Главная новость смены поколений в том, что Santa Fe теперь — это две модели в одной. Пятиместная машина отдувается за короткобазную версию, а семиместная заменяет длиннобазный Grand Santa Fe. Размеры как раз примерно посередине: плюс 7 см к длине старого Santa Fe и почти столько же — к колесной базе. В итоге «Санта» четвертого поколения стал заметно крупнее Кодиака и почти повторяет по габаритам Sorento Prime.

Сверху — реснички диодных ходовых огней и габариты, снизу — противотуманки, а на среднем этаже — «линзованные» LED-фары, которые в топовой комплектации поворачиваются вслед за рулем. К эффективности освещения вопросов нет, но на трассе низко расположенная оптика будет быстрее пескоструиться и пачкаться, тем более, что омывателей у нее нет.