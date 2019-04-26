Модник с кузовом

Жаль, правая нога, как и раньше, упирается в жесткую центральную консоль, материалы и кнопки остались до боли кондовыми, автоматический режим есть только у водительского стеклоподъемника, подлокотник так и не регулируется по вылету, а страшненькая мультимедийная система застряла в двухтысячных. Вдобавок из топовой комплектации убрали кожаную отделку и электропривод водительского сиденья. Говорят, во всем виноваты те самые корпоративные клиенты, которым вся эта бижутерия без надобности. С другой стороны, когда автомобиль, пусть даже пикап, стоит 2,1-2,7 млн рублей, в нем хочется видеть более благородный интерьер.

Алюминиевый турбодизель 4N15 объемом 2,4 л, появившийся пять лет назад, инженеры не трогали. Напомню, его младшая версия выдает 154 силы (380 Нм) и подходит скорее для неспешного перемещения вокруг нефтяных месторождений, зато форсированный вариант мощностью 181 л.с. (430 Нм), который, увы, по-прежнему сочетается только с топовой комплектацией, хорош и для дальних вояжей.