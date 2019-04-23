Ягодка опять

Для меня это был автомобиль-загадка: ему идет уже седьмой год, а его популярность в России последние три года не только не падает, а даже растет. Прямо бессмертный Горец какой-то! В 2018 году у нас продали 24 511 машин — Аутлендеру чуть-чуть не хватило до попадания в топ-20 российского рынка. Вот и у меня во дворе за год прописалось три «японца»...
Одно из объяснений второй молодости кажется очевидным безо всякого теста. Пластическая хирургия! В ходе рестайлинга 2015 года японцы избавились от носа картошкой, всего несколькими штрихами придав одутловатому и невразумительному кроссоверу характер. Тогда дизайнеры Mitsubishi отлично поработали — даже изобилие пластикового «хрома» на носу не портит его. И только попробуйте поехидничать по поводу сходства с «икс-фейсом» Лады!.. А в 2018-м Аутлендер немного обновился еще раз — у нас на тесте побывала как раз такая машина в топовой комплектации Ultimate c мотором 2.4 за 2 279 000 рублей. Выше неё — только версия GT c двигателем V6 3.0 за 2 462 000 рубля.
Внутри Outlander выглядит по-азиатски неопределенно, зато дружелюбно — «обнимающая» водителя массивная панель, уютная прострочка на козырьке приборного щитка, качественный на вид пластик панели (по крайней мере, в её верхней части). И даже серебристые вставки «под карбон» не выглядят глупо. Но безальтернативная чернота салона смотрится мрачновато, а лаково-черная вставка с серебристыми вкраплениями на центральной консоли навевает ассоциации то ли с бытовой техникой, то ли с дешевыми планшетами с Алиэкспресса.
Новый мультимедиа-комплекс с тачскрином и сенсорными кнопками не кажется уж очень новым: экран неохотно реагирует на нажатия, а интерфейс выглядит устаревшим. Но свайп он поддерживает, как и изменение масштаба карты двумя пальцами. Своей навигации не предусмотрено, но с поддержкой Android Auto это не беда — попользуетесь гугловской картографией.
Пообщавшись с машиной подольше, замечаешь следы откровенной экономии: например, дверные обшивки проминаются при нажатии рукой. Но главное, что водителю лезут под руку «приветы из девяностых». И это не только допотопные кнопки и переключатели, за которые так любят журить Тойоту, а разные эргономические ляпы.
Например, оказывается, что управлять бортовым компьютером нельзя ни с руля, ни с подрулевых рычажков: для этого нужно вслепую искать кнопку на панели где-то слева. А подогрев руля включается в самом тёмном углу перед рычагом трансмиссии. Да и спрятанные от глаз под подлокотником клавиши обогрева сидений — тот ещё шедевр. Таким мелочам уже научились даже на ВАЗе!
Отделка салона кожей — прерогатива верхних комплектаций Instyle и Ultimate. Жаловаться на её искусственность не буду — сейчас это норма даже на машинах премиум-сегмента в базовых комплектациях. Но насторожило состояние обивки на почти новой машине: пробег не превышал двух тысяч километров, а закраина водительского кресла уже покрылась глубокими морщинами. Не исключаю, что тканевая отделка будет лучшим выбором.
Впрочем, к форме самих кресел у меня претензий нет — даже после пути в двести километров за раз усталости не было. Но идеально усесться у меня всё-таки не получилось — хотелось чуть большего диапазона регулировки руля по вылету. Приходилось рулить либо на чересчур вытянутых руках, либо терпеть слегка вывернутые ступни. Хотя у водителей среднего роста такой проблемы быть не должно.
Про задний ряд и сказать особенно нечего. Он есть, и места там хватает даже за высокорослым водителем, но не более того: когда я пересел с места водителя назад, запаса места перед коленями не осталось. Форма дивана почти плоская, что позволяет с приемлемым комфортом усадить третьего пассажира посередине. Спинка регулируется по углу наклона, но выбирать самое вертикальное положение стоит только на время короткой поездки, чтобы перевести что-то крупное в багажнике: иначе спина быстро устаёт. Из удобств — подлокотник, дефлекторы вентиляции да USB-разъем для зарядки гаджетов.
А вот обзорность хороша — благодаря тонким стойкам лобового стекла и крупным, почти квадратным зеркалам отлично видно, что происходит вокруг. Отдельно похвалю систему контроля слепых зон — отличительную черту топ-комплектации Ultimate. К ней я всегда относился с пренебрежением, но раз вечером она меня выручила, когда ко мне «подкрался» залепленный грязью и реагентом Логан с полуслепыми фарами. Ещё один электронный помощник, доступный только в самой богатой комплектации — это комплекс камер кругового обзора. Правда, «естественная» обзорность столь хороша, что особой нужды в круговых камерах я не ощутил.
От кроссовера как-то естественно ожидаешь приспособленности к плохим дорогам, ездового комфорта. Комфорт и правда есть — на ровном покрытии в центре Москвы, чуть щербатом асфальте МКАДа или длинной волне в Подмосковье. Но стоит колесам попасть на стык на мосту, и машина получает ощутимый тычок. А уж если загремишь на кочку покрупнее, то пробой почти гарантирован.
В общем, плохие дороги машина не любит, и нервы водителя не щадит: подвеска короткоходная и не особенно энергоемкая, cловно у легковушки не самого высокого полета. Трудно поверить, что это шасси создавали те же люди, что работали над внедорожником Pajero! Мало того: на «лежачих полицейских» внезапно вмешивается трэкшн-контроль — после толчка в колеса он на пару секунд обрубает тягу. Странное поведение! Да и рулевой механизм с электроусилителем откровенно неинформативен — впрочем, к чести японцев, Outlander прекрасно держит прямую и не боится колеи.
Выпавший снег примирил меня с плавностью хода, «закруглив» все ямы. Но выявил другую проблему: не прикрытые дверями пороги притягивают всю грязь, и не испачкать брюки сложно даже рослому человеку вроде меня.
Зато настоящая русская зима дала оценить обширный зимний пакет, положенный всем машинам кроме самых базовых, в комплектации Inform. Обогревы кресел, зеркал и лобового стекла справляются «на пять», а вот площадь подогреваемых участков руля хотелось бы увеличить: прямо у спиц «баранка» теплая, а вот чуть выше — уже нет. Да ещё и пластиковые вставки в нижней половине руля промерзают и подолгу холодят руки.
Неожиданно порадовал силовой агрегат: «атмосферник» 2.4 весьма бодро ускоряет машину и неплохо следует за педалью газа — разве что шумит при энергичном разгоне, когда выходит на высокие обороты. Неплох и вариатор с имитацией фиксированных передач — правда, при разгоне «в пол» работает типично по-вариаторному: мотор подолгу зависает на одних оборотах. Еще один источник шума — шины: «шиповки» в салоне хорошо слышно, несмотря на усиленную при последнем рестайлинге шумоизоляцию.
А вот расход топлива может неприятно удивить, если вы привыкли к дизелям или бензиновым турбомоторам небольшого объема с непосредственным впрыском. Заслуженный «атмосферник» неплохо таскает кроссовер, но спокойно употребляет по 12-13 литров бензина на сотню километров.
Обильные снегопады дали проверить в действии полный привод. Кнопкой на центральном тоннеле можно выбрать один из трех режимов работы: Eco, 4WD Auto и Lock. Первый — не для зимы: большая часть крутящего момента подается на передние колеса. Так что по городу я передвигался в режиме 4WD Auto, в котором задние колеса заметно помогают передним. Но если выбираетесь из сугробов, активируйте режим Lock: с ним муфта подключения задней оси полностью блокируется, и машина ползет увереннее.
Впрочем, для внедорожных подвигов машина годится не очень: и клиренс невелик, и висящая под задним свесом запаска здорово ограничивает геометрическую проходимость. Зато понятно, ради чего компоновщики пошли на такие жертвы. Под полом багажника обустроено отличное подполье с органайзером — туда войдут трос, рукавицы, масло на долив, канистра с незамерзайкой, и еще место останется. А в задней части отсека хранится шторка багажника.
Сам багажник довольно просторный, хотя емкость его далеко не рекордная — 477 литров. Зато проем широкий, погрузочная высота небольшая, порожек почти отсутствует, а колесные арки выступают внутрь по минимуму. Спинка заднего дивана складывается вровень с полом багажного отсека. С некоторыми ухищрениями у меня получилось перевести даже матрас и коробку двухметровой длины с кроватью из Икеи!
Объясняет ли всё это причины популярности Аутлендера? Мне кажется, нет. Но разобраться в этом мы постараемся в следующей части, где проанализируем ценовые предложения Mitsubishi и их конкурентов.
Mitsubishi Outlander
Технические характеристики Mitsubishi Outlander
|2.4 MIVEC 4WD
|Тип двигателя
|бензиновый с распределённым впрыском топлива
|Рабочий объем, см³
|2360
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|167/6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|222/4100
|Тип привода
|полный
|Трансмиссия
|Бесступенчатый вариатор, с имитацией 7 фиксированных ступеней
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4695×1810×1703
|Колесная база, мм
|2670
|Снаряженная масса, кг
|1585
|Дорожный просвет, мм
|215
|Разгон 0–100 км/ч, с
|10,5
|Макс. скорость, км/ч
|198
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,8