Охота на «Лисяна»: тест-драйв гибридного кроссовера GAC S7

Изучаем, что новинка GAC S7 подсмотрела у Lexus
Motor назвал преимущества и недостатки нового кроссовера GAC S7 . Россиянам автомобиль GAC S7 достался с пятилетней гарантией и ограниченными возможностями силовой установки в сравнении с китайской версией. В качестве отделки салона GAC S7 для России нисколько не потерял. Но обо всем по порядку.
«А где здесь дверная ручка?», — этот неожиданный вопрос и сопутствующее ему секундное замешательство возникают при попытке закрыть дверь GAC S7 изнутри. На подлокотнике c первого взгляда заметна добротная кожаная обивка, динамик с подсветкой (в глубине, под решеткой), и даже силуэт гор, расположенных в окрестностях штаб-квартиры GAC в Гуанчжоу.

А вот разглядеть с первого раза, что между подлокотником и обивкой оставлена щель, которая и служит внутренней дверной ручкой, с первого взгляда не выходит. Еще из странностей в интерьере — клавиша «аварийки» на потолочной консоли, вне поля зрения водителя.

Руль у GAC S7 почти овальной формы. За ним — компактная панель приборов

Да и в целом физических кнопок здесь почти нет — по сути, ими управляется только «климат». Большинство же функций скрыто в меню медиасистемы, и GAC S7 здесь только соответствует тренду, характерному для современных китайских машин. С электрических кнопок здесь открываются изнутри и дверные замки. Для безопасности предусмотрены и дублирующие механические рычажки, но их придется искать в нижней части дверей.

Никакой тесноты

С удобством посадки и диапазоном настроек у GAC S7 нет проблем. Представители компании объясняют, что разрабатывали автомобиль с прицелом на европейский рынок и учитывали более высокий рост европейцев в сравнении с жителями Китая.

Охотно верим: диапазон регулировок кресел здесь весьма широк — и по горизонтали, и по вертикали. Также радуют крупные боковые зеркала, которые не требуется долго подстраивать перед началом движения.

Комбинация приборов GAC S7 компактна и лаконична

Безусловно понравилась панель приборов, укрепленная перед «баранкой» овальной формы. Информация выводится на небольшой экран, который не страдает от солнечных бликов. Показания на нем прекрасно видны, и нет лишнего пространства, как у многих других современных автомобилей, где нужные данные теряются среди бесполезной анимации.

Отделочные материалы также на высоте: в отделке салона широко применяется кожа Nappa и приятная ворсистая замша, а конструкцию кресел с «нулевой гравитацией» специалисты GAC подсмотрели у Lexus. Сиденья S7 состоят из 10 слоев, и набивка способна принимать форму тела сидящего. По ощущениям — получилось вполне достойно. И выбор образца для подражания также понятен: именно с японскими автокомпаниями совместные предприятия GAC действуют много лет.

Интерьер GAC S7

Много свободного пространства предусмотрено и для пассажиров заднего ряда. С правой стороны здесь и вовсе кресло-оттоманка с подставкой для ног: оно раскладывается с помощью электропривода.

А вот багажник у S7 не столь велик, как можно ожидать от кроссовера длиной почти 5 метров: распределение полезного пространства шло явно в пользу пассажиров. Велика и погрузочная высота. Но для того, чтобы сложить спинки заднего дивана, не обязательно идти в салон: кнопки электроприводов расположены на стенке самого багажного отсека.

Машина построена на модульной платформе EV+, разработанной специально для гибридов и электромобилей. В гамме — восемь цветов кузова, включая темно-зеленый и «глубокий черный» — при такой расцветке в отделке S7 не применяются хромированные детали. Еще одна фишка в светотехнике: в фарах и соединяющей их полосе для машины в максимальной комплектации SX Premium применено более 2,2 тыс. светодиодов, которые могут отображать различные рисунки и анимацию.

В результате автомобиль может двигать «зрачками» условных «глаз», также на поверхность фар можно вывести произвольные надписи. Правда, видны они будут только на стоянке — выразить свое отношение к действиям окружающих водителей во время движения не получится. В базовой версии ST оптика попроще, но для автомобиля также доступен ассистент управления дальним светом.

Упростили трансмиссию

По сравнению с GAC S7 для китайского рынка (там автомобиль носит марку Trumpchi), силовой агрегат российской версии устроен проще. В Китае бензиновый мотор, помимо зарядки тяговой батареи, может еще и вращать колеса. На российском рынке S7 — последовательный гибрид, и 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. выступает только в роли генератора, питающего тяговую батарею.

GAC S7

В движение машину приводят два электромотора на передней и задней оси суммарной отдачей 340 л.с. Но по российскому законодательству для исчисления транспортного налога в случае с последовательными гибридами используется так называемая 30-минутная мощность. Для GAC S7 она составляет 122 л.с., эта цифра и указана в документах.

У китайской версии гибрида суммарная отдача достигает 501 л.с., а разгон до «сотни» составляет 5,8 с против 6,7 с у российского варианта. Впрочем, и в «усеченном» виде GAC S7 обладает достойной динамикой, уверенно двигаясь в потоке на скоростных трассах и преодолевая горные серпантины в окрестностях Сочи, где состоялся первый тест новинки российского рынка.

Под полом GAC S7 — литий-железо-фосфатная батарея Magazine Battery 2.0 емкостью 36,3 кВт·ч. Производитель обещает, что она особенно устойчива к возгораниям. Запас хода на чистом электричестве — 153 км по циклу NEDC, а суммарный — 867 км. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает всего 18 минут. При этом бензиновый генератор вполне «всеяден» — рассчитан на 92-й бензин.

Для силовой установки автомобиля предусмотрено три режима работы: с приоритетом тяговой батареи, бензинового мотора, или интеллектуальный, который задействует бензиновый мотор и батарею в зависимости от стиля вождения. Для анализа поведения водителя используется искусственный интеллект.

По информации производителя, если автомобиль заряжается регулярно, он способен расходовать всего 1,1 л бензина на 100 км пути, а без внешней зарядки расход топлива по испытательному циклу NEDC составляет 7 л на «сотню».

Однако после заездов по горным серпантинам в окрестностях Сочи борткомпьютер тестового GAC показал более значительные цифры: 9,3 л бензина на 100 км (с приоритетом использования ДВС) или 7,4 л на «сотню» после переключения в автоматический режим.

Настроить под себя можно отклик руля и даже чувствительность тормозной педали, кроме того, для автомобиля предусмотрены четыре режима движения. В «стандартном» режиме отклик на руле может показаться недостаточно информативным, но в целом S7 управляется прогнозируемо, с готовностью входя в повороты.

Платформа, на которой построен S7, в целом предусматривает установку пневмоподвески, но в случае с S7 инженеры обошлись без нее. На S7 установлены адаптивные амортизаторы FSD, которые меняют жесткость в зависимости от амплитуды колебаний. На ровной поверхности они «зажимаются» для обеспечения управляемости, а на волнах асфальта работают более мягко.

Но это в теории. На практике же в поездке по неидеальным горным дорогам в салоне S7 чувствуется вполне ощутимая раскачка с носа на корму, да и шумы от дороги в салон проникают отчетливо. Также слышно, когда к работе силовой установки подключается ДВС: идеальной тишины в салоне S7 все же нет.

Во что обойдется

На российском рынке GAC S7 предложат в двух версиях. За входную комплектацию ST просят от 5,7 млн рублей. За доплату в 350 тыс. рублей (стоимость старшей комплектации SX Premium — 6,05 млн рублей) покупатель получит более изысканный салон с кожей Nappa, продвинутую аудиосистему с 21 динамиком вместо 12, двухслойные стекла, проектор показаний на лобовое стекло и автопарковщик.

Прямые конкуренты вроде Exlantix ET, Li Auto L6 или Voyah Free стоят заметно дороже. Самый доступный из них, Voyah Free, обойдется в 6,6 млн рублей, а к Li Auto L6 без 6,9 млн рублей не подступишься, да и отделка у него поскромнее.