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13:16

Тест обновленной «семерки» BMW: теперь она круче S-класса

Выясняем, что изменилось во флагманском седане после рестайлинга (кроме ноздрей)

Компания BMW провела рестайлинг седьмой серии, своей самой дорогой и самой навороченной модели. И, между прочим, она уже продается в России. Цена без учета опций начинается от 5,48 млн руб. за четырехцилиндровую 730i и доходит до 10,91 млн за M760Li xDrive с мотором V12 мощностью 609 сил! Конечно, в глаза бросаются огромные ноздри решетки радиатора, которые уже успели стать мемом, но «семерка» изменилась не только внешне. Она получила современную «мультимедийку» и еще более совершенные системы безопасности, мотор версии 750i теперь выдает аж 530 сил и 750 Нм, а тормоза работают «по проводам».

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