Сэр, есть, сэр!

Говорят, Gelandewagen начинается с классической дверной ручки и фирменного лязга замков. Если так, то Jeep Wrangler уже давно не тот. Характерные «затворы» под вертикальный хват исчезли с дверей еще в прошлом поколении с индексом JK, уступив место горизонтальной рукоятке с кнопкой, а новейший Wrangler JL получил ручки под естественный хват с бесключевым доступом! Трагедия? Нет, двери, как и раньше, можно просто снять. Другое дело, что Wrangler изменился почти во всем, кроме рамы. Чтобы узнать, что из этого вышло, я отправился на родину… Гелендвагена, в австрийский Грац.

Wrangler, в отличие от «Гелика», продукт массовый. В этом году благодаря новому поколению случилось знаковое событие — впервые за последние девять лет Wrangler стал самым продаваемым автомобилем марки Jeep в США, опередив Cherokee и Grand Cherokee. За шесть месяцев 2018-го американцы купили 133 тысячи Рэнглеров!

Стартовая цена в умеренные $27 500, разнообразие версий и легендарное имя делают свое дело — в Штатах за рулем Ренглера можно увидеть кого угодно, начиная от студентов, мамаш с детьми и офисных клерков и заканчивая фермерами и любителями джип-триала. Wrangler — почти такая же неотъемлемая часть американской культуры, как биг-мак.

Поэтому джиповские дизайнеры во главе с Марком Алленом лишь освежили фирменный стиль, добавив отсылки к моделям прошлых лет. Изменения во внешности, как и у нового G-Класса, — в нюансах. Передок теперь не плоский, а немного изогнут, как на Рэнглере TJ, фары залезли на крайние секции решетки радиатора, напоминая о рэнглеровском предшественнике, Джипе CJ, а поворотники переехали на крылья. Прибавка к ширине — пара сантиметров.

Лобовое стекло завалено сильнее, закруглились уголки остекления, сзади — новые фонари. Внешние замки капота выглядят надежнее — раньше он пугал «вздохами», когда рядом проезжала фура. Сам капот, крылья и двери стали алюминиевыми, багажная дверь — из магниевого сплава. Инженеры говорят, что Wrangler похудел примерно на центнер.

Как и прежде, Jeep можно превратить в багги, сняв двери, крышу и откинув лобовое стекло. Эти операции немного упростились, для крепежа по-прежнему предусмотрено место в багажнике, а рамка стекла вместе с салонным зеркалом заднего вида теперь остается на месте. К мягкому верху и трехсекционному хард-топу присоединился тент с электроприводом.

Единственное, что напоминает о прежнем интерьере — это подпирающая водителя дверь и ветер, завывающий в тенте крыши уже с 80 км/ч. С жестким верхом Wrangler заметно тише. В остальном — почти революция. Во-первых, улучшилась эргономика. Руль получил долгожданную регулировку по вылету, кресло — настраиваемый поясничный подпор, на стойках выросли мощные поручни, и жить в Рэнглере сразу стало удобнее. Во-вторых, появились полезные опции и современная электроника.

Двигатель запускается кнопкой, руль подогревается, USB-разъемы размножились, добавлен контроль «мертвых зон». На выбор — 5-, 7- или 8,4-дюймовый экран мультимедийной системы. У самого большого — шустрый отклик и роскошная графика, в том числе в режиме камеры заднего вида, которой раньше тоже не было. Наконец, если не трогать грубый пластик где-нибудь в ногах или в бардачке, то все сделано приятно и колоритно.

Оцените дизайн приборов и рычагов трансмиссии, а также блок климата, мягкую переднюю панель с приятными воздуховодами в металлической окантовке и информационную табличку с размерами на тыльной стороне багажной двери. Отдельное спасибо за то, что в салоне нет ни одной детали, покрытой модным рояльным лаком.

1/3 2/3 3/3 Четырехдверный Wrangler: при росте 182 см я сажусь сам за собой с небольшим запасом в коленях. Для идеальной посадки спинку заднего дивана хочется немного откинуть, но ни одной регулировки по-прежнему нет К услугам задних пассажиров воздуховоды, два USB-разъема и розетка на 230 В Объем багажника длиннобазного четырехдверного Ренглера, включая подполье - 533-1044 литра

Шасси с мостами и пружинной подвеской, по сути, прежнее, хотя колесная база классической трехдверки увеличилась на 36 мм, а пятидверки Unlimited, делающей сейчас основные объемы продаж, — на 62. Подвеску тоже особо не трогали, так что Wrangler остался одним из самых комфортных рамных внедорожников как на асфальте, так и вне его. Подрагивает и потряхивает, конечно, но по сравнению с Тойотой Fortuner и, уж тем более с Mitsubishi Pajero Sport, Wrangler — сама нежность. Особенно в гражданских исполнениях Sport и Sahara, у которых обычные, а не усиленные амортизаторы, как на версии Rubicon.

В Штатах основным мотором остался крайслеровский Pentastar 3.6 V6 мощностью 284 силы, но впервые в истории Рэнглера у бензинового атмосферника появилась турбо-альтернатива — двухлитровая «четверка» с непосредственным впрыском и отдачей 272 силы. Именно она приедет в Европу, а значит, и к нам, в паре с новым дизелем: старый VM Motori 2.8 уступил место более современному «Мультиджету» 2.1, развивающему те же 200 сил.

Выходит, вместо больших моторов нам достались маленькие, более сложные и высокофорсированные. Не лучшее решение для утилитарного внедорожника, но, может быть, теперь Wrangler перестанет самопроизвольно воспламеняться? Ведь на машинах предыдущего поколения при езде по степям сухая трава набивалась в поперечину под днищем, проходившую рядом с раскаленным выпуском мотора 3.6, а задумчивый пятиступенчатый «автомат» при перегреве мог «выплюнуть» на выпуск масло…

Мотора 3.6 у нас больше не будет, а на месте пожароопасной коробки — восьмиступенчатый «автомат» ZF. В Граце был только дизельный Wrangler, и на нем ZF настроен классно. Сам Multijet тоже понравился: ворчит громко и не музыкально, но тянет что надо. Даже Rubicon на 32-дюймовых грязевых шинах (BF Goodrich Mud-Terrain 255/75 R17) не кажется медлительным. Жаль, что первыми в Россию попадут бензиновые Рэнглеры.

Увы, Rubicon, особенно короткобазный, остался худшим Ренглером с точки зрения асфальтовой управляемости. Руль с новым электрогидравлическим усилителем пугает пустотой, а при перестроениях нужно готовиться к сильным подруливаниям. Правда, тот, кто ездил на ульяновском Патриоте, обутом в «злые» шины, легко назовет такую управляемость хорошей. В любом случае, образец тут — длиннобазный Wrangler Sahara на гражданской 18-дюймовой резине. Она, кстати, еще и намного тише.

Ну, а теперь главное, что нужно знать тем, кто собирается ездить на Рэнглере каждый день. В трансмиссии впервые появилась многодисковая муфта подключения передка, работающая в режиме 4WD Auto, а значит полный привод можно использовать везде, включая асфальт. В США муфта является опцией для версии Sahara, а у нас ей будут оснащаться все Рэнглеры без исключения. Этим Jeep выгодно отличается от рамников с классическим парт-таймом, пусть даже пришлось сменить крестовины переднего моста на ШРУСы с более уязвимыми пыльниками. Сами мосты Dana усилены, но в остальном внедорожный потенциал прежний.

У младших версий есть «понижайка» с коэффициентом 2,72:1 и доступный в качестве опции задний дифференциал повышенного трения, но главная ударная сила Рэнглера — это хардкорный Rubicon с блокировками обоих мостов (в них вдобавок более короткие главные пары), отключаемым передним стабилизатором и «понижайкой» 4:1. Если говорить о тяговых возможностях, обусловленных жесткой связью в трансмиссии и моментом на колесах, то серийных конкурентов и Рубикона просто нет, ведь «Гелик» 4х42 уже снят с производства.

Проходимость? Наверное, для продвинутых джиперов рассуждать о ней на примере стокового Рэнглера — моветон, ведь его рассматривают как заготовку для дальнейшего тюнинга. Каталог запчастей от заводского ателье Mopar уже готов. А для обычных водителей возможности Рубикона даже в заводском состоянии безграничны. Он позволяет без проблем побеситься в глубокой грязи, преодолеть брод глубиной до 76 см, и, заехав после на мойку, вернуться в образ ковбоя, а не егеря из ближайшего лесничества. За это Wrangler у нас и любят. Так что вряд ли стоит рассуждать о том, что за его цену можно купить три Патриота.

Мне импонирует та забота и внимание к мелочам, с которыми Jeep провел смену поколений. Wrangler остался натренированным солдатом, готовым в любую секунду отрапортовать «Сэр, есть, сэр!», но надел новенькую выглаженную форму и не забыл взять с собой современный смартфон. Остается только порадоваться, что в нынешнее непростое время такая колоритная машина не пройдет мимо нашего рынка. \m

Jeep Wrangler Нравится Бесконечная харизма, неплохой интерьер, отличный силовой агрегат, сравнительно комфортная подвеска и безграничные возможности вне дорог He нравится Цена в России Вердикт Лучший внедорожник как для души, так и для болота 2143 см3, R4, турбодизель, 200 л.с., 450 Нм Автоматическая, восьмиступенчатая 7,4-7,9 л/100 км, 0-100 км/ч 8,9-10,3 с, 160-180 км/ч 2029-2207 кг

Подробные характеристики тестируемых автомобилей

Jeep Wrangler 2.2 Jeep Wrangler Unlimited 2.2 Jeep Wrangler 2.0 Jeep Wrangler Unlimited 2.0 Тип двигателя Турбодизель, R4 Турбодизель, R4 Бензиновый, R4, с непосредственным впрыском и турбонаддувом Бензиновый, R4, с непосредственным впрыском и турбонаддувом Рабочий объем, см3 2143 2143 1995 1995 Макс. мощность, л.с./об/мин 200/3500 200/3500 272/5250 272/5250 Макс. момент, Нм/об/мин 450/2000 450/2000 400/3000 400/3000 Тип привода полный полный полный полный Коробка передач автоматическая, восьмиступенчатая автоматическая, восьмиступенчатая автоматическая, восьмиступенчатая автоматическая, восьмиступенчатая Понижающая передача 2,72:1 (4,0:1)* 2,72:1 (4,0:1) 2,72:1 (4,0:1) 2,72:1 (4,0:1) Передняя подвеска зависимая, пружинная зависимая, пружинная зависимая, пружинная зависимая, пружинная Задняя подвеска зависимая, пружинная зависимая, пружинная зависимая, пружинная зависимая, пружинная Габариты (ДхШхВ), мм 4334х1894х1839 4882х1894х1838 4334х1894х1839 4882х1894х1838 Колесная база, мм 2459 3008 2459 3008 Объем багажника, л 192-587 533-1044 192-587 533-1044 Дорожный просвет, мм 260 (255) 242 (252) 260 (255) 242 (252) Угол въезда 37,4 (36,4) 35,4 (36) 37,4 (36,4) 35,4 (36) Угол съезда 30,5 (30,8) 30,7 (31,4) 30,5 (30,8) 30,7 (31,4) Снаряженная масса, кг 2029 (2086) 2158 (2207) 1915 (1987) 2037 (2109) Разгон 0-100 км/ч, с 8,9 (9,6) 9,6 (10,3) н.д. н.д. Макс. скорость, км/ч 180 (160) 180 (160) 177 (156) 177 (156) Расход топлива (комб.), л/100 км 7,4 7,6-7,9 8,5-8,9 8,6-9,1 Емкость топливного бака, л 66 81 66 81 Цена, руб. н.д. н.д. от 2 940 000 (от 3 480 000) от 3 150 000 (от 3 690 000) * Данные для версии Rubicon

Иллюстрации: Jeep