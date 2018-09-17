Платформа K2 от Сида — это новый, более жесткий и расширенный на два сантиметра кузов со сдвинутыми назад основаниями передних стоек и перенастроенное шасси. Принципиальные отличия от хэтчбека — полузависимая балка вместо задней многорычажки и увеличенная на пять сантиметров колесная база, хотя, по сравнению с предыдущим Cerato, она не изменилась.

Новый дизайн — это пять! Вместо округлых форм — более четкий и стремительный силуэт с традиционной линией остекления и массивной задней стойкой. Пасть переднего бампера больше и агрессивнее, чем на Сиде, а его лезвием снизу, кажется, можно косить траву. В дорогих комплектациях — выразительные LED-фары, в более дешевых — галогеновые, зато с фирменными диодными ходовыми огнями а-ля Porsche.