Видео: тест обновленных Range Rover

В конце прошлого года семейство больших Range Rover обновилось: чуть измененная внешность, лазерные фары, мультимедийка от Velar. В общем, небольшой джентльменский набор. Мы только что поездили на двух самых интересных версиях: новом гибридном Range Rover PHEV, которого раньше не было, и RR Sport SVR, который стал самым мощным и быстрым «Рейнджем» в истории. Кто из их интереснее – смотрите в видеоверсии теста.

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