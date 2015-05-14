Сможет ли новый Ford Mondeo вернуть себе лидерство в классе

Танцы на угляхСможет ли новый Ford Mondeo вернуть себе лидерство в классе
Традиции — это святое. Идти против них — как выковыривать косточки из зерен граната, но иногда с традициями хочется поспорить. Например, когда вы согласились поучаствовать в удалом туземском празднике, а вас подвесили над углями. Традиция такая…
У нас ведь оно как? Появились у человека, например, деньги. И захотел он, к примеру, автомобиль. И вероятность того, что он отправится к дилеру «Тойоты» за «Камри», необыкновенно велика. Так сказать, по совету друзей и заветам отцов. Вот и получается, что количество купленных новых Toyota Camry на российских дорогах за прошедший год превысило число Ford Mondeo почти на порядок — 34 тысячи против 3,6 тысячи соответственно.
Положение «Форда» чем-то похоже на положение человека над углями: некогда один из лидеров класса — Focus — давным-давно вылетел из десятки самых продаваемых в России машин, а царствование в сегменте непремиальных бизнес-седанов с Mondeo, кажется, уже недостижимо.
А тут еще и с новым поколением «Мондео» вышло недоразумение. Автомобиль, который уже два года продается в США под именем Fusion (где его, к слову, по продажам точно так же уделывает «Камри»), до нашего и европейского рынков добрался совсем недавно. «Фордовцы» говорят, что он «не опоздал, а задержался», и, в соответствии с поговоркой, имеет подходящие амбиции. Ну что ж, хлеб и соль тебе, «Мондео», и все такое.
Официальная причина задержки появления нового «Мондео» — перенос производства модели с бельгийского завода в Генке в испанскую Валенсию. Однако для России седан собирается традиционно во Всеволожске под Питером. Но российскому предприятию пришлось ждать батьку, чтобы не лезть поперек — раньше европейцев запускаться нельзя.
Теперь же, когда конвейер работает и даже проданы первые несколько сотен машин, в «Форде» задумали вернуть себе потерянные позиции. В компании говорят, что за счет относительно невысоких цен готовы даже пожертвовать долей прибыли ради наращивания объема продаж. Цель — второе место в классе после «Камри». Но ведь традиции не побить? Или можно?
«Форд», правда, не собирается поражать россиян прежней шириной размаха, а копирует тактику японцев. Поэтому у нас будет только седан, всего три мотора и одна коробка — никаких тебе хэтчбеков, универсалов, дизелей, гибридов, «механик», литровых «Экобустов» и прочих вредных простому бизнесмену (или таксопарку) излишеств.
И, что для кого-то может быть немаловажно, прежнего «робота» с двумя сцеплениями теперь тоже нет — только шестиступенчатый «автомат». Европейский «Форд» за разработку нынешнего «Мондео» уже не отвечал, а американцы сделали упор на основного клиента, то бишь на себя. И оставили традиционный «автомат».
Зато от обилия электроники, технологий и непонятных аббревиатур «Мондео» того и гляди лопнет. Светодиодные фары, кресла с массажем и вентиляцией, камера заднего вида, автопарковка и автовыезд с парковки, автоторможение перед препятствием в случае опасности столкновения, автотостер (кажется, он там все-таки был!) и еще много разных «авто-», всех не перечислить.
К русским дорогам автомобиль готовили, как хирурга к операции. У нашего «Мондео» изменены настройки пружин и амортизаторов, на 12 миллиметров увеличен дорожный просвет (167 миллиметров до пластиковой защиты двигателя), добавлена шумоизоляция колесных арок и днища, а также полостей в передних и задних дверях. Плюс приятная плюшка — возможность заправлять моторы 92-м бензином.
Причем это касается и атмосферного двигателя 2.5, и двухлитровой турбированной «четверки» семейства EcoBoost. Первый родом из США, где он развивает 175 лошадиных сил, но для нашего рынка его дефорсировали до 149 сил. В Европе варианта с 2,5-литровым агрегатом нет, а к нам было решено его привезти потому, что у конкурентов есть похожие комплектации.
Второй мотор посовременнее – его можно встретить на многих современных моделях Ford – и выдает уже 199 сил и 345 Нм момента. А третий – 240-сильный 2.0 с наддувом. Но это вообще космос – в первую очередь, по цене.
Рассматривались и варианты поставки 1,6-литрового «Экобуста», но ему было отказано. Дороговизна самого агрегата, чувствительность к топливу и все такое — без вариантов. Такая же бесперспективная ситуация с хэтчбеком и универсалом — у предшественника на эти модификации приходились один и два процента продаж соответственно. С такой низкой долей и нынешними курсами валют ввозить их будет невыгодно. Выпускать под Питером – тоже.
Самый доступный и, в перспективе, самый популярный вариант — именно атмосферный. Но он же и самый печальный: разгон до сотни – праздник со слезами на глазах, занимающий 10,3 секунды. В городе на светофоре вас уделает «Газель», а на магистрали, когда скорость переваливает за сотню, и мотор окончательно превращается в тыкву, для разгона приходится ловить попутный ветер.
Еще и «автомат» портит нервы: кикдаун думает пару секунд, после чего происходит жесткий рывок. Можно сбросить пару ступеней вручную, но делать это маленькой клавишей на боковине рычага коробки — все равно что пытаться подцепить икринку японскими палочками. Зато в городе, при размеренном движении, недостатков трансмиссии можно и не заметить — все работает плавно и предсказуемо.
Почти идеальный вариант для «Мондео» («почти» – потому что дорогой) — это 199-сильный турбированный двигатель. Передачи с ним можно уже переключать подрулевыми лепестками, а слово «ускорение» наконец-то приобретает смысл. Именно такой мотор и нужен драйвовому шасси Mondeo. У нового поколения гидроусилитель уступил место электрическому, но даже это не испортило прежний азартный характер шасси.
Тут почти все как мы любим: усилие на руле – в меру, управление информативно, плотная подвеска отрабатывает подавляющее большинство всех неровностей, а шумоизоляция почти идеальна. Не слышно мотора и ветра, и первые же несколько быстрых поворотов заставляют забыть, что это 1,5-тонный седан, а вовсе не юркий хэтч.
Новый «Мондео» не изменил себе — драйвовый автомобиль, помешанный на всякой электронике. В «Форде» говорят, что по количеству технологий, напичканных в автомобиль, он превосходит всех конкурентов, а по стоимости Каско и техобслуживания кладет «японцев» на обе лопаты. В смысле, лопатки. Ходят слухи, что не свяжи инженеров смирительными рубашками, машина переплюнула бы по количеству электроники Международную космическую станцию.
Несмотря на все это, «Мондео» – полной противоположности Camry – предстоит потанцевать с бубном на углях, чтобы вернуть себе позиции. Одно из фирменных па — это цены. Чуть ниже, чем у его заклятого друга. Пустой «Мондео» стоит от 1 149 000, а топовый – 1 749 000 (199 сил) и 1 799 000 рублей (240 сил), тогда как Camry — от 1 295 000 до 1 667 000 (181 сила) и 1 878 000 рублей (249 сил).
Чуть позже на помощь «Мондео» приедет обновленный «Фокус», а потом седан и хэтчбек «Фиеста», сборку которых наладят в Елабуге. А пока – на сцене новый танцор. Посмотрим, сможет ли он удивить привередливую публику.
Технические характеристики
|Ford Mondeo 2.5
|Ford Mondeo 2.0
|Тип двигателя
|Бензин, 4 цил.
|Бензин, 4 цил.
|Рабочий объем
|2488 см³
|1999 см³
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|149/6000
|199/5400
|Макс. момент, Нм/об/мин
|225/3900
|345/2700-3500
|Тип привода
|Передний
|Передний
|Трансмиссия
|6АКП
|6АКП
|Передняя подвеска
|МакФерсон, со стабилизатором
|МакФерсон, со стабилизатором
|Задняя подвеска
|Многорычажная, со стабилизатором
|Многорычажная, со стабилизатором
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4871 х 1852 x 1482
|4871 х 1852 x 1482
|Колесная база, мм
|2850
|2850
|Дорожный просвет, мм
|167
|167
|Масса, кг
|1529
|1550
|Макс. скорость, км/час
|204
|218
|Разгон 0-100 км/ч, с
|10,3
|8,7
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|8,2
|8,0