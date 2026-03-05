Изучаем, что новинка GAC S7 подсмотрела у Lexus

Много свободного пространства предусмотрено и для пассажиров заднего ряда. С правой стороны здесь и вовсе кресло-оттоманка с подставкой для ног: оно раскладывается с помощью электропривода.

А вот багажник у S7 не столь велик, как можно ожидать от кроссовера длиной почти 5 метров: распределение полезного пространства шло явно в пользу пассажиров. Велика и погрузочная высота. Но для того, чтобы сложить спинки заднего дивана, не обязательно идти в салон: кнопки электроприводов расположены на стенке самого багажного отсека.

Машина построена на модульной платформе EV+, разработанной специально для гибридов и электромобилей. В гамме — восемь цветов кузова, включая темно-зеленый и «глубокий черный» — при такой расцветке в отделке S7 не применяются хромированные детали. Еще одна фишка в светотехнике: в фарах и соединяющей их полосе для машины в максимальной комплектации SX Premium применено более 2,2 тыс. светодиодов, которые могут отображать различные рисунки и анимацию.

В результате автомобиль может двигать «зрачками» условных «глаз», также на поверхность фар можно вывести произвольные надписи. Правда, видны они будут только на стоянке — выразить свое отношение к действиям окружающих водителей во время движения не получится. В базовой версии ST оптика попроще, но для автомобиля также доступен ассистент управления дальним светом.

Упростили трансмиссию

По сравнению с GAC S7 для китайского рынка (там автомобиль носит марку Trumpchi), силовой агрегат российской версии устроен проще. В Китае бензиновый мотор, помимо зарядки тяговой батареи, может еще и вращать колеса. На российском рынке S7 — последовательный гибрид, и 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. выступает только в роли генератора, питающего тяговую батарею.