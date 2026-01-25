В Тольятти начали обучать экономичному вождению китайских грузовиков

Motor выяснил, как дальнобойщики экономят на грузовиках SitrakВ Тольятти начали обучать экономичному вождению китайских грузовиков
Первыми проводить обучение экономичному вождению начали европейские производители грузовиков. Российские курсы очень похожи на европейские: сначала водителям рассказывают общую теорию экономии топлива, потом показывают органы управления грузовика, а уже после проводятся два или три тестовых заезда.
Во время первого инструктор оценивает мастерство управления водителя, во время второго — подсказывает «ученику», как можно улучшить вождение, а третий понадобится, если преподаватель захочет убедиться, что обучаемый может использовать полученные навыки без подсказок от учителя.
В теоретической части общие посылы всегда примерно одинаковы. Наиглавнейший — это частое использование превентивного торможения. Большинство водителей пользуется примитивной тактикой «газуем — тормозим», а надо ездить совсем иначе: завидев впереди, например, красный светофор, отпустить правую педаль, проехать максимум возможного расстояние накатом, затем воспользоваться ретардером и уже потом тормозить педалью.
И тут нередко выясняется, что как раз грамотно пользоваться ретардером умеют совсем немногие. В Сети можно легко найти видеоролики, наглядно поясняющие принцип работы этого устройства. Если коротко, то установленный позади коробки передач гидродинамический замедлитель — это наполненный маслом узел, позволяющий благодаря сопротивлению этого самого масла эффективно снижать скорость вращения карданного вала.
На практике шофёр имеет очень действенный и надёжный инструмент, позволяющий вообще не пользоваться рабочей тормозной системой. Надо просто привыкнуть замедлять машину не нажатием педали, а правым подрулевым рычажком, у которого несколько ступеней. Для этого и проводится тренинг «демонстрация органов управления грузовиком»: во время него часто выясняется, что даже опытные профессионалы не знают азов.
Кроме «ретарды», как называет замедлитель дальнобойщики, во многих машинах имеется моторный тормоз, то есть «горняк». Его принцип работы совершенно иной: в выхлопной системе создаётся противодавление, мотор повышает обороты, но выходной поток отработавших газов уменьшается, благодаря чему фактически происходит торможение двигателем. Управление этой системой осуществляется тоже через подрулевой рычажок.
В рамках курса «Основы экономичного управления автомобилями Sitrak и Howo» всё это планируют рассказывать по европейским стандартам преподавания, благо сами преподаватели имеют опыт работы с европейской техникой. Для демонстрации «железа», разумеется, планируется использовать агрегаты «Ситраков».
«Мы уже провели несколько обучений. И один студент заявил, что никогда не будет пользоваться моторным тормозом на дороге, так как боится поломки двигателя — тот действительно ревёт, пока работает система… А другой обучаемый заявил, что и „ретарда“, и „горняк“ — абсолютное зло, так как они замедляют колёса только ведущей оси! Что чревато „складыванием“ автопоезда», — привели несколько любопытных реакций авторы проекта.
«Складывание автопоезда», поломка мотора и многие другие страшилки — это страхи из прошлого, современные фуры оснащены системой стабилизации движения. Эти байки распространяют ветераны-дальнобойщики, поэтому они переходят к молодому поколению водителей. В мире легковых автомобилей подобных предрассудков сейчас стало меньше, уверяют в обучающем центре.
Самая частая жалоба от водителей большегрузов, пришедших учиться, звучит так: «Какое может быть „превентивное торможение“, когда любая легковушка норовит тебя подрезать?». На мастер-классе выясняется, что просто нужна перестройка мозгов и несколько десятков километров практики. Тогда снующие перед носом легковые автомобили перестают быть источником раздражения.
Вообще, подобные курсы правильнее было бы назвать уроками безопасного, а не экономичного вождения, но, безопасность в России пока что продаётся плохо. Экономия вполне наглядна: каждый прошедший обучение водитель делится тем, какие суммы удаётся экономить после усвоенных уроков.
В одной транспортной компании грузовик Sitrak, занятый перевозкой масла, на основании данных телематики стабильно «привозил» средний расход 29,6 л/100 км. После обучения результат снизился до 24,2. Итого — больше пяти литров чистой экономии на гружёном автомобиле.
Это вовсе не выдуманная история — факт подтвердил лично грузоперевозчик. Скептики, естественно, спросят: «А в чём выгода наёмного водителя ездить экономично?». Она самая прямая: перевозчикам помогают сформировать систему мотивации персонала, и каждый шофёр, сокративший литраж, будет получать премии. Не будет денежной мотивации — не будет эффективных перевозок.
Поэтому учиться сейчас – экономически оправдано. Такими курсами интересуются и частники, и небольшие фирмы, и крупные компании. В Тольятти учебный центр только базируется, а сами инструкторы будут ездить по всей России, чтобы обучать водителей на машинах в парке перевозчика.