Первый тест новой Toyota RAV4

Более мощному мотору достался новый восьмиступенчатый автомат, у которого по сравнению со старым шестиступенчатым, расширен диапазон передаточных отношений. На скорости 120 км/ч тахометр показывает скромные 2200 об/мин. Настроена новая коробка здорово и логично, управлять разгоном приятно и однозначно удобнее, чем на конкурентах с «роботами», но сама динамика, несмотря на заявленные 8,5 с до 100 км/ч, не цепляет. К тому же мотор с неприятным хриплым тембром слишком навязчив на разгоне. В «дрэге» Tiguan 2.0 TSI даже в младшей 180-сильной версии и без «чипа» не оставит от «Рафика» камня на камне.

Два литра — вещь!

На бумаге RAV4 с двухлитровым мотором сулил медлительность и уныние. Ну, а что еще думать про 11 секунд до сотни? Однако на деле он понравился мне даже больше. Во-первых, тут уникальный и классно настроенный вариатор с механической первой передачей. До 25 км/ч тяга на колеса передается через классические шестерни в обход шкивов, и лишь затем в работу включается бесступенчатая трансмиссия. Идея в том, чтобы разгрузить вариатор от опасных нагрузок при старте, а также уменьшить диапазон его передаточных отношений, тем самым обезопасив ремень от чрезмерного изгиба.

Во-вторых, звук у младшего мотора благороднее и чуть тише. За педалью газа такой RAV4 следует будто спорткар, точно и до восторга отзывчиво. Вариатор отменно имитирует переключения, и в итоге далеко не самый быстрый кроссовер вызывает улыбку. В общем, если ваша автомобильная жизнь протекает преимущественно в городе, то переплачивать 200 тысяч за версию 2.5 смысла не вижу.