Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
9:57

Без лица

Тест нового Hyundai Santa Fe: одна версия вместо двух, семь мест и необычный дизайн

Поделиться

© компания Hyundai
Александр Тычинин
Кажется, противоречивое лицо новому Santa Fe одолжил тот самый Jeep Cherokee, наделавший немало шуму пять лет назад. С очередной сменой поколений «Санта» изменился до неузнаваемости, и в том, что касается дизайна, получился этаким антиподом консервативному соплатформеннику Kia Sorento Prime. Любить или ненавидеть революционную внешность — решать вам, а нам гораздо интереснее, получился ли новый Santa Fe таким же добротным и сбалансированным автомобилем, как Sorento Prime?

Главная новость смены поколений в том, что Santa Fe теперь — это две модели в одной. Пятиместная машина отдувается за короткобазную версию, а семиместная заменяет длиннобазный Grand Santa Fe. Размеры как раз примерно посередине: плюс 7 см к длине старого Santa Fe и почти столько же — к колесной базе. В итоге «Санта» четвертого поколения стал заметно крупнее Кодиака и почти повторяет по габаритам Sorento Prime.

Сверху — реснички диодных ходовых огней и габариты, снизу — противотуманки, а на среднем этаже — «линзованные» LED-фары, которые в топовой комплектации поворачиваются вслед за рулем. К эффективности освещения вопросов нет, но на трассе низко расположенная оптика будет быстрее пескоструиться и пачкаться, тем более, что омывателей у нее нет.

На многих тестовых «Сантах» кузовные детали кое-где топорщатся, а в зазоры между дверями едва не пролезает палец. Винить ли в этом корейские машинокомплекты или крупноузловую сборку, которая идет на Автоторе, — не знаю. У меня вообще сложилось впечатление, что Santa Fe у нас запускали впопыхах.

Автомобили на презентации — с единственным автоматическим стеклоподъемником, хотя такими должны быть все четыре. Говорят, случилась ошибка на производстве, и со следующей партии ее исправят. А вот, чтобы получить подогрев зоны покоя стеклоочистителей, как у Sorento Prime, придется, видимо, ждать рестайлинга. Кроме того, на российских «Сантах» из-за старой версии головного устройства мультимедийки не работает система распознавания дорожных знаков, хотя камера для нее имеется. И зачем же было так спешить?

С остальными электронными помощниками все здорово, и особенно приятно, что за 90 тысяч рублей их можно поставить на доступные версии Santa Fe. Адаптивный круиз в случае попадания в пробку теперь предупреждает о том, что машина впереди тронулась, ассистент движения в полосе самостоятельно поворачивает в пологих дугах и даже не требует придерживать руль, ну и, конечно, есть привычная система экстренного торможения.

А на основе радаров контроля «слепых» зон получился целый комплекс систем безопасности. Помимо привычного предупреждения о наличии помехи сбоку, появилась функция предотвращения столкновений при перестроении — в случае чего короткий тормозной импульс на колесах соответствующего борта вернет вас обратно в полосу. Кроме того, Santa Fe самостоятельно остановится, если при выезде с парковки задним ходом произойдет опасное сближение с машинами, едущими в поперечном направлении. Наконец, с радарами в заднем бампере связана и уникальная фишка нового «Санты» — система безопасного выхода с «умным» детским замком.

Представьте типичную остановку на обочине: вы хотите выйти, но сзади приближается автомобиль. Чтобы предупредить вас об этом, Santa Fe подаст звуковой сигнал при попытке открыть переднюю дверь и не даст разблокировать детский замок.

Вместо аляповатого азиатского интерьера — более строгий и широкий кокпит с трехслойной передней панелью и аккуратно выглядывающим планшетом мультимедийной системы. В общее настроение не вписывается лишь полувиртуальная приборная панель, которая ставится вместо традиционной в дорогих комплектациях и смотрится уж больно по-китайски. Зато многое обшито приятной кожей, а верхняя часть салона, включая потолок, — классной фактурной тканью.

Стойки стали сильно тоньше, крупные зеркала — теперь на ножках, посадка даже в нижнем положении кресла очень высокая. Полочек для мелких вещей куча, разъемы и розетки расположены удобно, с оснащением порядок.

На втором ряду места полно, диван регулируется и продольно, и по углу наклона спинки. Доплата за семиместность — 50 тысяч рублей, но раскладные креслица в большом и хорошо организованном багажнике подойдут разве что детям. Получается неплохой семейный интерьер, еще бы двухзонный «климат» работал благороднее, да топовая аудиосистема Krell с десятью динамиками звучала посочнее.

Платформу от машины прежнего поколения серьезно доработали. Во-первых, как говорят специалисты Hyundai, доля высокопрочных сталей в кузове нового Santa Fe — самая большая среди всех моделей марки, 57%. Американский институт безопасности IIHS уже принял в зачет заводские краш-тесты, и «Санта» получил наивысший рейтинг безопасности Top Safety Pick+. Во-вторых, инженеры перетряхнули подвеску и постарались улучшить шумо- и виброизоляцию. Кое-что у них получилось здорово, а кое-что — не очень.

Моторная гамма нового Santa Fe знакома по Sorento Prime, но с одним исключением — бензинового V6 у «Санты» не будет. «Атмосферник» 2.4 GDI выдает 188 сил и подходит лишь для неспешного движения преимущественно в городе. Управлять тягой удобно, но на большее можно особо не рассчитывать.

Santa Fe с двухсотсильным турбодизелем 2.2 (440 Нм) дороже аж на 170 тысяч рублей, зато с ним можно говорить о достойной динамике и уверенных обгонах на трассе. Тем более, что «автомат» у дизельной версии не шести-, а восьмиступенчатый. Настроен он здорово, и задумчивость в откликах на газ замечаешь только когда едешь очень быстро и совсем не по-кроссоверному.

Шасси может поддержать активного водителя понятным легковым поведением, надежной курсовой устойчивостью и, на удивление, очень бодрым «держаком» в поворотах, но хотелось бы более тонкой настройки электроусилителя руля. Баранка тяжеловата и в статике, и на высокой скорости, из-за чего для перестроения из ряда в ряд требуется значительное усилие.

В движении больше всего покоряет тишина. На тестовых машинах — двойные стекла спереди, и выходит прямо по-премиальному тихо. Не слышно ни соседей по потоку, ни мотора, а гула от шин нет даже на скорости хорошо за 140 км/ч.

И вот, вы с семьей едете в одном из самых тихих и стильных кроссоверов в классе, нежитесь в приятном интерьере, и при необходимости можете даже съехать на легкое бездорожье — пусть измеренный мной клиренс в 17 см и маловат, зато полноприводная трансмиссия у Santa Fe выносливая, а межосевую муфту можно принудительно заблокировать. Но почему же в салоне всех так трясет?

Потому что благородный образ Santa Fe рушит неважная плавность хода. На скоростях примерно до 80 км/ч машина вообще воспринимается до дискомфорта тряской: подвеска собирает всю мелочь, вздрагивает на рельефе и пинается на острых неровностях. Хорошо хоть работает принцип «больше хода — меньше ям», но гармонии все равно не выходит.

Да, мы ездили на 19-дюймовых колесах, но все ощущения говорят о том, что более скромный размер проблему особо не исправит. Обидно, ведь у соплатформенного Sorento Prime подвеска настроена почти идеально, а значит инженеры из Hyundai явно не доработали.

Для кого-то это повод отказаться от покупки, но таких, думаю, будет немного, потому что цены на новый Santa Fe вполне конкурентоспособны на фоне того же Sorento Prime и Кодиака. Нормально оснащенная версия с дизелем начинается от 2,32 млн рублей, а приятным бонусом идет яркая и заметная внешность, что в современном мире нередко важнее других качеств. Но лично я уже жду рестайлинга, и надеюсь, что в его рамках подвеску Santa Fe все-таки научат быть комфортной.

Hyundai Santa Fe

Нравится
Необычная внешность, удобный интерьер, неплохая управляемость, выносливый полный привод и отменная шумоизоляция
Не нравится
Тряская подвеска
Вердикт
Тем, для кого Sorento Prime скучноват. Работа дизайнеров Santa Fe удачнее, чем инженеров, настраивавших подвеску
icon engine
2199 см3, турбодизель R4, 200 л.с., 440 Нм
icon transmission
8-ступенчатый «автомат»
icon speed
0-100 км/ч 9,4 с, 203 км/ч, 7,5 л/100 км
icon weightkg
1905-2070 кг

Подробные характеристики Hyundai Santa Fe

2.4 GDI2.2 CRDi
Тип двигателяБензиновый, R4турбодизель, R4
Рабочий объем, см³23592199
Макс. мощность, л.с./об/мин188/6000200/3800
Макс. момент, Нм/об/мин241/4000440/1750-2750
Тип приводаподключаемый полныйподключаемый полный
Коробка передачавтоматическая, шестиступенчатаяавтоматическая, восьмиступенчатая
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4770х1890х17054770х1890х1705
Колесная база, мм27652765
Объем багажника, л625/1695 (130/547/1625)*625/1695 (130/547/1625)
Дорожный просвет, мм185185
Снаряженная масса, кг1780-1905 (1820-1945)*1905-2030 (1945-2070)
Полная масса, кг2264 (2452)2407 (2594)
Разгон 0-100 км/ч, с10,49,4
Макс. скорость, км/ч195203
Расход топлива (комб.), л/100 км9,37,5
Емкость топливного бака, л7171
Цена, руб.1 999 000 – 2 469 0002 329 000 – 2 849 000
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...