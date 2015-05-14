Сможет ли новый Ford Mondeo вернуть себе лидерство в классе

У нас ведь оно как? Появились у человека, например, деньги. И захотел он, к примеру, автомобиль. И вероятность того, что он отправится к дилеру «Тойоты» за «Камри», необыкновенно велика. Так сказать, по совету друзей и заветам отцов. Вот и получается, что количество купленных новых Toyota Camry на российских дорогах за прошедший год превысило число Ford Mondeo почти на порядок — 34 тысячи против 3,6 тысячи соответственно.

Положение «Форда» чем-то похоже на положение человека над углями: некогда один из лидеров класса — Focus — давным-давно вылетел из десятки самых продаваемых в России машин, а царствование в сегменте непремиальных бизнес-седанов с Mondeo, кажется, уже недостижимо.

А тут еще и с новым поколением «Мондео» вышло недоразумение. Автомобиль, который уже два года продается в США под именем Fusion (где его, к слову, по продажам точно так же уделывает «Камри»), до нашего и европейского рынков добрался совсем недавно. «Фордовцы» говорят, что он «не опоздал, а задержался», и, в соответствии с поговоркой, имеет подходящие амбиции. Ну что ж, хлеб и соль тебе, «Мондео», и все такое.