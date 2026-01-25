В Тольятти начали обучать экономичному вождению китайских грузовиков

В теоретической части общие посылы всегда примерно одинаковы. Наиглавнейший — это частое использование превентивного торможения. Большинство водителей пользуется примитивной тактикой «газуем — тормозим», а надо ездить совсем иначе: завидев впереди, например, красный светофор, отпустить правую педаль, проехать максимум возможного расстояние накатом, затем воспользоваться ретардером и уже потом тормозить педалью.

И тут нередко выясняется, что как раз грамотно пользоваться ретардером умеют совсем немногие. В Сети можно легко найти видеоролики, наглядно поясняющие принцип работы этого устройства. Если коротко, то установленный позади коробки передач гидродинамический замедлитель — это наполненный маслом узел, позволяющий благодаря сопротивлению этого самого масла эффективно снижать скорость вращения карданного вала.