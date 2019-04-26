Модник с кузовом

Эх, а ведь в «жирный» период российской экономики, в 2008-м и в 2012-м, L200 продавался у нас по семь тысяч машин в год и был безоговорочным бестселлером среди себе подобных. Представляете, за девять лет россияне скупили почти 50 тысяч пикапов предыдущего поколения! Но… «Скажи, куда ушли те времена?» — как пел Майк Науменко.
С тех пор сегмент усох в два с лишним раза, в нем теперь властвует дешевый УАЗ Пикап (3799 машин в 2018-м), а нынешний L200 (3028) и его главный конкурент, Toyota Hilux (3190), делят в рейтинге вторую строчку. Причем если раньше «двухсотку» покупали в основном частники, например, как альтернативу классическому внедорожнику, то сейчас большая часть машин уходит в корпоративные парки нефтегазовых и телекоммуникационных компаний. Все для людей!
Обновленный L200 хоть и вписывается в живописный грузинский ландшафт, но на фоне россыпи пожилых пикапов и микроавтобусов Mitsubishi Delica кажется пришельцем с другой планеты, особенно, когда смотришь спереди. Фирменное Х-лицо в стиле Pajero Sport намного агрессивнее и выразительнее прежнего грустного «лука». Да и практичнее: передний край капота поднят на 40 мм, фары стали очень узкими и тоже расположены выше, а значит им не страшен ни пескоструй, ни ветки. Вот только LED-оптика, дневные ходовые огни и омыватель есть лишь в самой дорогой комплектации за 2,7 миллиона рублей.
Сбоку — классные рельефные арки, сзади — более строгие фонари, в каталоге — несколько новых ярких цветов, а в богатых версиях появились 18-дюймовые колеса с шинами размерностью 265/60R18, которые дали пикапу дополнительные полтора сантиметра клиренса. В общем, к внешности больше не придерешься. Чего не скажешь о салоне.
Да, тут по-прежнему неплохие кресла спереди и едва ли не самый просторный второй ряд в классе, на который, кстати, добавили пару USB-разъемов для зарядки гаджетов и поручни для удобной посадки. Плюс новый руль с подогревом, двухзонный климат вместо однозонного и симпатичный приборный щиток с цветным дисплеем бортового компьютера, как на Pajero Sport. За это японцам спасибо, с оснащением действительно порядок.
Жаль, правая нога, как и раньше, упирается в жесткую центральную консоль, материалы и кнопки остались до боли кондовыми, автоматический режим есть только у водительского стеклоподъемника, подлокотник так и не регулируется по вылету, а страшненькая мультимедийная система застряла в двухтысячных. Вдобавок из топовой комплектации убрали кожаную отделку и электропривод водительского сиденья. Говорят, во всем виноваты те самые корпоративные клиенты, которым вся эта бижутерия без надобности. С другой стороны, когда автомобиль, пусть даже пикап, стоит 2,1-2,7 млн рублей, в нем хочется видеть более благородный интерьер.
Алюминиевый турбодизель 4N15 объемом 2,4 л, появившийся пять лет назад, инженеры не трогали. Напомню, его младшая версия выдает 154 силы (380 Нм) и подходит скорее для неспешного перемещения вокруг нефтяных месторождений, зато форсированный вариант мощностью 181 л.с. (430 Нм), который, увы, по-прежнему сочетается только с топовой комплектацией, хорош и для дальних вояжей.
Главная техническая новинка — шестиступенчатый автомат Aisin. Он вышел настоящим паинькой с шустрыми и логичными переключениями, хотя и к старой пятиступенчатой коробке особых претензий не было. Данных о разгоне до сотни, по традиции, нет, но благодаря сближенным передаточным числам и более короткой главной паре L200 должен стать чуть динамичнее, а благодаря шестой передаче — экономичнее. В горах и без груза у меня вышло около 12 л/100 км.
Диаметр передних тормозных дисков на топ-версиях увеличен с 294 до 320 мм, а в подвеске стоят новые амортизаторы и рессоры. Раньше L200 был одним из самых приятных пикапов и по управляемости, и по плавности хода, но, к сожалению, сейчас так не скажешь. Сейчас вообще ничего не скажешь, потому что все тестовые машины были обуты в зубастые шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, и трясло с ними так, что врагу не пожелаешь.
Есть, правда, и хороший знак. Даже в такой конфигурации L200 ни разу не испугал меня на виражах закрученной Военно-грузинской дороги и удивил мавзолейной тишиной в салоне. Уж не знаю, есть ли в этом заслуга кабины с более жесткими порогами и центральными стойками, но факт остается фактом: L200 — один из самых тихих пикапов на рынке.
И один из самых универсальных! Спасибо неизменной полноприводной трансмиссии Super Select, которая ставится на L200 начиная с комплектации Intense за 2,4 млн. Главная заслуга «Супер-Селекта» — межосевой дифференциал (в этом поколении — Torsen), позволяющий ездить в режиме 4x4 по любым покрытиям круглый год, тогда как на Хайлаксе и УАЗе подключать передок рекомендуется только на бездорожье.
Прибавьте сюда «понижайку», возможность жесткой блокировки «центра» и заднего моста, и получится, что, помимо клона L200, пикапа Fiat Fullback, такой набор предлагает только дорогущий X-Class с турбодизелем V6 (от 4,2 млн), да и то межосевой дифференциал у него блокируется не принудительно, а по решению электроники. Не спорю, бывает, что актуаторы Селекта переключают режимы слишком медленно, но за универсальность трансмиссии «двухсотке» можно простить многое.
И даже то, что все комплектации подорожали разом на 150 тысяч рублей? Вопрос сложный. Если бы я искал себе новый пикап, то всерьез бы задумался о Фуллбеке. Пусть в нем не будет подогрева руля, двухзонного «климата» и прочих фишек, появившихся в обновленном L200, зато цена на Fiat с «Супер-Селектом» и автоматом начинается от 2,09 млн против 2,5 у Mitsubishi. Разница огромная!
Плюс Fullback — это единственный пикап, сертифицированный с разрешенной максимальной массой менее 2,5 т, а значит на него не распространяются правила московского грузового каркаса. Хотя мы уже решили, что пикап и город друг друга явно не красят. Ну а если вернуться к обновленному L200 и корпоративным продажам, то наши нефтяные топ-менеджеры, как обычно, будут только счастливы более крупному контракту.
Подробные технические характеристики Mitsubishi L200
|2.4 DID
|2.4 DID (Super Select 4WD)
|2.4 DID H.P.
|Тип двигателя
|турбодизель, R4
|турбодизель, R4
|Рабочий объем, см³
|2442
|2442
|2442
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|154/3500
|181/3500
|181/3500
|Макс. момент, Нм/об/мин
|380/1500-2500
|430/2500
|430/2500
|Тип привода
|подключаемый полный
|постоянный полный
|постоянный полный
|Коробка передач
|механическая, 6-ступенчатая
|механическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая)
|автоматическая, 6-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, на двойных поперечных рычагах
|пружинная, на двойных поперечных рычагах
|пружинная, на двойных поперечных рычагах
|Задняя подвеска
|зависимая, рессорная
|зависимая, рессорная
|зависимая, рессорная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|5225х1815х1775
|5225х1815х1795
|5225х1815х1795
|Колесная база, мм
|3000
|3000
|3000
|Грузовой отсек (ДхШхГ), мм
|1520х1470х475
|1520х1470х475
|1520х1470х475
|Дорожный просвет, мм
|200
|220
|220
|Снаряженная масса, кг
|1860
|1925
|1930
|Полная масса, кг
|2850
|2850
|2850
|Макс. скорость, км/ч
|169
|173 (171)
|177
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,7
|7,7 (8,6)
|8,6
|Цена, руб.
|2 069 000 – 2 203 000
|2 396 000 (2 498 000)
|2 702 000