Изучаем, что новинка GAC S7 подсмотрела у Lexus

Охота на «Лисяна»: тест-драйв гибридного кроссовера GAC S7Изучаем, что новинка GAC S7 подсмотрела у Lexus
«А где здесь дверная ручка?», — этот неожиданный вопрос и сопутствующее ему секундное замешательство возникают при попытке закрыть дверь GAC S7 изнутри. На подлокотнике c первого взгляда заметна добротная кожаная обивка, динамик с подсветкой (в глубине, под решеткой), и даже силуэт гор, расположенных в окрестностях штаб-квартиры GAC в Гуанчжоу.
А вот разглядеть с первого раза, что между подлокотником и обивкой оставлена щель, которая и служит внутренней дверной ручкой, с первого взгляда не выходит. Еще из странностей в интерьере — клавиша «аварийки» на потолочной консоли, вне поля зрения водителя.
Да и в целом физических кнопок здесь почти нет — по сути, ими управляется только «климат». Большинство же функций скрыто в меню медиасистемы, и GAC S7 здесь только соответствует тренду, характерному для современных китайских машин. С электрических кнопок здесь открываются изнутри и дверные замки. Для безопасности предусмотрены и дублирующие механические рычажки, но их придется искать в нижней части дверей.
Никакой тесноты
С удобством посадки и диапазоном настроек у GAC S7 нет проблем. Представители компании объясняют, что разрабатывали автомобиль с прицелом на европейский рынок и учитывали более высокий рост европейцев в сравнении с жителями Китая.
Охотно верим: диапазон регулировок кресел здесь весьма широк — и по горизонтали, и по вертикали. Также радуют крупные боковые зеркала, которые не требуется долго подстраивать перед началом движения.
Безусловно понравилась панель приборов, укрепленная перед «баранкой» овальной формы. Информация выводится на небольшой экран, который не страдает от солнечных бликов. Показания на нем прекрасно видны, и нет лишнего пространства, как у многих других современных автомобилей, где нужные данные теряются среди бесполезной анимации.
Отделочные материалы также на высоте: в отделке салона широко применяется кожа Nappa и приятная ворсистая замша, а конструкцию кресел с «нулевой гравитацией» специалисты GAC подсмотрели у Lexus. Сиденья S7 состоят из 10 слоев, и набивка способна принимать форму тела сидящего. По ощущениям — получилось вполне достойно. И выбор образца для подражания также понятен: именно с японскими автокомпаниями совместные предприятия GAC действуют много лет.
Много свободного пространства предусмотрено и для пассажиров заднего ряда. С правой стороны здесь и вовсе кресло-оттоманка с подставкой для ног: оно раскладывается с помощью электропривода.
А вот багажник у S7 не столь велик, как можно ожидать от кроссовера длиной почти 5 метров: распределение полезного пространства шло явно в пользу пассажиров. Велика и погрузочная высота. Но для того, чтобы сложить спинки заднего дивана, не обязательно идти в салон: кнопки электроприводов расположены на стенке самого багажного отсека.
Машина построена на модульной платформе EV+, разработанной специально для гибридов и электромобилей. В гамме — восемь цветов кузова, включая темно-зеленый и «глубокий черный» — при такой расцветке в отделке S7 не применяются хромированные детали. Еще одна фишка в светотехнике: в фарах и соединяющей их полосе для машины в максимальной комплектации SX Premium применено более 2,2 тыс. светодиодов, которые могут отображать различные рисунки и анимацию.
В результате автомобиль может двигать «зрачками» условных «глаз», также на поверхность фар можно вывести произвольные надписи. Правда, видны они будут только на стоянке — выразить свое отношение к действиям окружающих водителей во время движения не получится. В базовой версии ST оптика попроще, но для автомобиля также доступен ассистент управления дальним светом.
Упростили трансмиссию
По сравнению с GAC S7 для китайского рынка (там автомобиль носит марку Trumpchi), силовой агрегат российской версии устроен проще. В Китае бензиновый мотор, помимо зарядки тяговой батареи, может еще и вращать колеса. На российском рынке S7 — последовательный гибрид, и 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. выступает только в роли генератора, питающего тяговую батарею.
В движение машину приводят два электромотора на передней и задней оси суммарной отдачей 340 л.с. Но по российскому законодательству для исчисления транспортного налога в случае с последовательными гибридами используется так называемая 30-минутная мощность. Для GAC S7 она составляет 122 л.с., эта цифра и указана в документах.
У китайской версии гибрида суммарная отдача достигает 501 л.с., а разгон до «сотни» составляет 5,8 с против 6,7 с у российского варианта. Впрочем, и в «усеченном» виде GAC S7 обладает достойной динамикой, уверенно двигаясь в потоке на скоростных трассах и преодолевая горные серпантины в окрестностях Сочи, где состоялся первый тест новинки российского рынка.
Под полом GAC S7 — литий-железо-фосфатная батарея Magazine Battery 2.0 емкостью 36,3 кВт·ч. Производитель обещает, что она особенно устойчива к возгораниям. Запас хода на чистом электричестве — 153 км по циклу NEDC, а суммарный — 867 км. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает всего 18 минут. При этом бензиновый генератор вполне «всеяден» — рассчитан на 92-й бензин.
Для силовой установки автомобиля предусмотрено три режима работы: с приоритетом тяговой батареи, бензинового мотора, или интеллектуальный, который задействует бензиновый мотор и батарею в зависимости от стиля вождения. Для анализа поведения водителя используется искусственный интеллект.
По информации производителя, если автомобиль заряжается регулярно, он способен расходовать всего 1,1 л бензина на 100 км пути, а без внешней зарядки расход топлива по испытательному циклу NEDC составляет 7 л на «сотню».
Однако после заездов по горным серпантинам в окрестностях Сочи борткомпьютер тестового GAC показал более значительные цифры: 9,3 л бензина на 100 км (с приоритетом использования ДВС) или 7,4 л на «сотню» после переключения в автоматический режим.
Настроить под себя можно отклик руля и даже чувствительность тормозной педали, кроме того, для автомобиля предусмотрены четыре режима движения. В «стандартном» режиме отклик на руле может показаться недостаточно информативным, но в целом S7 управляется прогнозируемо, с готовностью входя в повороты.
Платформа, на которой построен S7, в целом предусматривает установку пневмоподвески, но в случае с S7 инженеры обошлись без нее. На S7 установлены адаптивные амортизаторы FSD, которые меняют жесткость в зависимости от амплитуды колебаний. На ровной поверхности они «зажимаются» для обеспечения управляемости, а на волнах асфальта работают более мягко.
Но это в теории. На практике же в поездке по неидеальным горным дорогам в салоне S7 чувствуется вполне ощутимая раскачка с носа на корму, да и шумы от дороги в салон проникают отчетливо. Также слышно, когда к работе силовой установки подключается ДВС: идеальной тишины в салоне S7 все же нет.
Во что обойдется
На российском рынке GAC S7 предложат в двух версиях. За входную комплектацию ST просят от 5,7 млн рублей. За доплату в 350 тыс. рублей (стоимость старшей комплектации SX Premium — 6,05 млн рублей) покупатель получит более изысканный салон с кожей Nappa, продвинутую аудиосистему с 21 динамиком вместо 12, двухслойные стекла, проектор показаний на лобовое стекло и автопарковщик.
Прямые конкуренты вроде Exlantix ET, Li Auto L6 или Voyah Free стоят заметно дороже. Самый доступный из них, Voyah Free, обойдется в 6,6 млн рублей, а к Li Auto L6 без 6,9 млн рублей не подступишься, да и отделка у него поскромнее.