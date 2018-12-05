Опоздавший

Присмотритесь повнимательнее. Перед вами не просто X-Trail с новой полностью диодной светотехникой, недоступными ранее 19-дюймовыми колесами и гипертрофированной галкой на носу, почти прорезавшей передней бампер. Во-первых, если поднять статистику и объединить X-Trail и Rogue в одну модель, то получится ни много ни мало самый популярный кроссовер в мире и четвертое место в рейтинге автомобилей-бестселлеров планеты (после Форда F-серии, Короллы и Гольфа): 814 тысяч машин за прошлый год.
Во-вторых, обновленный X-Trail — это первый серьезный инженерный проект российского технического центра Nissan в Питере. Если до этого его сотрудники занимались, по сути, локализацией таких моделей, как Almera, Teana, Sentra, Tiida, Qashqai и Murano, а также их адаптацией для нашего рынка, то этот рестайлинг — работа более глобальная.
Речь все-таки о самом продаваемом Ниссане в России, хоть по итогам десяти месяцев 2018-го у Икс-Трейла только пятый результат в классе и тираж в 18 тысяч экземпляров. Пока впереди Sportage и Tiguan (по 26 тыс.), RAV4 (25 тыс.) и Outlander (19 тыс.). Но раз система ЭРА-ГЛОНАСС и мультимедиа на платформе Яндекс.Авто появились еще до обновления, а сам X-Trail этого поколения встал на питерский конвейер еще в 2014 году, то с чем же так долго возились ниссановские инженеры?
В первую очередь, с подвеской. Не секрет, что у Икс-Трейла были проблемы с плавностью хода, поэтому амортизаторы на российских машинах перенастроили еще в конце 2016-го. Уже тогда был заметен определенный прогресс, но теперь наш X-Trail получил, считай, полностью новое шасси, которое отличается от версий для других рынков. Пружины для нас сделали мягче, стабилизаторы во избежание кренов — жестче, а в стойках появились дополнительные буферы отбоя. Вдобавок у нашего Икс-трейла свои калибровки нового электроусилителя руля и даже более жесткий рулевой вал.
Основные работы по доводке шасси велись на испанском полигоне IDIADA и в конструкторском центре NTCE (Nissan Technical Center Europe), который расположен в английском Крэнфилде. Затем варианты пружин и амортизаторов проверяли российские инженеры Ниссана, исколесившие не одну тысячу километров по дорогам Дмитровского полигона и сочинским серпантинам. Результат — класс!
Претензий к подвеске практически не осталось, даже на 19-дюймовых колесах X-Trail с благородством разглаживает асфальт средней паршивости, комфортно съедает волны и позволяет смело мчать по разбитой грунтовке. При этом новый руль со срезанным ободом, как у электромобиля Leaf, совершенно изолирован от вибраций, а в поворотах на нем неожиданно честное усилие.
Самому не верится, но я с азартом мчу на обновленном Икс-Трейле по серпантину, радуюсь точным реакциям и цепкому шасси, будто это и не Nissan вовсе, а какой-нибудь Volkswagen. Дело тут еще и в шинах. Если раньше на все Икс-Трейлы ставилась «всесезонка» Yokohama Geolandar G91, то теперь ее оставили только с 17-дюймовыми колесами, а на более крупных идут обычные летние шины Pirelli Scorpion Verde, причем 18-дюймовые — российского производства, а «девятнашки» — итальянского. Локальный вариант топовых шин, говорят, пока не удовлетворяет наших инженеров по свойствам.
По железу связка мотора 2.5 (171 л.с.) и вариатора не изменилась, но калибровки теперь чуть иные, поэтому бесступенчатая трансмиссия еще лучше имитирует фиксированные передачи. Такой X-Trail бывает только полноприводным и стоит недешево (минимум 1,93 млн рублей), но нравится мне больше остальных благодаря неплохой динамике. Сбалансированный получился автомобиль. Кстати, до рестайлинга на него приходилась почти треть продаж
А вот гораздо более популярный X-Trail с мотором 2.0 (144 л.с.) получил доработанный вариатор с новым гидротрансформатором от версии для китайского рынка, но калибровки у него тоже свои. Двухлитровый X-Trail по-прежнему слабоват для обгонов на трассе, зато теперь почти нет ощущения, будто при нажатии на газ в трансмиссии растягивается резина.
Российскому Икс-Трейлу достался и наиболее эффективный пакет шумоизоляции, в основе которого решения от европейского обновленного Кашкая (напомню, что эти модели делят одну платформу CMF), а точнее от его дизельной версии. Для нас ставится более толстое лобовое стекло, а по всей машине распределено множество звукопоглощающих материалов. И вуа-ля! В Икс-Трейле наконец-то стало тихо, особенно, с мотором 2.5, который можно не выкручивать, в отличие от двухлитрового.
Особняком стоит версия с турбодизелем 1.6 (130 л.с.) и шестиступенчатой «механикой», на которую приходится лишь 5% продаж. Но даже это — успех! Потому что для бездорожья и буксировки такой Икс-Трейл совершенно не годится — у мотора катастрофически мало момента снизу. Да и подвеска заметно жестче.
А теперь смотрите, что получается. X-Trail наконец-то приятно едет, полный привод у него настроен здорово, днище сделано аккуратно, а под металлической защитой, которая ставится с завода почти на все комплектации, — честные 18,5 см дорожного просвета. Для идеального кроссовера не хватает только качественного интерьера и современных опций. А вот с этим, увы, есть проблемы.
С одной стороны, плюсов в просторном интерьере и в оснащении хватает. Появился подогрев руля и заднего дивана, багажник теперь открывается взмахом ноги, а если выбрать докатку вместо полноразмерной запаски, то его объем увеличится на 50 литров. Появилась система контроля давления в шинах, радары «мертвых» зон научились предупреждать о приближении автомобилей при выезде с парковки задним ходом, а в дорогих комплектациях добавили систему экстренного торможения, которая, к примеру, у Тигуана идет уже в базе.
Однако автоматический стеклоподъемник по-прежнему только у водителя, половина кнопок на водительской двери не подсвечивается, штатная мультимедийная система осталась в прошлом веке и не обучена интерфейсам Apple CarPlay/Android Auto, адаптивного «круиза» и беспроводной зарядки нет, USB-разъемов на втором ряду — тоже, почему-то пропали подстаканники с возможностью обогрева и охлаждения, а еще очень не хватает комплектации с мощной музыкальной системой. Ну и наконец, почему до сих пор не успели поженить Яндекс.Авто и камеру заднего вида?
На этом фоне простор в салоне как-то отходит на второй план, но куда печальнее, что теряется и та полезная работа, которую проделали инженеры, чтобы научить X-Trail правильно ехать. Автомобиль-гаджет сегодня ценится гораздо больше. При этом наиболее интересные комплектации Икс-Трейла подорожали на 36-56 тысяч рублей. На фоне цены под два миллиона это вроде бы немного, но если учесть, что этот рестайлинг готовили два года и что в машине все равно не хватает многих современных опций, которые доступны конкурентам, то получается не такая уж и радужная картина. В общем, если опаздываешь на урок, изволь готовиться как следует.
Nissan X-Trail
Подробные технические характеристики
|Nissan X-Trail
|2.0
|2.5
|1.6 dCi
|Тип двигателя
|бензиновый, R4
|бензиновый, R4
|турбодизель, R4
|Рабочий объем, см³
|1997
|2488
|1598
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|144/6000
|171/6000
|130/4000
|Макс. момент, Нм/об/мин
|200/4400
|233/4000
|320/1750
|Тип привода
|передний (подключаемый полный)
|подключаемый полный
|подключаемый полный
|Коробка передач
|механическая, 6-ступенчатая (вариатор)
|вариатор механическая
|6-ступенчатая
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|пружинная, многорычажная
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4640х1820х1740
|4640х1820х1740
|4640х1820х1740
|Колесная база, мм
|2705
|2705
|2705
|Объем багажника, л
|449-1507 (417-1466)*
|449-1507 (417-1466)
|449-1507 (417-1466)
|Дорожный просвет, мм
|210
|210
|210
|Снаряженная масса, кг
|1450-1536 (1579-1637)
|1603-1646
|1615-1637
|Полная масса, кг
|1930-1990 (2060)
|2070
|2130
|Разгон 0-100 км/ч, с
|11,0-11,7 (12,1)
|10,5
|11,0
|Макс. скорость, км/ч
|183 (180)
|190
|186
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|7,2-8,3 (7,6)
|8,3
|5,3
|Емкость топливного бака, л
|60
|60
|60
|Цена, руб.
|1 574 000 – 1 930 500 (1 762 000 – 2 154 000)
|1 930 000 – 2 234 000
|1 890 000 – 2 122 000
*С полноразмерным запасным колесом