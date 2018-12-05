Опоздавший

Претензий к подвеске практически не осталось, даже на 19-дюймовых колесах X-Trail с благородством разглаживает асфальт средней паршивости, комфортно съедает волны и позволяет смело мчать по разбитой грунтовке. При этом новый руль со срезанным ободом, как у электромобиля Leaf, совершенно изолирован от вибраций, а в поворотах на нем неожиданно честное усилие.

Самому не верится, но я с азартом мчу на обновленном Икс-Трейле по серпантину, радуюсь точным реакциям и цепкому шасси, будто это и не Nissan вовсе, а какой-нибудь Volkswagen. Дело тут еще и в шинах. Если раньше на все Икс-Трейлы ставилась «всесезонка» Yokohama Geolandar G91, то теперь ее оставили только с 17-дюймовыми колесами, а на более крупных идут обычные летние шины Pirelli Scorpion Verde, причем 18-дюймовые — российского производства, а «девятнашки» — итальянского. Локальный вариант топовых шин, говорят, пока не удовлетворяет наших инженеров по свойствам.