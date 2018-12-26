Пенсионная реформа

Если вспомнить, что подавляющая часть Sandero продается именно в версии Stepway, то вариант приподнятого «Логана» напрашивался сам собой. Автомобиль удачно представили на Московском автосалоне, где в этом году смотреть было особо не на что, поэтому свою толику внимания он получить успел.

Знакомство с домом, машиной и вытрезвителем начинается с ручки – и в новом Logan Stepway ее по-прежнему надо хватать снизу, форма не изменилась со времен первого поколения «Логана» или, кому так ближе, «десятого» семейства «Лады».

И ностальгических элементов здесь вообще хватает: чтобы попасть в багажник, по-прежнему нужно нажимать личинку-кнопку и хвататься за грязную дверцу рукой, а ее петли все еще съедают часть полезного объема для поклажи. Руль не регулируется по вылету, а подогрев сидений включается наощупь кнопкой на нижней подушке сидения.