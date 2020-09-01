Знакомимся с франко-немецким вседорожником, с которым Opel вернулся в Россию

Но потом вдруг что-то сломалось. Концерн General Motors решил убрать Opel (вместе с массовыми моделями Chevrolet) из России, объяснив это нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». В 2015-м все Opel пропали, питерский завод закрылся, отверточная сборка в Калининграде остановилась, а дилерам пришлось выкручиваться кто как может.
Спустя два года, General Motors, владевший Опелем почти 90 лет, продал немецкую марку группе PSA Peugeot Citroen за два миллиарда евро. Продали всё, за исключением своих технологий. И если Opel Astra на тот момент только-только сменила поколение, то, скажем, Mokka выпускалась уже пять лет, морально и технически устарела, и с этим надо было что-то делать. Причем срочно. Но проблем с этим не возникло: у французского альянса есть модульные платформы CMP и EMP2, которые логично отдать вседорожным Опелям.
И вот появляются Opel Crossland X, который является братом-близнецом Peugeot 2008, и Grandland X — он же Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross.
В 2019-м Опель объявляет о возвращении на российский рынок. Сначала с вэном Zafira Life, а потом — с кроссовером Grandland X. Вседорожники сейчас в почете, но вряд ли марке будет легко: мало того, что начинать на нашем рынке приходится с нуля, так и еще сегмент заполнен до отказа. Тут и Volkswagen Tiguan, и Mazda CX-5, и Toyota RAV4, и Hyundai Tucson, и Nissan Qashqai, и даже те самые Пежо с Ситроеном.
Opel Grandland X роднит с Peugeot 3008 только техническая начинка. И если француз выглядит космолетом (особенно это касается интерьера), то немец какой-то… среднестатистический что ли. Хотя и нельзя сказать, что он выглядит скучнее, скажем, Тигуана или Кашкая. У Грандленда уже «в базе» есть светодиодные фары и фонари, двухцветная окраска кузова, интересный «двойной» спойлер сзади, а в плане оснащения и комплектаций немецкий кроссовер так и вообще выглядит весьма интересно. Но мы до этого еще дойдем.
Интерьер без французских экспериментов: строгий дизайн (может быть даже излишне), «немецкая» эргономика, мягкий пластик по всей передней панели с прострочкой «нитками» и обычные стрелочные приборы с небольшим цветным экранчиком, как у любых автомобилей альянса Peugeot-Citroen. Электронной приборной панели нет даже за доплату. Общее впечатление от салоне кроссовера приятное — к нему сразу привыкаешь и не ищешь по полчаса нужные тебе кнопки, как это иногда бывает с «французами». Единственные минусы — встречающиеся кое-где неравномерные зазоры и крохотный бардачок странной изогнутой формы.
Кроссовер во всех версиях (кроме базовой) оснащается анатомическими передними сиденьями, сертифицированными немецкой ассоциацией по лечению и профилактике проблем позвоночника Aktion Gesunder Rücken (AGR). У них есть память положений, регулируемая по длине подушка и даже вентиляция. Сами по себе кресла плотные, не жесткие и не мягкие, и с хорошей боковой поддержкой. Проехав пару сотен километров, даже и не помнишь, чтобы к удобству посадки были вопросы. Что говорит исключительно в их пользу.
Во всех комплектациях Грандленд оснащен мультимедийной системой с восьмидюймовым экраном, навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также обогреваемым по всей поверхности лобовым стеклом, подогревом (передних и даже задних!) сидений и руля. Последний включается отдельной кнопкой, расположенной на левой спице.
Российские Грандленды предлагаются только с одной силовой установкой: 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатым автоматом Aisin. Тогда как на европейском рынке кроссоверы можно купить с дизелем и бензиновыми «четверками», выдающими до 180 сил. А коробки там исключительно восьмиступенчатые.
Двигатель — дальний родственник агрегатов семейства Prince, разработанных PSA совместно с BMW и первое время пользовавшихся дурной славой. Впервые они появились аж в 2006 году, но с тех пор пережили несколько модернизаций, избавившись от проблем и детских болезней. Коробка передач — тоже проверена временем. Она устанавливается на модели множества марок, включая Peugeot, Renault, Toyota, Skoda, Mazda и Ford.
Ну и поскольку все кроссоверы Peugeot-Citroen бывают только переднеприводными, Opel Grandland X естественно тоже лишен полноприводной трансмиссии. Ее нельзя получить ни за какие деньги. Вместо нее — система IntelliGrip с несколькими режимами работы, например, для скользкого покрытия, песка или грязи. В зависимости от выбранного варианта меняются настройки антипробуксовочной системы, ABS и системы стабилизации.
Скажем, в «скользких» вариантах работы электроника смягчает реакции на педаль газа, снижает риск пробуксовки и дает посильнее раскручивать мотор, а в грязевом еще и имитирует межколесную блокировку, подтормаживая разгруженное колесо. Мы проехали по легкому бездорожью и неглубокому песку — автомобиль уверенно гребет колесами, хотя и порой цепляет днищем на крутых перегибах. Все Грандленды комплектуются металлической защитой двигателя: это позволяет не бояться что-то повредить, но серьезно съедает дорожный просвет. Правда, под защитой, если верить официальным характеристикам, все равно остается еще 180 миллиметров.
На асфальте Opel Grandland X чувствует себя гораздо увереннее — его стихия. Плотная подвеска отлично переваривает небольшие городские ямки и неровности, хотя поперечные острые стыки отрабатывает слишком громко и жестко, порой доходя до откровенного дискомфорта.
На ровном асфальте в салоне тихо, слышно только гул шин. В городском потоке турбомотора хватает с лихвой, но на трассе хочется моторчика пободрее. Хотя он и не заставляет водителя напрягаться и седеть при каждом обгоне. По паспорту, первую «сотню» кроссовер набирает за 9,5 секунды. Для сравнения, 150-сильная атмосферная Mazda CX-5 с передним приводом достигает этой же отметки за 9,8 секунды, 144-сильный моноприводный Кашкай — за 10,1 секунды, а 149-сильная Toyota RAV4 — аж за 11 секунд. Объедет Опель только Volkswagen Tiguan: 150-сильный вариант с «роботом» первые сто километров в час разменивает за 9,2 секунды.
Грандленд отлично держит прямую, но в поворотах легкому рулю хочется щедро «налить» обратной связи. Королем скоростных виражей автомобиль точно никогда не будет и уж точно не сравнится в этом с одним из самых драйверских кроссоверов на рынке — Маздой CX-5. Но опять таки в городе вы ничего этого не заметите — Грандленд всё делает легко и ненапряжно.
Теперь самое интересное — сколько всё это стоит. За Opel Grandland X в базовой версии Enjoy придется отдать 1 999 000 рублей. За эти деньги вы получите светодиодные фары, подогревы всего и вся (даже задних сидений), полноценный мультимедийный комплекс с навигацией, кондиционер и круиз-контроль, электростеклоподъемники всех дверей, зеркала с электроприводом и обогревом и легкосплавные колесные диски.
Ближайшие конкуренты, завсегдатаи Топ-25 самых продаваемых автомобилей России VW Tiguan, Toyota RAV4 и Mazda CX-5, с передним приводом и схожим оснащением доступны по цене 1 951 000, 2 076 000 и 1 947 000 рублей соответственно. При этом у всех тоже будут LED-фары, мультимедийная система и даже климат-контроль. Тут Опель выигрывает лишь широким набором всевозможных подогревов и не в состоянии тягаться с автомобилями, собираемыми в России.
Второй вариант Грандленда — Innovation — стоит уже 2 249 000 рублей, и тут становится немного интереснее. В этой модификации появляется климат-контроль, адаптивная светотехника, системы слежения за мертвыми зонами, распознавания дорожных знаков, предупреждения о выходе из полосы движения, автоматического переключения ближнего света на дальний, парктроники и спортивные кожаные кресла, сертифицированные AGR.
Топовый вариант Cosmo оценивается в 2 399 000 рублей. Тут уже появляется панорамная крыша, автопарковщик, круговой видеообзор, беспроводная зарядка для смартфона, бесключевой доступ и вентиляция передних сидений. Те же конкуренты со схожим оснащением (например, у Мазды будет и круговой обзор, и вентиляция кресел) будут стоить 2,2-2,5 миллиона рублей, но все они — полноприводные.
Opel выбрал очень интересный и сложный год для возвращения в Россию. Марке точно не будет просто: у нас ценят полный привод, не любят переплачивать и покупателей вряд ли получится заманить к дилерам одной только немецкой сборкой. Тем не менее, автомобиль — удачный. И если вы скучали по Опелю, то к нему точно стоит присмотреться.
Opel Grandland X
Подробные технические характеристики Opel Grandland X
|1.6T
|Тип двигателя
|бензиновый, I4
|Рабочий объем, см³
|1598
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|150/6000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|240/1400
|Тип привода
|передний
|Коробка передач
|автоматическая, 6-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, торсионная балка
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4477х1856х1609
|Колесная база, мм
|2675
|Дорожный просвет, мм
|180
|Снаряженная масса, кг
|1435
|Объем багажника, л
|514
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,5
|Макс. скорость, км/ч
|201
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,3
|Цена, руб.
|от 1 949 000