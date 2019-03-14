Повесть о настоящем человеке

Чёрного интерьера больше не будет, его заменил благородный «соевый шоколад» .

Продолжим реальный тур с виртуально завязанными глазами. Первое, на что ложатся руки — руль и селектор АКП — те же, знакомые. На этом всё. Формы обшивки двери стали лаконичнее, появилась тонкая полоска алюминия. Она переходит в ручку открывания, плоскую и гранёную, как лопатка авиационной турбины. На передней панели появился горизонтальный уступ, покрытый замшей. Точнее, Ultrasuede — «ультразамшей». Материал искусственный, но на ощупь как дорогая куртка. Дерево рядом настоящее — японский ясень. Из такого делают бейсбольные биты и гитарные деки.

Экран мультимедийной системы устроен как раньше: трапеция, выступающая из панели под прямым углом. Размер всего на дюйм больше — восемь. Диагональ, как у телевизора, в список «правильных» ощущений не вошла.