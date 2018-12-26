Пенсионная реформа

В далеком 2009-м году лидером отечественного кинопроката стал американский фантастический боевик «Аватар», а самой продаваемой иномаркой в России – французско-румынский седан Renault Logan. И пусть его внешность не была фантастической, а ходовые качества точно нельзя было назвать боевыми, небольшой бюджетный автомобиль на волне кризиса тогда обогнал Ford Focus и стал звездой анекдотов.
Спустя неполное десятилетие россияне переключили внимание на кроссоверы, а звание народного автомобиля медленно перешло к парочке Rio-Solaris. Между тем Logan вместе с товарищами по платформе оказался во второй десятке рейтинга, самой же успешной машиной бренда стала и самая вседорожная – Duster.
Если вспомнить, что подавляющая часть Sandero продается именно в версии Stepway, то вариант приподнятого «Логана» напрашивался сам собой. Автомобиль удачно представили на Московском автосалоне, где в этом году смотреть было особо не на что, поэтому свою толику внимания он получить успел.
Знакомство с домом, машиной и вытрезвителем начинается с ручки – и в новом Logan Stepway ее по-прежнему надо хватать снизу, форма не изменилась со времен первого поколения «Логана» или, кому так ближе, «десятого» семейства «Лады».
И ностальгических элементов здесь вообще хватает: чтобы попасть в багажник, по-прежнему нужно нажимать личинку-кнопку и хвататься за грязную дверцу рукой, а ее петли все еще съедают часть полезного объема для поклажи. Руль не регулируется по вылету, а подогрев сидений включается наощупь кнопкой на нижней подушке сидения.
Сами передние сидения мягкие, со специфической спинкой – верхняя часть спины водителя среднего роста часто находится в воздухе. К пластиковому рычажку управления аудиосистемой под рулем надо привыкать – но это особенность машин бренда в целом.
Зеркала на солнцезащитных шторках для экономии так и не получили заглушек, так что водителю и пассажиру приходится выбирать – не опускать шторку и смотреть на солнце, или опускать и рассматривать свое отражение.
При этом в салоне относительно просторно, задний ряд седана дает ногам задних пассажиров больше свободы, чем в хетчбэке, багажник Логана все так же велик (510 литров против 310 в Сандеро).
И если это была информация для тех, кто раньше в машине не сидел, то для матерых «логановодов» есть другой абзац – песня для ушей: в салоне появился новый трехспицевый руль из более приятных материалов, лючок бензобака наконец-то стал открываться без ключа рычажком из салона.
Поворотники научились коротко моргать при касании переключателя, а на приборной панели разместился индикатор температуры двигателя. Задним пассажирам дали нормальный подстаканник: есть надежда, что они перестанут проливать свою липкую газировку на ваши любимые ворсистые коврики.
Новая мультимедийная система для богатых комплектаций с семидюймовым тач-экраном подружилась с Android Auto и Apple CarPlay – надеюсь, и в Логанах есть люди, которые этим пользуются. Сама система стала шустрее откликаться. Впрочем, этот спектр обновлений затронул и обычные, низкие версии.
На всех автомобилях появились новые бампера и светодиодные ходовые огни – пусть на пару лет позже европейской Dacia, но все равно приятно. Базовыми стали 16-дюймовые диски – выглядят как литые, на деле – более практичная штамповка с колпаками, которыми не так жалко протирать бордюры.
Главные изменения – внедорожная эстетика и появление вариатора. С первым все ясно – пластиковый обвес вкруг и удлиненные амортизаторы и пружины. Обсудить вариатор будет интереснее: долгое время покупатели «Логана» и «Сандеро» могли выбирать лишь из двух опций – механическая пятиступенчатая коробка или четырехступенчатая АКПП колониальной эпохи.
Несмотря на архаичную конструкцию, вторая привлекала около трети покупателей. Теперь в семействе появился вариатор японской фирмы Jatco – здесь его называют CVT X-Tronic и предлагают только в одной единственной серии – Stepway City. Двигателя три, как и раньше, все с рабочим объемом 1,6 литра. Первый 82-сильный восьмиклапанный реношный агрегат K7M, который даже на официальном сайте Renault называют классическим, агрегатируется только с механикой. 102-сильный шестнадцатиклапанник K4M – только с автоматом.
Старший, 113-сильный ниссановский мотор H4M, идет с МКПП или вариатором. Самого маломощного двигателя на тест-драйве представлено не было и мы этому не расстроились.
Существенную разницу между двумя другими моторами тоже найти непросто, характер поведения на дороге отличался только при выборе машин с разной трансмиссией. Если коротко: вариатор интереснее автомата в любом режиме, механика предпочтительнее для любителей хоть какой-то активной езды.
Бесступенчатая трансмиссия успешно имитирует перебор передач, дает возможность точнее регулировать тягу, умеет тормозить двигателем в мануальном режиме, не так шумит и дает меньший расход топлива – важный показатель для класса, и еще более важный конкретно для Логана.
Французская автоматическая коробка DP2 (она же – DP0/AL4 из 90-х) привлечь покупателя сможет только в одном случае – если путь к дому вечно лежит через пробки, тратиться на комплектацию City душит жаба, а дергать ручку каждые 10 секунд мешает рациональная лень.
Презентация проходила на морском побережье Черногории, с обилием горных серпантинов шириной в одну машину, с разным покрытием, часто не лучшего качества, со слепыми поворотами без ограждений, но каждый раз c потрясающими видами за острым углом.
Худших условий для модели эконом-класса и представить сложно – новенькие машины погоняли в хвост и в гриву: даже самые безумные развозчики пиццы так не ездят. Визг резины, рев двигателя на высоких оборотах, скольжение на мелких камешках – все это обычно не про Логан, но автомобиль на удивление спокойно проглотил все это мелкое хулиганство.
Да, управление тут не эталонное, особого нуля не прочувствовать, руль дрожит в руках на неровностях, но машина остается понятной водителю. Сказывается большая жесткость приподнятой подвески – у Stepway чуть меньше расхлябанности. В свою очередь приподнятый седан жестче хетчбэка, но из-за более длинной базы иначе заходит в повороты.
Сама подвеска осталась по-логановски всеядной, или энергоемкой, если по-научному, – она поглощает как мелкую трясучку, так и крупные ямы и лежачих полицейских: тот случай, когда можно не притормаживать. Заявленный клиренс для обеих моделей – 195 мм, у версий с вариатором показатель ниже на 25 мм.
Кстати, именно из-за этого бесступенчатую трансмиссию удалось внедрить только в Stepway – в обычных «Логане» и «Сандеро» более массивная конструкция будет висеть слишком близко к земле.
Относительно низко по нынешним временам расположился и ценник на новую машину – самый простой Logan Stepway в базовой комплектации (82 л.c., 5МТ) стоит от 662 тыс. руб. Версия Logan Stepway City с вариатором – от 787 тыс. руб. Верхняя планка для модели, не считая опций, – 858 тыс. руб. Хэтчбек Sandero по традиции чуть дороже – от 710 до 897 тыс. Руб.
Для сравнения – цены на Lada Vesta Cross стартуют с отметки в 774 тыс. руб. (106 л.с., 5МТ), аналогичный Logan Stepway (113 л.c., 5МТ) стоит от 723 тыс. руб. Еще один конкурент, но уже вне альянса, Kia Rio X-Line, еще дороже.
Самый простой кореец (100 л.c., 6МТ) обойдется 840 тыс. руб. Другое дело, что обе машины построены позже, выглядят современнее и управляются интереснее. В летописи о Логане не напишут про удовлетворение драйверских амбиций и эффектное появление у ночного клуба – в городах и селах его будут помнить за простоту, практичность и надежность.
А дополнительная прибавка в миллиметрах хоть и не сделала его внедорожником, но точно расширила область применения – преодолеть нерасчищенный участок дороги или выехать из сугроба после тяжелого рабочего дня будет проще.
А большего и не надо. Приподнятая подвеска вряд ли даст постепенно стареющей машине шанс повторить блестящие победы былых времен, но точно поднимет в рейтинге – даже если это будет ротация в рамках внутреннего рейтинга бюджетных моделей Renault. А может и родственная Lada чуть подвинется, кто знает.