то ли с бытовой техникой, то ли с дешевыми планшетами с Алиэкспресса.

Новый мультимедиа-комплекс с тачскрином и сенсорными кнопками не кажется уж очень новым: экран неохотно реагирует на нажатия, а интерфейс выглядит устаревшим. Но свайп он поддерживает, как и изменение масштаба карты двумя пальцами. Своей навигации не предусмотрено, но с поддержкой Android Auto это не беда — попользуетесь гугловской картографией.

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Мультимедийная система Mitsubishi Connect устанавливается на Аутлендеры начиная со средней комплектации Intense+

Пообщавшись с машиной подольше, замечаешь следы откровенной экономии: например, дверные обшивки проминаются при нажатии рукой. Но главное, что водителю лезут под руку «приветы из девяностых». И это не только допотопные кнопки и переключатели, за которые так любят журить Тойоту, а разные эргономические ляпы.

Например, оказывается, что управлять бортовым компьютером нельзя ни с руля, ни с подрулевых рычажков: для этого нужно вслепую искать кнопку на панели где-то слева. А подогрев руля включается в самом тёмном углу перед рычагом трансмиссии. Да и спрятанные от глаз под подлокотником клавиши обогрева сидений — тот ещё шедевр. Таким мелочам уже научились даже на ВАЗе!

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Отделка салона кожей — прерогатива верхних комплектаций Instyle и Ultimate. Жаловаться на её искусственность не буду — сейчас это норма даже на машинах премиум-сегмента в базовых комплектациях. Но насторожило состояние обивки на почти новой машине: пробег не превышал двух тысяч километров, а закраина водительского кресла уже покрылась глубокими морщинами. Не исключаю, что тканевая отделка будет лучшим выбором.

Впрочем, к форме самих кресел у меня претензий нет — даже после пути в двести километров за раз усталости не было. Но идеально усесться у меня всё-таки не получилось — хотелось чуть большего диапазона регулировки руля по вылету. Приходилось рулить либо на чересчур вытянутых руках, либо терпеть слегка вывернутые ступни. Хотя у водителей среднего роста такой проблемы быть не должно.

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Задние фонари выполнены на светодиодах у всех Аутлендеров

Про задний ряд и сказать особенно нечего. Он есть, и места там хватает даже за высокорослым водителем, но не более того: когда я пересел с места водителя назад, запаса места перед коленями не осталось. Форма дивана почти плоская, что позволяет с приемлемым комфортом усадить третьего пассажира посередине. Спинка регулируется по углу наклона, но выбирать самое вертикальное положение стоит только на время короткой поездки, чтобы перевести что-то крупное в багажнике: иначе спина быстро устаёт. Из удобств — подлокотник, дефлекторы вентиляции да USB-разъем для зарядки гаджетов.

А вот обзорность хороша — благодаря тонким стойкам лобового стекла и крупным, почти квадратным зеркалам отлично видно, что происходит вокруг. Отдельно похвалю систему контроля слепых зон — отличительную черту топ-комплектации Ultimate. К ней я всегда относился с пренебрежением, но раз вечером она меня выручила, когда ко мне «подкрался» залепленный грязью и реагентом Логан с полуслепыми фарами. Ещё один электронный помощник, доступный только в самой богатой комплектации — это комплекс камер кругового обзора. Правда, «естественная» обзорность столь хороша, что особой нужды в круговых камерах я не ощутил.

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Камера заднего вида ставится на Аутлендеры уже в средней комплектации Intense+. Жаль, что окуляр не убирается — зимой его забрасывает грязью

От кроссовера как-то естественно ожидаешь приспособленности к плохим дорогам, ездового комфорта. Комфорт и правда есть — на ровном покрытии в центре Москвы, чуть щербатом асфальте МКАДа или длинной волне в Подмосковье. Но стоит колесам попасть на стык на мосту, и машина получает ощутимый тычок. А уж если загремишь на кочку покрупнее, то пробой почти гарантирован.

В общем, плохие дороги машина не любит, и нервы водителя не щадит: подвеска короткоходная и не особенно энергоемкая, cловно у легковушки не самого высокого полета. Трудно поверить, что это шасси создавали те же люди, что работали над внедорожником Pajero! Мало того: на «лежачих полицейских» внезапно вмешивается трэкшн-контроль — после толчка в колеса он на пару секунд обрубает тягу. Странное поведение! Да и рулевой механизм с электроусилителем откровенно неинформативен — впрочем, к чести японцев, Outlander прекрасно держит прямую и не боится колеи.

Выпавший снег примирил меня с плавностью хода, «закруглив» все ямы. Но выявил другую проблему: не прикрытые дверями пороги притягивают всю грязь, и не испачкать брюки сложно даже рослому человеку вроде меня.

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Не прикрытые дверями пороги притягивают дорожную грязь...

Зато настоящая русская зима дала оценить обширный зимний пакет, положенный всем машинам кроме самых базовых, в комплектации Inform. Обогревы кресел, зеркал и лобового стекла справляются «на пять», а вот площадь подогреваемых участков руля хотелось бы увеличить: прямо у спиц «баранка» теплая, а вот чуть выше — уже нет. Да ещё и пластиковые вставки в нижней половине руля промерзают и подолгу холодят руки.

Неожиданно порадовал силовой агрегат: «атмосферник» 2.4 весьма бодро ускоряет машину и неплохо следует за педалью газа — разве что шумит при энергичном разгоне, когда выходит на высокие обороты. Неплох и вариатор с имитацией фиксированных передач — правда, при разгоне «в пол» работает типично по-вариаторному: мотор подолгу зависает на одних оборотах. Еще один источник шума — шины: «шиповки» в салоне хорошо слышно, несмотря на усиленную при последнем рестайлинге шумоизоляцию.

А вот расход топлива может неприятно удивить, если вы привыкли к дизелям или бензиновым турбомоторам небольшого объема с непосредственным впрыском. Заслуженный «атмосферник» неплохо таскает кроссовер, но спокойно употребляет по 12-13 литров бензина на сотню километров.

Обильные снегопады дали проверить в действии полный привод. Кнопкой на центральном тоннеле можно выбрать один из трех режимов работы: Eco, 4WD Auto и Lock. Первый — не для зимы: большая часть крутящего момента подается на передние колеса. Так что по городу я передвигался в режиме 4WD Auto, в котором задние колеса заметно помогают передним. Но если выбираетесь из сугробов, активируйте режим Lock: с ним муфта подключения задней оси полностью блокируется, и машина ползет увереннее.

Впрочем, для внедорожных подвигов машина годится не очень: и клиренс невелик, и висящая под задним свесом запаска здорово ограничивает геометрическую проходимость. Зато понятно, ради чего компоновщики пошли на такие жертвы. Под полом багажника обустроено отличное подполье с органайзером — туда войдут трос, рукавицы, масло на долив, канистра с незамерзайкой, и еще место останется. А в задней части отсека хранится шторка багажника.

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Объём багажника составляет 477 литров, но с учётом обширного подполья он приближается к 600 л

Сам багажник довольно просторный, хотя емкость его далеко не рекордная — 477 литров. Зато проем широкий, погрузочная высота небольшая, порожек почти отсутствует, а колесные арки выступают внутрь по минимуму. Спинка заднего дивана складывается вровень с полом багажного отсека. С некоторыми ухищрениями у меня получилось перевести даже матрас и коробку двухметровой длины с кроватью из Икеи!

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Органайзер под полом багажника позволяет спрятать сдвижную шторку, аптечку и ещё множество мелочёвки

Объясняет ли всё это причины популярности Аутлендера? Мне кажется, нет. Но разобраться в этом мы постараемся в следующей части, где проанализируем ценовые предложения Mitsubishi и их конкурентов.

Mitsubishi Outlander

Нравится
Просторный салон и объёмный багажник, обзорность, обширный «зимний пакет»
Не нравится
Чувствительность к плохим дорогам, высокий расход топлива, неидеальная эргономика
Вердикт
Просторный и довольно недорогой, но устаревший кроссовер
icon engine
2360 см³, L4, 167 л.с., 222 Нм
icon transmission
Бесступенчатый вариатор
icon speed
0–100 км/ч — 10,5 с, 198 км/ч
icon weightkg
1585 кг

Технические характеристики Mitsubishi Outlander

2.4 MIVEC 4WD
Тип двигателябензиновый с распределённым впрыском топлива
Рабочий объем, см³2360
Макс. мощность, л.с./об/мин167/6000
Макс. момент, Нм/об/мин222/4100
Тип приводаполный
ТрансмиссияБесступенчатый вариатор, с имитацией 7 фиксированных ступеней
Передняя подвескапружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4695×1810×1703
Колесная база, мм2670
Снаряженная масса, кг1585
Дорожный просвет, мм215
Разгон 0–100 км/ч, с10,5
Макс. скорость, км/ч198
Расход топлива (комб.), л/100 км7,8
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