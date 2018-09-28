Тигуан на стиле

К тому же Q3 оставался самой возрастной моделью Audi: его производство началось в далеком 2011 году. И это во времена, когда именно паркетники приносят автомобилестроителям основной доход! С тех пор Tiguan, собрат по концерну Volkswagen, успел переехать на новую модульную платформу MQB; появились аналогичные кроссоверы у Шкоды и Сеата — и только «четыре кольца» в непривычной для себя роли золушки оставались со старой моделью.

Но теперь Audi Q3 догнала Tiguan. Собственно, технически это он и есть — только вместо внешности в духе оструганной шпалы здесь есть дизайн! Восьмиугольная решетка радиатора, нахмуренные двухэтажные фары, рельефные борта... Q8, не ты ли это?