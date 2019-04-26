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9:49

Модник с кузовом

Тест обновленного пикапа L200 в горах Грузии

© Mitsubishi
Александр Тычинин
Как все-таки меняется восприятие автомобиля в зависимости от окружающей обстановки! В душном московском трафике посреди бетонных джунглей практически любой пикап и выглядит, и едет убого, а здесь, в грузинском поселке Степанцминда, у подножия горы Казбек, все наоборот. Пикапы тут используют по прямому назначению, и смотрится это невероятно органично. Как в эту компанию впишется обновленный Mitsubishi L200?

Эх, а ведь в «жирный» период российской экономики, в 2008-м и в 2012-м, L200 продавался у нас по семь тысяч машин в год и был безоговорочным бестселлером среди себе подобных. Представляете, за девять лет россияне скупили почти 50 тысяч пикапов предыдущего поколения! Но… «Скажи, куда ушли те времена?» — как пел Майк Науменко.

С тех пор сегмент усох в два с лишним раза, в нем теперь властвует дешевый УАЗ Пикап (3799 машин в 2018-м), а нынешний L200 (3028) и его главный конкурент, Toyota Hilux (3190), делят в рейтинге вторую строчку. Причем если раньше «двухсотку» покупали в основном частники, например, как альтернативу классическому внедорожнику, то сейчас большая часть машин уходит в корпоративные парки нефтегазовых и телекоммуникационных компаний. Все для людей!

Обновленный L200 хоть и вписывается в живописный грузинский ландшафт, но на фоне россыпи пожилых пикапов и микроавтобусов Mitsubishi Delica кажется пришельцем с другой планеты, особенно, когда смотришь спереди. Фирменное Х-лицо в стиле Pajero Sport намного агрессивнее и выразительнее прежнего грустного «лука». Да и практичнее: передний край капота поднят на 40 мм, фары стали очень узкими и тоже расположены выше, а значит им не страшен ни пескоструй, ни ветки. Вот только LED-оптика, дневные ходовые огни и омыватель есть лишь в самой дорогой комплектации за 2,7 миллиона рублей.

Сбоку — классные рельефные арки, сзади — более строгие фонари, в каталоге — несколько новых ярких цветов, а в богатых версиях появились 18-дюймовые колеса с шинами размерностью 265/60R18, которые дали пикапу дополнительные полтора сантиметра клиренса. В общем, к внешности больше не придерешься. Чего не скажешь о салоне.

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Да, тут по-прежнему неплохие кресла спереди и едва ли не самый просторный второй ряд в классе, на который, кстати, добавили пару USB-разъемов для зарядки гаджетов и поручни для удобной посадки. Плюс новый руль с подогревом, двухзонный климат вместо однозонного и симпатичный приборный щиток с цветным дисплеем бортового компьютера, как на Pajero Sport. За это японцам спасибо, с оснащением действительно порядок.

Жаль, правая нога, как и раньше, упирается в жесткую центральную консоль, материалы и кнопки остались до боли кондовыми, автоматический режим есть только у водительского стеклоподъемника, подлокотник так и не регулируется по вылету, а страшненькая мультимедийная система застряла в двухтысячных. Вдобавок из топовой комплектации убрали кожаную отделку и электропривод водительского сиденья. Говорят, во всем виноваты те самые корпоративные клиенты, которым вся эта бижутерия без надобности. С другой стороны, когда автомобиль, пусть даже пикап, стоит 2,1-2,7 млн рублей, в нем хочется видеть более благородный интерьер.

Алюминиевый турбодизель 4N15 объемом 2,4 л, появившийся пять лет назад, инженеры не трогали. Напомню, его младшая версия выдает 154 силы (380 Нм) и подходит скорее для неспешного перемещения вокруг нефтяных месторождений, зато форсированный вариант мощностью 181 л.с. (430 Нм), который, увы, по-прежнему сочетается только с топовой комплектацией, хорош и для дальних вояжей.

Главная техническая новинка — шестиступенчатый автомат Aisin. Он вышел настоящим паинькой с шустрыми и логичными переключениями, хотя и к старой пятиступенчатой коробке особых претензий не было. Данных о разгоне до сотни, по традиции, нет, но благодаря сближенным передаточным числам и более короткой главной паре L200 должен стать чуть динамичнее, а благодаря шестой передаче — экономичнее. В горах и без груза у меня вышло около 12 л/100 км.

Диаметр передних тормозных дисков на топ-версиях увеличен с 294 до 320 мм, а в подвеске стоят новые амортизаторы и рессоры. Раньше L200 был одним из самых приятных пикапов и по управляемости, и по плавности хода, но, к сожалению, сейчас так не скажешь. Сейчас вообще ничего не скажешь, потому что все тестовые машины были обуты в зубастые шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, и трясло с ними так, что врагу не пожелаешь.

Есть, правда, и хороший знак. Даже в такой конфигурации L200 ни разу не испугал меня на виражах закрученной Военно-грузинской дороги и удивил мавзолейной тишиной в салоне. Уж не знаю, есть ли в этом заслуга кабины с более жесткими порогами и центральными стойками, но факт остается фактом: L200 — один из самых тихих пикапов на рынке.

И один из самых универсальных! Спасибо неизменной полноприводной трансмиссии Super Select, которая ставится на L200 начиная с комплектации Intense за 2,4 млн. Главная заслуга «Супер-Селекта» — межосевой дифференциал (в этом поколении — Torsen), позволяющий ездить в режиме 4x4 по любым покрытиям круглый год, тогда как на Хайлаксе и УАЗе подключать передок рекомендуется только на бездорожье.

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Прибавьте сюда «понижайку», возможность жесткой блокировки «центра» и заднего моста, и получится, что, помимо клона L200, пикапа Fiat Fullback, такой набор предлагает только дорогущий X-Class с турбодизелем V6 (от 4,2 млн), да и то межосевой дифференциал у него блокируется не принудительно, а по решению электроники. Не спорю, бывает, что актуаторы Селекта переключают режимы слишком медленно, но за универсальность трансмиссии «двухсотке» можно простить многое.

И даже то, что все комплектации подорожали разом на 150 тысяч рублей? Вопрос сложный. Если бы я искал себе новый пикап, то всерьез бы задумался о Фуллбеке. Пусть в нем не будет подогрева руля, двухзонного «климата» и прочих фишек, появившихся в обновленном L200, зато цена на Fiat с «Супер-Селектом» и автоматом начинается от 2,09 млн против 2,5 у Mitsubishi. Разница огромная!

Плюс Fullback — это единственный пикап, сертифицированный с разрешенной максимальной массой менее 2,5 т, а значит на него не распространяются правила московского грузового каркаса. Хотя мы уже решили, что пикап и город друг друга явно не красят. Ну а если вернуться к обновленному L200 и корпоративным продажам, то наши нефтяные топ-менеджеры, как обычно, будут только счастливы более крупному контракту.

Подробные технические характеристики Mitsubishi L200

2.4 DID2.4 DID (Super Select 4WD)2.4 DID H.P.
Тип двигателятурбодизель, R4турбодизель, R4
Рабочий объем, см³244224422442
Макс. мощность, л.с./об/мин154/3500181/3500181/3500
Макс. момент, Нм/об/мин380/1500-2500430/2500430/2500
Тип приводаподключаемый полныйпостоянный полныйпостоянный полный
Коробка передачмеханическая, 6-ступенчатаямеханическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая)автоматическая, 6-ступенчатая
Передняя подвескапружинная, на двойных поперечных рычагахпружинная, на двойных поперечных рычагахпружинная, на двойных поперечных рычагах
Задняя подвесказависимая, рессорнаязависимая, рессорнаязависимая, рессорная
Габариты (ДхШхВ), мм5225х1815х17755225х1815х17955225х1815х1795
Колесная база, мм300030003000
Грузовой отсек (ДхШхГ), мм1520х1470х4751520х1470х4751520х1470х475
Дорожный просвет, мм200220220
Снаряженная масса, кг186019251930
Полная масса, кг285028502850
Макс. скорость, км/ч169173 (171)177
Расход топлива (комб.), л/100 км7,77,7 (8,6)8,6
Цена, руб.2 069 000 – 2 203 0002 396 000 (2 498 000)2 702 000

Mitsubishi L200

Нравится
Нарядная внешность, приятный силовой агрегат, тишина в салоне и универсальный полный привод
Не нравится
Простенький интерьер, устаревшая мультимедийная система, высокая цена интересных версий
Вердикт
Хороший вариант для зажиточных селян и путешественников, которые не молятся на Hilux
icon engine
2442 см³, турбодизель R4, 154–181 л.с., 380–430 Нм
icon transmission
МКП-6/АКП-6
icon speed
200–220 мм
icon weightkg
1860–1930 кг
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