Империя наносит ответный удар

Никогда такого не было и вот опять. Я не верю ни своим глазам, ни рукам, ни другим частям тела, но похоже в этот раз они и правда не врут. Можете закидать меня помидорами, но Camry нового поколения — это лучшее, что случалось с «Тойотой» со времен динозавров.

Чуть больше месяца назад Саша Мирошкин прокатился на предсерийных Camry по полигону и, кажется, был весьма удивлен произошедшим с автомобилем изменениям. Теперь же мы выехали на первых товарных экземплярах седана на обычные дороги, попробовали все моторы и думаем, что если все новые «Тойоты» будут такими (а на подходе к российскому рынку следующее поколение RAV4, например), то конкурентам придется очень несладко.

Ну хорошо, что же такого в ней крутого?

Во-первых, «Камри» стала намного технологичнее. Седан наконец-то избавился от старой платформы К, которая совсем чуть-чуть не дотянула до своего 20-летия, и переехала на модульную архитектуру TNGA — GA-K. Она уже появилась на новых RAV4 и Lexus ES, а впоследствии доберется до Highlander следующего поколения.

Кузов спроектирован «с нуля» — его жесткость на кручение возросла на 30 процентов. В конструкции теперь используется больше высокопрочной и сверхвысокопрочной стали, появились дополнительные усилители, распорки и новые подрамники (они стали на 15 процентов жестче), а сзади вместо прежнего «МакФерсона» располагается многорычажка с раздельно установленными пружинами и амортизаторами.

Механизм электроусилителя руля переместился с рулевого вала на рейку — впервые для переднеприводных моделей Toyota. А со стороны салона появилась аж пятислойная шумоизоляция моторного отсека вкупе с усиленной шумкой задней полки и специально доработанными для этих же целей дверными панелями. Японцы уверяют, что в новой Camry стало даже тише, чем в Audi A6 предыдущего поколения.

В итоге ты смотришь на эту машину и не веришь, что это действительно «Камри». Если раньше машину можно было традиционно потроллить хотя бы за жидкокристаллические часики на передней панели, то теперь они куда-то пропали, а у всех стеклоподъемников (о, чудо!) появился автоматический режим.

За рулем водителям высокого роста теперь устроиться будет проще — диапазон регулировки рулевой колонки по вылету увеличился с 40 до 60 миллиметров (а это много). Сам руль уменьшился в диаметре на сантиметр и совершает от упора до упора всего два с половиной оборота. При этом кнопки круиз-контроля наконец-то переехали с подрулевого рычажка на спицу самой «баранки» — впервые для «Тойот», между прочим.

В этом салоне уже приятно находиться и прикасаться к его деталям: перед водителем новая приборная панель с семидюймовым цветным TFT-дисплеем и самый большой в сегменте проекционный дисплей (10,5 дюйма), который выводит всю информацию на само стекло, а не на выдвигающееся стеклышко, как, скажем, у Volkswagen Passat. К качеству материалов сложно придраться, смущает лишь черный глянцевый пластик передней панели, который очень быстро покрывается пылью.

Toyota решилась поместить сюда всю свою самую продвинутую электронику. Теперь у Camry есть адаптивный круиз-контроль с возможностью торможения до полной остановки и последующим началом движения, система слежения за рядностью движения с автоматическим подруливанием обратно в полосу, беспроводная зарядка для смартфонов, круговой видеообзор со всех мыслимых точек, а также новая мультимедийная система Toyota Touch 2, которая стала шустрее и красивее предшественника.

Моторы теперь тоже другие?

«Четверки» объемом 2,0 и 2,5 литра, выдающие 150 и 181 лошадиную силу, остались прежними, но шестиступенчатый «автомат» у старшей версии обзавелся модернизированными гидротрансформатором и программой управляющей электроники.

Шестицилиндровый двигатель 3.5 мощностью 249 сил обновился. Появились новые головки блока и комбинированная система впрыска (и непосредственно в камеру сгорания, и во впускной коллектор), а при небольших нагрузках для экономии топлива агрегат переходит с цикла Отто на цикл Аткинсона. При этом заправлять его можно 92-м, а во время теста по городу, трассе и горным серпантинам расход бензина лишь немногим превысил десять литров на «сотню» — весьма неплохой результат.

Вместо прежнего шестидиапазонного «автомата» мотор V6 работает в паре с восьмиступенчатой коробкой Aisin, у которого гидротрансформатор блокируется сразу после старта и работает на всем диапазоне оборотов, делая машину очень отзывчивой на нажатие педали газа.

И как все это едет?

Очень круто! Toyota Camry с «шестеркой» стала чуть тяжелее предшественника и «по паспорту» набирает первую «сотню» на 0,6 секунды медленнее (за 7,7 секунды), но в жизни вы этого конечно не заметите. Уверенный разгон — он не вдавливает в кресло и не заставляет темнеть в глазах, но мысли пожаловаться на ускорение не возникает ни в одной дорожной ситуации. Коробка работает быстро, плавно, мягко и никак не напоминает о себе даже при рваной езде. По сравнению с «шестиступкой» машины предыдущего поколения — небо и земля!

В городе разница между моторами 2.0 и 2.5 — почти незаметна. На магистрали импровизированный дрэг «с хода» показал, что машина с базовым мотором отстает от старшей версии всего на полкорпуса, оставаясь при этом благодаря своим пухлым «шестнадцатым» колесам самой тихой, комфортной и непробиваемой из всей линейки Camry. На колесах побольше (у версий с V6 — 18-дюймовые, впервые на модели) подвеску тоже сложно пробить — со всеми дефектами дороги машина справляется хорошо, пасуя лишь на острых крупных неровностях.

Но главное совсем не то, насколько быстрее стал новый седан, а то, что на нем теперь можно прохватить на горных серпантинах. Если на предыдущей «Камри» из-за пустого руля, кренов и раскачки вы бы уже после первого виража, скорее всего, оказались бы в обрыве, то на новой машине от активной езды можно даже получать удовольствие!

Реакции на поворот руля — быстрые и точные, но в то же время не резкие, усилие и чувство обратной связи — почти идеальные, кренов нет, а в предельных режимах автомобиль не пытается рыскать или резко срываться в скольжения, оставаясь максимально долго на траектории, лишь плавно соскальзывая наружу всеми четырьмя колесами. Инженерам, которые настраивали управляемость и шасси, хочется пожать руку — до сих пор трудно поверить, но Camry действительно теперь рулится очень вкусно. И седан легко посоперничает в этом с признанными мастерами драйва Mazda6 и Ford Mondeo.

Тормозить «Камри» тоже стала получше. Диаметр передних дисков увеличился на девять миллиметров, модернизированы суппорты и вакуумный усилитель.

Единственное за что хочется поругать новую «Камри» — неприятный фоновый свист ветра в районе передних стоек, который становится слышен на скоростях выше 80 километров в час. Причем на некоторых машинах шум был настолько громким, что невольно тянулся к кнопкам электростекпоподъемника, полагая, что окно закрыто не до конца. Очень хочется верить, что это издержки первых серийных автомобилей, а не конструктивный просчет. Иначе — печально, потому что в машине в общем и целом стало действительно тише.

Еще бы, конечно, хотелось электропривод крышки багажника, который нельзя получить ни за какие деньги. Но это уже мелочи жизни, не правда ли?

Все это звучит неплохо, но наверняка подорожало?

Да, но не сильно. Среднее удорожание по линейке составляет 4,5 процента. Цены начинаются от 1 399 000 рублей, машины со 181-сильным мотором стоят минимум 1 623 000 рублей, а автомобили с мотором 3.5 стоит от 2 166 000 рублей. Для сравнения, 150- и 192-сильная Mazda6 стоит сопоставимо — от 1 336 000 и 1 509 000 рублей, а 149,- 199- и 240-сильный «Мондео» обойдется в 1 385 000, 1 799 000 и 2 070 000 рублей соответственно.

Не хочется говорить пафосных и громких слов, но Toyota провела действительно впечатляющую работу над ошибками, сделав из обычного средства перемещения в пространстве машину, на которой хочется ездить. И не только по рабочей необходимости. А принимая во внимание, что со временем число моделей на архитектуре TNGA только расширится, то конкурентам придется сильно постараться, чтобы сделать свои машины интереснее. И значит нам всем станет вдвойне интереснее на них ездить. \m

Toyota Camry Нравится То, как машина теперь выглядит и, что самое главное, едет He нравится Свист ветра в районе передних стоек на высокой скорости Вердикт Конкурентам придется очень несладко 3456 см³, V6, 249 л.с., 356 Нм 8-ступенчатый «автомат» 0-100 км/ч — 7,7, 220 км/ч 1690 кг

Технические характеристики Toyota Camry

2.0 2.5 3.5 Тип двигателя Бензиновый, L4 Бензиновый, L4 Бензиновый V6 Рабочий объем 1998 см³ 2494 см³ 3456 см³ Макс. мощность, л.с. 150 181 249 Макс. момент, Нм/об/мин 192/4700 231/4100 356/4700 Тип привода Передний Передний Передний Трансмиссия 6АКП 6АКП 8АКП Передняя подвеска независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска независимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости Тормоза Дисковые вентилируемые спереди и дисковые невентилируемые сзади Габариты (ДхШхВ), мм 4885х1840х1455 Колесная база, мм 2825 Масса, кг. от 1570 до 1690 в зависимости от версии Макс. скорость, км/ч 210 210 220 Разгон 0-100 км/ч, с 11,0 9,9 7,7 Расход топлива (комб.), л/100 км 7,1 8,3 8,7 Объем багажного отделения, л. 469 - 493 в зависимости от версии Топливо и емкость бака АИ-92/95 и 60 л. Дорожный просвет, мм 155 Цена, рублей от 1 399 000 до 2 341 000

Иллюстрации: Toyota