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13:28

Опоздавший

Тест обновленного Nissan X-Trail, который доработали в России. Есть ли повод для гордости?

© Nissan
Александр Тычинин
Американский брат-близнец Икс-Трейла по имени Rogue пережил рестайлинг еще осенью 2016 года, версия для китайского рынка появилась весной 2017-го, а еще через пару месяцев аналогичный X-Trail добрался и до Европы. Но к нам — только сейчас, по принципу «лучше позже, да лучше». После многочисленных доработок, полученных в техническом центре Nissan в Санкт-Петербурге, наш обновленный X-Trail изменился сильнее всех остальных. Так что ему могли привить российские инженеры, и пошло ли это на пользу?

Присмотритесь повнимательнее. Перед вами не просто X-Trail с новой полностью диодной светотехникой, недоступными ранее 19-дюймовыми колесами и гипертрофированной галкой на носу, почти прорезавшей передней бампер. Во-первых, если поднять статистику и объединить X-Trail и Rogue в одну модель, то получится ни много ни мало самый популярный кроссовер в мире и четвертое место в рейтинге автомобилей-бестселлеров планеты (после Форда F-серии, Короллы и Гольфа): 814 тысяч машин за прошлый год.

Во-вторых, обновленный X-Trail — это первый серьезный инженерный проект российского технического центра Nissan в Питере. Если до этого его сотрудники занимались, по сути, локализацией таких моделей, как Almera, Teana, Sentra, Tiida, Qashqai и Murano, а также их адаптацией для нашего рынка, то этот рестайлинг — работа более глобальная.

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Новые светодиодные фары, доступные в дорогих комплектациях, теперь полностью «линзованные», а пучок стал адаптивным и отклоняется в сторону поворота. Приятно, что омыватель фар по ниссановской традиции включается отдельной кнопкой, но ближний по-прежнему светит недостаточно хорошо

Речь все-таки о самом продаваемом Ниссане в России, хоть по итогам десяти месяцев 2018-го у Икс-Трейла только пятый результат в классе и тираж в 18 тысяч экземпляров. Пока впереди Sportage и Tiguan (по 26 тыс.), RAV4 (25 тыс.) и Outlander (19 тыс.). Но раз система ЭРА-ГЛОНАСС и мультимедиа на платформе Яндекс.Авто появились еще до обновления, а сам X-Trail этого поколения встал на питерский конвейер еще в 2014 году, то с чем же так долго возились ниссановские инженеры?

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В первую очередь, с подвеской. Не секрет, что у Икс-Трейла были проблемы с плавностью хода, поэтому амортизаторы на российских машинах перенастроили еще в конце 2016-го. Уже тогда был заметен определенный прогресс, но теперь наш X-Trail получил, считай, полностью новое шасси, которое отличается от версий для других рынков. Пружины для нас сделали мягче, стабилизаторы во избежание кренов — жестче, а в стойках появились дополнительные буферы отбоя. Вдобавок у нашего Икс-трейла свои калибровки нового электроусилителя руля и даже более жесткий рулевой вал.

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Основные работы по доводке шасси велись на испанском полигоне IDIADA и в конструкторском центре NTCE (Nissan Technical Center Europe), который расположен в английском Крэнфилде. Затем варианты пружин и амортизаторов проверяли российские инженеры Ниссана, исколесившие не одну тысячу километров по дорогам Дмитровского полигона и сочинским серпантинам. Результат — класс!

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Претензий к подвеске практически не осталось, даже на 19-дюймовых колесах X-Trail с благородством разглаживает асфальт средней паршивости, комфортно съедает волны и позволяет смело мчать по разбитой грунтовке. При этом новый руль со срезанным ободом, как у электромобиля Leaf, совершенно изолирован от вибраций, а в поворотах на нем неожиданно честное усилие.

Самому не верится, но я с азартом мчу на обновленном Икс-Трейле по серпантину, радуюсь точным реакциям и цепкому шасси, будто это и не Nissan вовсе, а какой-нибудь Volkswagen. Дело тут еще и в шинах. Если раньше на все Икс-Трейлы ставилась «всесезонка» Yokohama Geolandar G91, то теперь ее оставили только с 17-дюймовыми колесами, а на более крупных идут обычные летние шины Pirelli Scorpion Verde, причем 18-дюймовые — российского производства, а «девятнашки» — итальянского. Локальный вариант топовых шин, говорят, пока не удовлетворяет наших инженеров по свойствам.

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По железу связка мотора 2.5 (171 л.с.) и вариатора не изменилась, но калибровки теперь чуть иные, поэтому бесступенчатая трансмиссия еще лучше имитирует фиксированные передачи. Такой X-Trail бывает только полноприводным и стоит недешево (минимум 1,93 млн рублей), но нравится мне больше остальных благодаря неплохой динамике. Сбалансированный получился автомобиль. Кстати, до рестайлинга на него приходилась почти треть продаж

А вот гораздо более популярный X-Trail с мотором 2.0 (144 л.с.) получил доработанный вариатор с новым гидротрансформатором от версии для китайского рынка, но калибровки у него тоже свои. Двухлитровый X-Trail по-прежнему слабоват для обгонов на трассе, зато теперь почти нет ощущения, будто при нажатии на газ в трансмиссии растягивается резина.

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Российскому Икс-Трейлу достался и наиболее эффективный пакет шумоизоляции, в основе которого решения от европейского обновленного Кашкая (напомню, что эти модели делят одну платформу CMF), а точнее от его дизельной версии. Для нас ставится более толстое лобовое стекло, а по всей машине распределено множество звукопоглощающих материалов. И вуа-ля! В Икс-Трейле наконец-то стало тихо, особенно, с мотором 2.5, который можно не выкручивать, в отличие от двухлитрового.

Особняком стоит версия с турбодизелем 1.6 (130 л.с.) и шестиступенчатой «механикой», на которую приходится лишь 5% продаж. Но даже это — успех! Потому что для бездорожья и буксировки такой Икс-Трейл совершенно не годится — у мотора катастрофически мало момента снизу. Да и подвеска заметно жестче.

А теперь смотрите, что получается. X-Trail наконец-то приятно едет, полный привод у него настроен здорово, днище сделано аккуратно, а под металлической защитой, которая ставится с завода почти на все комплектации, — честные 18,5 см дорожного просвета. Для идеального кроссовера не хватает только качественного интерьера и современных опций. А вот с этим, увы, есть проблемы.

С одной стороны, плюсов в просторном интерьере и в оснащении хватает. Появился подогрев руля и заднего дивана, багажник теперь открывается взмахом ноги, а если выбрать докатку вместо полноразмерной запаски, то его объем увеличится на 50 литров. Появилась система контроля давления в шинах, радары «мертвых» зон научились предупреждать о приближении автомобилей при выезде с парковки задним ходом, а в дорогих комплектациях добавили систему экстренного торможения, которая, к примеру, у Тигуана идет уже в базе.

Однако автоматический стеклоподъемник по-прежнему только у водителя, половина кнопок на водительской двери не подсвечивается, штатная мультимедийная система осталась в прошлом веке и не обучена интерфейсам Apple CarPlay/Android Auto, адаптивного «круиза» и беспроводной зарядки нет, USB-разъемов на втором ряду — тоже, почему-то пропали подстаканники с возможностью обогрева и охлаждения, а еще очень не хватает комплектации с мощной музыкальной системой. Ну и наконец, почему до сих пор не успели поженить Яндекс.Авто и камеру заднего вида?

На этом фоне простор в салоне как-то отходит на второй план, но куда печальнее, что теряется и та полезная работа, которую проделали инженеры, чтобы научить X-Trail правильно ехать. Автомобиль-гаджет сегодня ценится гораздо больше. При этом наиболее интересные комплектации Икс-Трейла подорожали на 36-56 тысяч рублей. На фоне цены под два миллиона это вроде бы немного, но если учесть, что этот рестайлинг готовили два года и что в машине все равно не хватает многих современных опций, которые доступны конкурентам, то получается не такая уж и радужная картина. В общем, если опаздываешь на урок, изволь готовиться как следует.

Nissan X-Trail

Нравится
Приятный баланс управляемости и комфорта, просторный салон, хорошо настроенный полный привод
Не нравится
Экономия на мелочах в салоне, слабая «мультимедийка», отсутствие современных опций, вроде адаптивного «круиза» и беспроводной зарядки
Вердикт
С учетом двухлетнего опоздания рестайлинг мог бы быть поинтереснее, зато X-Trail наконец-то приятно едет
icon engine
2.5, 171 л.с., 233 Нм
icon transmission
вариатор
icon speed
0-100 км/ч 10,5 с, 190 км/ч
icon weightkg
1603-1646 кг

Подробные технические характеристики

Nissan X-Trail2.02.51.6 dCi
Тип двигателябензиновый, R4бензиновый, R4турбодизель, R4
Рабочий объем, см³199724881598
Макс. мощность, л.с./об/мин144/6000171/6000130/4000
Макс. момент, Нм/об/мин200/4400233/4000320/1750
Тип приводапередний (подключаемый полный)подключаемый полныйподключаемый полный
Коробка передачмеханическая, 6-ступенчатая (вариатор)вариатор механическая6-ступенчатая
Передняя подвескапружинная, McPhersonпружинная, McPhersonпружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажнаяпружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4640х1820х17404640х1820х17404640х1820х1740
Колесная база, мм270527052705
Объем багажника, л449-1507 (417-1466)*449-1507 (417-1466)449-1507 (417-1466)
Дорожный просвет, мм210210210
Снаряженная масса, кг1450-1536 (1579-1637)1603-16461615-1637
Полная масса, кг1930-1990 (2060)20702130
Разгон 0-100 км/ч, с11,0-11,7 (12,1)10,511,0
Макс. скорость, км/ч183 (180)190186
Расход топлива (комб.), л/100 км7,2-8,3 (7,6)8,35,3
Емкость топливного бака, л606060
Цена, руб.1 574 000 – 1 930 500 (1 762 000 – 2 154 000)1 930 000 – 2 234 0001 890 000 – 2 122 000

*С полноразмерным запасным колесом

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