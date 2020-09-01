Знакомимся с франко-немецким вседорожником, с которым Opel вернулся в Россию

И вот появляются Opel Crossland X, который является братом-близнецом Peugeot 2008, и Grandland X — он же Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross.

В 2019-м Опель объявляет о возвращении на российский рынок. Сначала с вэном Zafira Life, а потом — с кроссовером Grandland X. Вседорожники сейчас в почете, но вряд ли марке будет легко: мало того, что начинать на нашем рынке приходится с нуля, так и еще сегмент заполнен до отказа. Тут и Volkswagen Tiguan, и Mazda CX-5, и Toyota RAV4, и Hyundai Tucson, и Nissan Qashqai, и даже те самые Пежо с Ситроеном.