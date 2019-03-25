Мой маленький Velar

Внутри — тоже знакомый веларовский clean look. Вместо матовой аналогово-кнопочной обстановки — царство глянца и тач-скринов, вместо классической шайбы трансмиссии — удобный нефиксируемый джойстик от внедорожника Range Rover Sport. На тестовых машинах из первых партий было пару перекошенных зазоров и даже одна отвалившаяся заглушка, но в целом по качеству исполнения и уровню материалов интерьер Эвока — один из лучших во всем концерне Jaguar Land Rover.

Козырек приборки легко проминается пальцами, на передней панели мягчайшая фактура с ромбовидным узором, обод руля и джойстик трансмиссии обернуты в нежную алькантару, а кресла укутаны в приятный эвкалиптовый текстиль. Класс! Главное — не скромничать с конфигуратором. Иначе у вас не будет ни виртуальных приборов с высоким разрешением, ни тех самых веларовских тач-скринов.