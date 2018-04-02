Первый подключаемый гибрид от и доработанный SVR – кто из них впечатляет сильнее?

Видео: тест обновленных Range Rover

Первый подключаемый гибрид от и доработанный SVR – кто из них впечатляет сильнее?

В конце прошлого года семейство больших Range Rover обновилось: чуть измененная внешность, лазерные фары, мультимедийка от Velar. В общем, небольшой джентльменский набор. Мы только что поездили на двух самых интересных версиях: новом гибридном Range Rover PHEV, которого раньше не было, и RR Sport SVR, который стал самым мощным и быстрым «Рейнджем» в истории. Кто из их интереснее – смотрите в видеоверсии теста.
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Тест-драйв

Видео: обновленные Range Rover

Первый подключаемый гибрид от и доработанный SVR – кто из них впечатляет сильнее?

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